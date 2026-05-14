יש פגישות שלא עוזבות אותך. הן נחקקות בנשמה, לא בגלל המילים שנאמרו בהן, אלא בגלל המנגינה שעמדה מאחוריהן. נפגשנו בערב שקט, יהודי שפניו מספרות סיפור שלם עוד לפני שפתח את פיו.
הוא עבר כברת דרך, התגרש, בנה את ביתו בשנית, אבל העיניים שלו הן נשארו עדות חיה למסע המפרך שעבר. "עשרים שנה," הוא פתח ואמר, והמילה 'שנה' נשמעה כמו אנחה עמוקה של דורות. "עשרים שנה הייתי נשוי לאישה הראשונה שלי.
>> למגזין המלא - לחצו כאן
הקמנו משפחה. שבעה ילדים, שבע נשמות טהורות שהבאנו לעולם, אבל בתוך הבית פנימה השמיים היו מכוסים בעננים כבדים." הוא לא דיבר מתוך שנאה. הוא דיבר מתוך פצע שעדיין מגליד. הוא תיאר מציאות של אישה לא קלה, מציאות של סבל שלא נתן מנוח. הוא לא ניסה לצייר את עצמו כמלאך, הוא ידע להגיד ביושר: "לא הייתי מושלם". הוא לא חיפש לברוח מאחריות, הוא חיפש את האמת.
אבל האמת הזו הכתה בו שוב ושוב בכל פעם שדלת הקליניקה נסגרה מאחוריו. "הלכנו לכל מקום," הוא סיפר בקול רועד מעט. "יועצים, רבנים, גדולי המטפלים. רציתי להציל את הבית, רציתי שהילדים יגדלו בתוך שלום. אבל בכל פעם מחדש, אחרי שעות של שיחות וניתוחים, האצבע של כולם הופנתה לאותו כיוון.
כולם שמו את האצבע על מקור הבעיה, על הקושי העמוק שהגיע ממנה, מהצד שלה. ניסיתי הכל. באמת שניסיתי. לא השארתי אבן אחת שלא הפכתי. הלכתי לטיפולים בעצמי, לקחתי אחריות על החלק שלי, התפללתי בדמעות שהלב יפתח, שהמצב ישתנה. אבל המציאות נשארה קפואה. השנים עברו, הילדים גדלו בתוך המתח הזה, ואני? אני הרגשתי איך הנשמה שלי מתכווצת לאט לאט."
ההחלטה גמלה בליבו. זו לא הייתה החלטה של רגע, זו הייתה החלטה של דם ודמעות. הוא החליט להתגרש. הוא חשב שזה יהיה הצעד שיביא לו את המרגוע, את הנשימה העמוקה שכל כך חסרה לו עשרים שנה. אבל הוא לא ידע שמתחת לקרקע היציבה שחשב שיבנה, מחכה תהום של זעקות.
"אתה לא יודע מה זה," הוא אמר לי, והכאב בעיניים שלו הפך למוחשי. "זעקות הבכי של הילדים... לראות את הנפש שלך מאבדת את היציבות שלה. חשבתי שיהיה שקט, אבל במקום שקט קיבלתי מלחמות. מלחמות על הילדים, קרבות על המזונות, ובעיקר – ראיתי איך הילדים שלי שוקעים. פתאום מגיעות תלונות מהחיידר על חוצפה, על אימפולסיביות. הלב שלי נקרע לגזרים. הסבל לא הפסיק, הוא רק שינה צורה וגבר מיום ליום."
הוא המשיך לספר שאחרי שנה הוא מצא אישה. הפעם, אישה טובה באמת. היא האור שלו, היא הכוח שלו בהתמודדות הבלתי נגמרת. אבל כאן הוא עצר, והסתכל לי עמוק בתוך הלב. "תשמע מה השורה התחתונה," הוא אמר. "להתגרש, גם אם יש סיבות מוצדקות ולי היו זה צעד שצריך לחשוב עליו אלף פעמים."
שאלתי אותו בעדינות, ממש בלחישה: "אם היית יודע מראש שתעבור את כל מסכת הסבל וההתמודדות הזו, למרות שמצאת אישה טובה, האם היית נשאר עם האישה הראשונה?" הוא שתק. שתיקה של כמה שניות שנראתה כמו נצח. ואז הוא ענה ביושר מטלטל: "האמת? לא הייתי מתגרש. כי אם אני שם על המשקל את הסבל של פעם מול הסבל של היום היום כואב יותר. למרות שיש לי אישה טובה, לראות את שבעת הילדים שלי קרועים נפשית ורוחנית, לדעת שהם סובלים כי הם חלק ממני, לנהל מאבקים בבתי משפט על מזונות ועל מתי אראה אותם... זה מחיר כבד מדי. אז נכון, האישה הראשונה לא הייתה קלה, אבל לפני הילדים לא רבנו. הייתה לי נחת מהם. הם היו האור לנשמה שלי. היום? לראות אותם מתפרקים מול העיניים זה דבר שלא פשוט לשאת."
מעבר לכאב הלב של אותו יהודי, יש כאן אמת פסיכולוגית נוקבת שרבים נוטים להתעלם ממנה ברגע הסערה. בטיפול אנחנו קוראים לזה "אשליית הלוח החלק". אדם בטוח שאם הוא רק יצא מהקשר הקשה, הוא יחזור להיות "דף נקי" ויתחיל מחדש. אבל המציאות היא שמשפחה היא אורגניזם חי. כשמפרקים אותה, לא עושים "מחיקה", אלא חותכים בבשר החי. מבחינה מקצועית, הגירושין מייצרים מוקדי סבל חדשים שלעיתים עולים בעוצמתם על הסבל שבזוגיות קשה. הראשון שבהם הוא טראומת הרציפות של הילד.
עבור ילד, הבית הוא תקרת הזכוכית של הביטחון העצמי שלו. כשהיא נסדקת, הילד עובר למצב הישרדותי. החוצפה והאימפולסיביות שהאבא ראה בחיידר הן לא בעיות משמעת; הן זעקה של מערכת עצבים שאיבדה את העוגן שלה. הילד לא "מתרגל", הוא פשוט לומד לחיות עם פצע פתוח. מעבר לכך, קיימת מורכבות ה"קן המשותף". בני זוג שהתגרשו לא באמת נפרדים; הם הופכים ל"שותפים בעל כורחם" בניהול הילדים. אם הזוגיות הייתה קשה, השותפות הזו אחרי הגט הופכת לשדה קרב משפטי וכלכלי שבו הילדים הם כלי המשחק. הסבל הופך להיות כרוני ומתיש.
כאן נכנס היבט מקצועי נוסף, שקט ומאיים הרבה יותר: השכפול הבין-דורי. מחקרים פסיכולוגיים ארוכי טווח מוכיחים כי ילדים להורים גרושים נושאים איתם "תוכנת הפעלה" פגומה לקשרים העתידיים שלהם. כשאנחנו לוחצים על דוושת הגירושין, אנחנו לא רק מפרקים את הבית הנוכחי, אנחנו מחלישים את היסודות של הבתים שילדינו יבנו בעוד עשרים שנה. הילד שרואה את הוריו מתגרשים לומד שיעור אכזרי בתת-מודע: "אהבה היא זמנית, וקשרים הם דבר שניתן להחלפה כשקשה".
מבחינה טיפולית, אנחנו רואים שילדים אלו מפתחים בבגרותם חרדת נטישה עמוקה או חוסר יכולת להתחייב. הם יברחו מכל קשר ברגע שתצוץ המורכבות הראשונה, פשוט כי זה המודל שהם ראו בבית. את הסבל הזה, שום "פרק ב'" מוצלח ככל שיהיה, לא יוכל למחוק. האחריות שלנו היא להבין שאנחנו כותבים עכשיו את התסריט של חיי הנישואין של הילדים שלנו.
רבים יקומו ויגידו, ובצדק: "ומה עם בית של מריבות? האם לגדול בבית מלא צעקות ומתח זה לא נזק גדול יותר?" התשובה המקצועית לכך מטלטלת. מחקרים בתחום החוסן הנפשי מראים שבחלק גדול עבור הילד, "שלום קר" בתוך הבית עדיף על "מלחמה חמה" מחוץ לבית. בתוך הבית, גם אם המערכת הזוגית צולעת, הילד עדיין נהנה ממעטפת אחת.
יש לו אבא ואמא תחת אותה קורת גג. כשהבית מתפרק, הילד נאלץ להתמודד עם "נאמנות חצויה" הקונפליקט הפנימי הכי קשה שילד יכול לחוות, שבו הוא מרגיש שבכל פעם שהוא אוהב את אבא, הוא כאילו בוגד באמא. בבית עם קשיים, יש לנו אפשרות לעבוד. אפשר ללכת לטיפול, אפשר ללמוד תקשורת. אבל ברגע שנחתם הגט, היכולת שלנו לתקן את הנזק עבור הילד מצטמצמת פלאים.
הטענה ש"הילד יסבול פחות אם נתגרש" היא לעיתים קרובות מנגנון הגנה של ההורה כדי להשקיט את מצפונו. האמת הכואבת היא, שברוב המקרים הילד מעדיף הורים שלא מסתדרים מצוין אבל נמצאים שם בשבילו יחד, על פני הורים שמאושרים כל אחד בנפרד, בזמן שהעולם שלו נשאר שבור באמצע.
אני עוצם את העיניים ורואה את אותם אלפי זוגות שעומדים עכשיו על פרשת דרכים. אני רואה את היד שלהם מונחת על הדוושה, מוכנה ללחוץ. ואני רוצה לצעוק: ריבונו של עולם! תן להם את הכוח לא לברוח. תן להם את האומץ להסתכל לכאב בעיניים ולדעת שיש תיקון. תן להם לראות את הדמעות השקופות של הילדים שלהם לפני שהן הופכות לים של עצב. כי בסוף, כולנו רוצים רק דבר אחד להגיע הביתה, לבית אמיתי, לבית שיש בו שלום. הוא ביקש ממני: "תספר את הסיפור שלי. אולי אנשים יהיו פחות נועזים ללחוץ על דוושת הגירושין".
אני מספר לכם את זה, ואני יודע שיש כאלו שנפגעו קשות מבני הזוג שלהם וקשה להם לשמוע את זה. אני מצטער אם זה פוגע, אבל פגשתי לא מעט אנשים במצבים האלו, ורבים מהם אמרו בדיוק את מה שאמר לי אותו יהודי: שהסבל העכשווי גדול פי כמה. אל תהיו קלים על ההדק רק כדי לברוח מכאב עכשווי, כי לפעמים הבריחה מובילה למקום גרוע הרבה יותר. גם אם תמצאו אישה טובה, לגירושין יש מחיר שלוקח את כוחות הנפש, של להתרגל לבית אחר, לאישה אחרת, להסתדר עם ילדים של בן זוג אחר. זה מורכב.
אני לא אומר להישאר בכל מחיר ובכל מצב. אני רק אומר: חשוב לי להדגיש אני לא נגד גירושין בכל מחיר רק תחשבו טוב. תמדדו את התועלת מול הנזק לא רק שלכם, אלא של הנשמות הטהורות שאתם אחראים עליהן. אל תרוצו למקום שבו הסבל עלול להפוך לחושך שלא הכרתם.
>> למגזין המלא - לחצו כאן
שבת שלום יהודים יקרים, שנזכה תמיד לשמחה, אמונה ושלום אמיתי עם עצמנו ועם כל הסובבים אותנו. הכל נכתב מתוך כאב ואהבה גדולה לכל יהודי באשר הוא.
לתגובות: machon.rot@gmail.com
0 תגובות