המשנה הראשונה בפרק "קניין תורה" (פרק ו' בפרקי אבות) מציבה בפנינו פרדוקס מרתק: רבי מאיר קובע כי "כל העוסק בתורה לשמה - זוכה לדברים הרבה".

הקושיה זועקת: אם יהודי באמת לומד לשמה - הוא הרי לא מבקש שום דבר. לא שכר, לא התעלות, אפילו לא קרבת ה'. אז למה מבטיחים לו שהוא "זוכה לדברים הרבה"? זה הרי בכלל לא אכפת לו.

ולמה זה מובא דווקא במשנה הראשונה של הפרק שעוסק בקניין התורה?

הרב אשר פרקש פותח את הביאור של הרבי מליובאוויטש על המשנה. ארבע דרגות של "תורה לשמה" - מהפירוש הפשוט של אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה, דרך הרמב"ם והבית יוסף, ועד לעומק שבתורת החסידות: לימוד תורה לשם התורה עצמה, בלי שום מטרה.

בשיעור מיוחד לקראת חג השבועות, נצלול לחידוש המהפכני של הרבי. נגלה מה המתנה האמיתית שהתורה מעניקה דווקא למי שלא מבקש ממנה כלום, ואיך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להגיע למדרגה הזו כל בוקר מחדש.

פרקי אבות לאור החסידות | סדרה מרעננת לימי הקיץ.

פרק ו - קניין תורה: משנת "כל העוסק בתורה לשמה".