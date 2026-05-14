העלאת מודעות הציבור בנושא - שידוכים לבעלי רקע "עם תיק".

מודים מאוד לאתר 'כיכר השבת' שהוא ה'נחשון' הראשון שפורץ דרך בתקשורת החרדית, ומציף באומץ בעיה כאובה כדי להעלות את מודעות הציבור, וברור, שהפרסום וההידברות יביאו לשינוי ועוד רווקים ורווקות יזכו להקים את ביתם.

יבורך מנשה הבחור האמיץ שהביע את רחשי ליבו שמשקף את מצבם של ציבור שסובל, עד הרגשה שהם ב'תחתית' שרשרת המזון של עולם השידוכים, כפי שהוגדר במאמר הראשון.

לכל מאמרי הסדרה 'זיווג עגום' - לחצו כאן

'כיכר השבת' הזכיר אותיות קטנות, שישנם עוד מקרים שגורמים לקטלג בחור או בחורה בקטגוריה זו, שעוברים תהליך דומה, כגון: הורים גרושים, חוזרים בתשובה, חצי – חצי בעדות וכו'...

מפאת חשיבות הדברים, אצטט כמה משפטים משני המאמרים:

היחס אלינו - כמצורעים... הפכנו שקופים... מעלים אבק בביתם...

ומנשה זועק: די! לא עוד! גם אנו זקוקים לכם!

וכותרת המאמר השני: האמת מול הדימוי: "מסתכלים אלינו בצורה שיטחית, רואים את הבעיה - ולא אותנו"

מנשה זעק שמדובר בחוסר מודעות של הציבור, והכל ענין של תדמית.

שפיטת הציבור נובעת מראיה שטחית ורדודה... פרשנות נחותה ממש, שגורמת לדימוי מורכב ומסובך.

ברפרוף על תגובות הקוראים, נמצאו גם המילים 'סטיגמות מעוותות בציבור שלנו'.

איך נראה בעיני הציבור בחור עם בעיה רפואית?

מסכן, לא יוצלח, מזלו לא שפר עליו, נדפק בחיים...

ובהמשך המאמר השני מנשה צועק כהגדרתו - בקבל עם ועולם:

די להסתכלות הרדודה והשטחית!

בעיה רפואית - זה לא מוריד מאומה מערכי!

די לשפוט עפ"י החיצוניות!

מנשה היקר, הכאב ניכר מדברך שכפי שהוזכר הבעיה משתקפת גם אצל בחורים ובחורות עם:

הורים גרושים, חוזרים בתשובה, חצי – חצי בעדות וכו'...

וזה אומר, שקשת לא קטנה של אנשים מקוטלגים אוטומטית במגזר החרדי, ללא מודעות הציבור לערכם האמיתי.

הצעת פתרון מעשי: המגזר החרדי נותן מענה ושרות לכל מיני סוגי בעיות, אף מורכבות ודיסקרטיות, כגון: בעיות פוריות, שלום בית ועוד.

ראוי להפנות את זעקת כאבך כמייצג מעוכבי שידוך לרבני המגזר החרדי שעליהם הציבור נסמך בכל נושא מורכב.

האם ההורי הבחורים והבחורות בעלי רקע רפואי, הפנו את תשומת ליבם של גדולי הדור בנושא, וביקשו שיוקם מרכז שידוכים שיביא פתרון לבעיה?

מרכז שיופעל ע"י צוות מקצועי שבהכוונת הרבנים יתן שירות מהיימן, החומר הרפואי יפתחו בדיסקרטיות מיירבית, ומורכבות הנושא תיבחן על ציר הזמן - הווה ועתיד?

ואולי אפשר להציע, שהמשודכים יחתמו על מסמך, שבמקרה של שקר או הסתרה, יחויבו בקנס כספי משמעותי, והמסמך יקבל תוקף וערבות מצד הרבנים שהקשורים למשפחה?

ואולי ראשי הישיבות או מנהלי המוסדות של הבחורים ובחורות גם יגויסו להרמת פרויקט?

ואולי ליידע פילנטרופיים שייקחו חסות, ואף להרים תרומות מהציבור?

ואולי להתחיל כבר עכשיו רישום של ההורים להרמת הפרויקט?

האם משהו ניסה לפרוץ דרך ולהרים פרויקט מעין זה?

כאבך המוצדק, וזעקתך הופנו לעם ולעולם.

ברשות 'כיכר השבת' והקוראים היקרים, נעלה זווית ראיה חדשה מכיוון שונה לחלוטין.

נעלה שאלות מאתגרות למאותגרים שהם גם אמיצים ונחושים:

ורוצים להיות הנחשונים – שבוחרים לצאת לחיים מתוך חופש וחירות אמיתיים.

אלו שבוחרים בחיים - יותר טובים, שמחים ומספקים!

יש כלל שחשוב לזכור:

העבר – עבר! העבר - לא מגדיר אותך!

בכל יום אתה יכול לבחור מחדש – איך חייך יראו!

בכל רגע, אתה יכול לבחור להתחיל חיים חדשים!

אף אחד לא מפריע לך, אם לא תפריע לעצמך...

אם תסכים - לצאת למסע חייך מתוך ידיעה:

שהאתגרים והמכשולים בחייך - מחשלים ומקדמים אותך ליעד של חייך.

הקושי והשוני הם - המתנה הכי גדולה של חייך!

קשה לך להאמין? בהמשך נסביר...

מנשה יקר, העלאת לציבור שאלות, ועתה אפנה שאלות מאתגרות לאמיץ כמוך, וכל מי שבוחר להסתכל לאמת הפנימית בעיניים, ולצאת מאזור הנוחות שכלל אינו נוח, ולהתחיל לחיות מחדש, ע"י:

שינוי מחשבתי - שיוביל לשינוי פנימי אמיתי שהכי שווה בחיים!

תשב במקום רגוע ושקט, ותענה לעצמך על השאלות:

שאלה 1: מי מינה את הציבור לשופט לקבוע את ערכך? האם ערך הציבור אמיתי או דמיוני?

שאלה 2: איך המתנות שמניית: בגרות ורגישות, עוצמה ונחישות – יכולים לעורר השראה בציבור, ולשנות את דעתם?

שאלה 3: למה יש לך צורך אתה באישור והכרה מאחרים? ואולי אתה צריך לתת אישור לעצמך?

שאלה 4: האם גם אתה שופט אחרים עפ"י חיצוניות או סטיגמות מעוותות, כגון: הורים גרושים, חוזרים בתשובה וחצי חצי ועוד?

שאלה 5: "האמת מול הדימוי" – מה הדימוי העצמי שלך? ומי קובע אותו?

שאלה 6: האם נראה לך שהקב"ה רצה להעניש אנשים עם שוני או מגבלה זו או אחרת?

שאלה 7: נתת קריאה לפעולה: תנו לנו צ'אנס!

האם אתה בוחר לתת לעצמך צ'אנס מחדש, ולצאת למסעך חייך?

כי המסע יביא לזיווג האמיתי לכל מי שרוצה להקים את ביתו...

אני בחרתי לצאת למסע חיים אמיץ, ומזמינה אותך ואת מי שרוצה להצטרף...

לפני שנבקש את - מודעות הציבור, נבקש מעצמנו – לחיות במודעות.

נבחר לחיות - בתדר פנימי יציב שלא מושפע מכל משב רוח של הציבור.

חיים מתוך חופש, שלווה ושמחה פנימיים - שווים הכל!

כל יום במסע מאיר באור אמיתי וחדש.

מסע מסקרן שמאפשר בכל יום להתחדש, להתחיל מחדש...

"מה שלא הורג אותך, מחשל אותך" (פרידריך ניטשה).

בן אדם עלה למעלה עלה,

כח רז לך, יש לך כנפי רוח...

בהצלחה!