בליכוד החליטו: מקדמים את חוק הגיוס כדי לשמר את הגוש

יושב ראש הקואליציה אופיר קץ ביצע הערב (חמישי) סבב טלפונים לשורה של חברי כנסת מהליכוד כדי לבדוק את עמדתם לגבי חוק הגיוס. המטרה היא לנסות ולשמר את הגוש בכל מחיר.

לפי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, בליכוד מעוניינים ללכת לבחירות כגוש מפורסם ומוכר, מבלי צורך להסביר כל הזמן כיצד ראש הממשלה נתניהו יוכל להקים ממשלה. המסר שמועבר ליהדות התורה הוא: "ננסה לקדם את החוק, אבל אם לא נצליח מסיבות שונות כמו המלחמה וכדומה, אנחנו רוצים שתגידו שהולכים איתנו".

המהלך מגיע על רקע ההחלטה הדרמטית של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שהורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי. בכינוס שהתקיים, הבהיר הגר"ד לנדו כי מהיום והלאה השיקול היחיד יהיה "מה שטוב ליהדות החרדית", ללא מחויבות לבריתות העבר. במילים חריפות במיוחד, הצהיר ראש הישיבה כי "המושג גוש אינו קיים" - הצהרה ששומטת את הקרקע תחת היציבות השלטונית של הליכוד.

כזכור, בחודשים האחרונים נכשלו ניסיונות חקיקת חוק הגיוס, כאשר נתניהו התחייב לראשי הסיעות החרדיות כי נוסח החוק יוגש להם, אך העיכובים הדרמטיים הובילו לדחיית החקיקה. "צריך להודות, לא יהיה חוק גיוס בכנסת הנוכחית. נכשלנו", אמר בכיר חרדי בכנסת באותה עת.