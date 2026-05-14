בשעת מעמד הדלקת מדורת ל"ג בעומר של האדמו"ר מזוטשקא בבני ברק, בשיאה של הלהבת אש, ניגש חסיד ונאנח אנחה גדולה על שערי מירון שננעלו, ועל שמחת הרשב"י שכמעט נעלמה כליל. הוא נאנח על השנים האחרונות שבאופן כמעט רצוף רשב"י נותר ללא מאות אלפי חוגגים ומתפללים, המקום היחיד עם אווירת שמחת תורה בחוץ, ויום הכיפורים בפנים.

האדמו"ר פנה אל חסידו ושאל: "אמור נא רב יהודי, האם לפני ימים, כשנבצר מאיתנו לעלות לבית ה' אשר בירושלים ולהקריב קרבן פסח שני, גם הצטערת? גם נאנחת? גם כך גנחת", ואז הוסיף מתוך דמע של געגוע:

"האם נשבר ליבך ונכאה נפשך בכל רגל ומועד על כך ששועלים מהלכים בהר הבית ואין לנו האפשרות לעלות ולהשתחוות לפני ה'? ובכלל, מתי בפעם האחרונה נצבט ליבך בתוכך וכאבת בתוכך על כך שעוד יום עובר מבלי הקרבת קורבנות התמיד, על עוד שבת וראש חודש שחולפים מבלי אפשרות להקדים את קורבנות המוסף. על כך שאין לנו הזכות לעלות בחולו של מועד הסוכות ולשמוח בשמחה הגדולה עלי אדמות שמי שלא ראה אותה, לא ראה שמחה מימיו?!".

דברים חריפים אלו, שרגילים אנו לקרוא אותם בעלוני דתי לאומי, השמים דגש על ציפייה לבניין והקמת בית המקדש (מעט יותר מהציבור החרדי), לא יאומן כי יסופר, שפורסמו לראשונה ב'כיכר השבת' - נכתבו גם מעל דפי היומון החסידי 'המבשר', בטור אישי מאת הרה"ח יקותיאל יהודה גנזל שנשא את הכותרת "מדוע נעולה מירון?!".

באותו טור ציטט הרב גנזל את תשובת הרבי מזוטשקא:

"מי יודע אם לא זה מה שמנסים לרמוז לנו משמים שכבר שבע שנים שההילולא לא מתקיימת כתיקונה, מי יודע? אולי מן השמיים רוצים לעורר אותנו על גלות השכינה, רוצים לעורר אותנו לכסוף ולהתגעגע, לגנוח ולבכות על ענותה של עיר האלוקים המושפלת על שאול תחתיה!".

האם האדמו"ר ידע שבחצר בית המקדש, בכותל המערבי, נערך בליל ל"ג בעומר טקס הדלקת מדורת ל"ג בעומר לכבוד התנא השוכן במירון?

לפני שש שנים, בימי הקורונה, כשמירון נסגרה לראשונה, כתבתי ב'כיכר' כמה מאמרים על הפולמוס ההיסטורי סביב ל"ג בעומר - על דברי החתם סופר החריפים, ועל המקורות לכאן ולכאן העוסקים בעלייה להר מירון בל"ג בעומר.

הרב ישראל א' גרובייס, עורך משנה במגזין "משפחה", מצא לנכון לפרסם ב'כיכר השבת' טור תגובה זועם תחת הכותרת "מי אתם שתדברו נגד 300 אלף איש".

וכך הוא כתב:

"מכל עבר קמים להם 'ארגונים', 'היסטוריונים', פוליטיקאים ו'עיתונאים', מוכשרים פחות ומוכשרים הרבה פחות, ומטיפים לכלל ישראל בהוכחות ובראיות כביכול הלכתיות על כך שאין שום עניין לחגוג במירון בל"ג בעומר".

ועוד הוסיף:

"כשמדובר על מנהג ותיקין שהחל עוד לפני זמנו של רבינו האר"י הקדוש - מי הפוליטיקאי או החכמולוג שירהיב עוז לדבר?!".

שש שנים עברו, וכנראה ביקורתו החריפה של גרובייס התמתנה. בטור חריף שפרסם בשבת האחרונה ב'משפחה' התחקה אחר מנהגי יום ל"ג בעומר, וטען שעד לפני חצי דור (12 שנים!) מנהגי המדורות בל"ג היו של ילדי חיידר ופלמ"חניקים חובבי קרטושקעס בלבד: "לנגד עינינו הולך להיכתב המחזור לל"ג בעומר", כתב גרובייס בציניות מושחזת, והמשיך "רק חוקרי הדורות הבאים ידעו שנוסח 'י-ב-ט-ל', נוסח על ידי מהר"א בידרמן הראשון".

ממשיך וכותב גרובייס על מנהג עלייה למירון בל"ג: "כל מי שפתח פעם ספר תשובות, יודע שמדובר במנהג חדש. מרן ה'חתם סופר' זי"ע השיג עליו, חכמי צפת יישבו את קושיותיו (וגם הם דיברו רק על ההדלקה המסורתית בהר מירון)".

בהמשך דבריו מתפלץ גרובייס על מעמד הדלקת מדורה ברחבת הכותל המערבי, ומצטט את הנודע ביהודה שפסק שאין מקום להטיל חיוב להקביל את פני רבו כדי שלא יהיה מצב ש"כבוד רבו גדול מכבוד שמים", וכן מזכיר את החתם סופר המפורסם שהספיד את אלפי הרוגי צפת (לא 45 אלא 2000 ולפי חוקרים מסוימים 4000!) "נראה לי, כי קנאת ירושלים עשתה זאת", והמשיך וציטט את החתם סופר שהתבטא כי אירוע זה אירע מחמת שחלק מתלמידי הגר"א והבעש"ט כשעלו לארץ ישראל העדיפו את צפת וטבריה וירושלים נשכחה לגמרי.

נסיים עם דברי גרובייס עצמו שביכה שבתקופה האחרונה הדבר הזה שמכונה "מוח" אין לו עדנה, וכל מי שמעיין בעיתונות החרדית מבין שהזמן הנוכחי אינו "תור הזהב" של המוח.

דומני שדבריו שפורסמו ב'משפחה' ודברי הרבי זוטשקא שפורסמו ב'המבשר' מוכיחים כי יש לעם ישראל קיים סיכוי כל שהוא...