כיכר השבת
שיחות טלפון לח"כים

בליכוד החליטו: מקדמים את חוק הגיוס כדי לשמר את הגוש

טלפונים מיושב ראש הקואליציה לחברי כנסת של הליכוד כדי לבדוק את עמדתם לגבי חוק הגיוס • הליכוד מבקש מיהדות התורה להצהיר על חזרה לגוש גם אם חוק הגיוס לא יעבור. יהדות התורה לא מתחייבת, אבל בליכוד מנסים בכל זאת לקדם את החוק (חרדים)

הגר"ד לנדו וחברי הכנסת של דגל (צילום: בית הרב )

יושב ראש הקואליציה אופיר קץ ביצע הערב (חמישי) סבב טלפונים לשורה של חברי כנסת מהליכוד כדי לבדוק את עמדתם לגבי . המטרה היא לנסות ולשמר את הגוש בכל מחיר.

לפי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, בליכוד מעוניינים ללכת לבחירות כגוש מפורסם ומוכר, מבלי צורך להסביר כל הזמן כיצד יוכל להקים ממשלה. המסר שמועבר ליהדות התורה הוא: "ננסה לקדם את החוק, אבל אם לא נצליח מסיבות שונות כמו המלחמה וכדומה, אנחנו רוצים שתגידו שהולכים איתנו".

המהלך מגיע על רקע ההחלטה הדרמטית של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שהורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי. בכינוס שהתקיים, הבהיר הגר"ד לנדו כי מהיום והלאה השיקול היחיד יהיה "מה שטוב ליהדות החרדית", ללא מחויבות לבריתות העבר. במילים חריפות במיוחד, הצהיר ראש הישיבה כי "המושג גוש אינו קיים" - הצהרה ששומטת את הקרקע תחת היציבות השלטונית של הליכוד.

כזכור, בחודשים האחרונים נכשלו ניסיונות חקיקת חוק הגיוס, כאשר נתניהו התחייב לראשי הסיעות החרדיות כי נוסח החוק יוגש להם, אך העיכובים הדרמטיים הובילו לדחיית החקיקה. "צריך להודות, לא יהיה חוק גיוס בכנסת הנוכחית. נכשלנו", אמר בכיר חרדי בכנסת באותה עת.

לא עמד בהבטחתו. ראש הממשלה נתניהו (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

אין התחייבות

על פי הדיווח, אין התחייבות של יהדות התורה שתחזור לגוש, אך יש נכונות בליכוד לנסות לקדם את חוק הגיוס. המשמעות המעשית היא שהליכוד מבקש מיהדות התורה להצהיר על נאמנות לגוש גם במקרה שחוק הגיוס לא יעבור, תוך שהוא מציע כתמורה "ניסיון" לקדם את החקיקה.

המהלך נתפס כניסיון של הליכוד להבטיח יציבות פוליטית לקראת בחירות אפשריות, תוך שהוא מנסה למנוע מצב שבו המפלגות החרדיות יפנו לחיבורים פוליטיים חדשים במפה הפוליטית הישראלית. עם זאת, לאור ההצהרות החריפות של הגר"ד לנדו וחוסר האמון המוחלט בראש הממשלה, נראה כי הדרך לשיקום הברית הפוליטית עדיין ארוכה ומסובכת.

בנימין נתניהומשטרהיהדות התורההליכודחוק הגיוסגוש הימין

