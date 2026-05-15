באווירה מרוממת של קדושה ואחריות, נערכה בהצלחה מרובה ועידת המחנכים השנתית במוסקבה. עשרות שלוחים המופקדים על מלאכת הקודש של חינוך ילדי וצעירי ישראל בבירת רוסיה, התאספו ליומיים עמוסים וגדושים במתחם המפואר של בית חב"ד בשכונת 'ז'וקובקא' שבפרברי העיר.

הוועידה, שעמדה בנשיאותו ובהשתתפותו של רבה הראשי של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר, כללה מגוון רחב של הרצאות מקצועיות ודיונים חינוכיים פוריים, במטרה להעצים את צוותי ההוראה, לטכס עצה, ולהעניק כלים מתקדמים בחינוך על טהרת הקודש, מתוך אהבת ישראל ודאגה לעתידו של כל תלמיד ותלמיד. כלים מיוחדים קיבלו המשתתפים ב'רב שיח' פעיל ופורה במיוחד עם וועדת החינוך של מוסקבה.

אורח הכבוד של הוועידה היה רבה של העיר קריית אתא וחבר בית הדין של רבני חב"ד בארץ הקודש, הגה"ח ר' חיים שלמה דיסקין, הידוע במומחיותו בתחום החינוך ועומד בעצה ומעש לימין מוסדות רבים ברחבי תבל. במהלך ימי הוועידה נשא הרב הרצאות בהתמודדויות המיוחדות של החינוך בדורנו, ובמיוחד עם הדור בגיל המתבגר.

מחבר הספר 'מפתחות לתלמוד' ומדריך ארצי להוראת תושב"ע הרב נחום רבינוביץ, הדריך את המחנכים בשיטות מקצועיות להקניית התלמוד לתלמידים בכל רמה וגיל.

גולת הכותרת של הוועידה הייתה משאו המרכזי של המרא דאתרא ומייסד מוסדות החינוך בעיר, רבה הראשי של רוסיה, אשר פרס בפני המחנכים את משנתו החינוכית הברורה, השואבת את מקורותיה מתורתו של הרבי מליובאוויטש זיע"א. בדבריו, עמד הרב הראשי על הזכות העצומה והאחריות הכבדה המוטלת על כתפי המחנכים ברוסיה של ימינו, ועל החובה להוות "דוגמה חיה" בעבור הדור הצעיר.

את דבריו פתח הרב הראשי בקדושתה של שליחות החינוך, תוך שהוא מדגיש את משמעותה הייחודית בעיר מוסקבה: "כאשר אנו זוכים לחנך דור של ילדים שחלקם מגיעים ממשפחות הרחוקות משמירת תורה ומצוות, אנו עוסקים במלאכת קודש של 'להוציא יקר מזולל'. ילדים אלו מקבלים חינוך על טהרת הקודש, ובזכותם אנו רואים בחוש את התגשמות הפסוק 'והשיב לב אבות על בנים' - הילדים עצמם מהווים מגדלור המאיר את הדרך חזרה לאידישקייט של המשפחה כולה. תופעה מבורכת זו ניכרת היטב בקרב ילדי התלמוד תורה, כמו גם בקרב בחורי הישיבות".

בהמשך התייחס הרב הראשי למסירות הנפש הנדרשת מכל מחנך: "מלאכת החינוך תובעת מסירות נפש! אנו עומדים כעת בפתחה של שנת המאה למאסרו של האדמו"ר הריי"צ נ"ע בפורים-קטן שנת תרפ"ז. המאמר שנישא אז, כאן במוסקבה, עסק כולו במסירות הנפש על חינוך ילדי ישראל. גם כיום, הגם שברוך השם אנו חיים בתקופה בה ניתן לחנך ללא פחד וסכנה גשמית, מוטלת החובה על צוותי ההוראה להחדיר בעצמם את אותה מסירות נפש פנימית - להשקיע בצעירים, לדאוג באמת לכל תלמיד ותלמיד, ולהעניק לו את כל הכלים הנדרשים כדי שיוכל להתקדם ולמצוא את מקומו בעבודת השם".

"יסוד מוסד בחינוך הוא הכלל של 'מעלין בקודש'", המשיך הרב. "כל תלמיד המגיע לתלמוד התורה חייב לחוש התעלות רוחנית מדי יום. אולם, הדרך להנחיל זאת היא אך ורק באמצעות 'דוגמה חיה'. מחנך אינו יכול לקפוא על שמריו; עליו לגדול בעצמו מחיל אל חיל, להשתלם בדרכי ההוראה במקצועיות, ובעיקר - להגיע לשלמות רוחנית בעבודת השם באופן אישי. הדוגמה החיה של המורה ירא השמים, היא הערובה הטובה ביותר להצלחה, והיא זו שמותירה את הרושם העמוק ביותר על התלמידים".

נקודה נוספת ומהותית עליה עמד הרב לאזאר הייתה החינוך מתוך שמחה: "עלינו לוודא שחוויית היידישקייט, לימוד התורה וקיום המצוות אצל הילד היא בשמחה אמיתית. כאשר תלמיד רואה מולו מחנך שחי את יהדותו בשמחה וקורן מאושר, הרי הוא סופג זאת לתוכו באופן הטבעי ביותר".

את משאו חתם הרב הראשי בקריאה נרגשת להבאת כוחות הוראה נוספים: "לאור הגידול המבורך וההתרחבות המתמדת של מוסדות החינוך בעירנו – הישיבות, החדרים והמסגרות השונות – הצורך בכוחות הוראה הולך וגובר. אנו פונים וקוראים לזוגות שלוחים ואנשי חינוך נוספים לבוא, להשתלב ולהטות שכם במפעלות הקודש ההולכים ומתרחבים".

עם סיום הוועידה, שבו המחנכים לעבודת הקודש עם כוחות רעננים ומחודשים, והביעו את תודתם לראשי ומארגני הוועידה המוצלחת: מנהל מוסדות החינוך במוסקבה הרב יוסף יצחק ליפסקר, יו"ר וועדת החינוך במוסקבה הרב מנחם מענדל גולדבערג, מנהל ת"ת חדר מנחם הרב אברהם גבירץ, מנהל וועדת החינוך במוסקבה הרב מנחם מענדל כהן מקרית גת, והנהלת בית חב"ד ז'וקבוקא.