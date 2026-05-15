שמונים ואחת שנים לאחר כניעת הרייך השלישי והצלת שארית הפליטה של יהודי אירופה, התקיימו השבוע עצרות תפילה והודיה מרגשות ברחבי העולם לציון 'יום השחרור וההצלה'. היוזמה, שהוקמה בידי הנגיד גבריאל גרמן זכרייב בחסות הרבנים הראשיים באירופה ובישראל, מציינת את התאריך העברי של כניעת הנאצים - כ"ו באייר.

אלפי איש ומאות ילדים השתתפו במפגן אחדות מרשים בעשרות עצרות שהתקיימו בבתי כנסת, אתרי הנצחה ובתי ספר ברחבי העולם. בין המדינות שציינו את היום: ארגנטינה, הונגריה, רוסיה, אוסטריה, גרמניה, ארצות הברית, בלארוס, רומניה, סין ותוניס. בכל האירועים השתתפו הרבנים הראשיים, ראשי קהילות, נציגי ממשלות, שרי הגנה, נספחים צבאיים, שגרירים של בעלות הברית וניצולי שואה.

העצרת בכותל המערבי ( צילום: אלי איטקין )

העצרת המרכזית בישראל התקיימה ברחבת הכותל המערבי במעמד הגאון רבי משה לבל ראש ישיבת 'תורת חיים' ואב בית הדין במוסקבה, ראשי 'אנחנו וצאצאינו', רבנים, מגידי שיעורים ואישי ציבור. מאות תלמידים מפרויקט לימוד משניות לזכר קדושי השואה הי"ד 'מבקשי תורה' מבית 'אנחנו וצאצאינו' הפועל בשישים סניפים בישראל, ריגשו את המשתתפים באמירת מזמורי תהילים וקטעי שירה. הגר"מ לבל פתח את העצרת בדברים נוקבים: "אתם הילדים תינוקות של בית רבן שמתפללים ולומדים משניות לזכר הקדושים ובהם כמיליון וחצי ילדים שנהרגו על קידוש השם מקיימים בפועל ממש את הפסוק: 'מפי עוללים וינקים יסדת עז להשבית אויב ומתנקם'". משתתפי העצרת קיבלו עול מלכות שמים מתוך תפילה והודאה לקב"ה 'אשר גאלנו מיד צר' ובמעגל שירה על פני רחבת הכותל.

עצרת מרכזית במוסקבה בהשתתפות נציגי ממשלה

במרכז היהודי 'סקולניקי' שבמרכז מוסקבה התכנסו מאות משתתפים לעצרת תפילה והודיה בראשות הרבנים הראשיים של רוסיה רבי אברהם שייביץ ורבי בערל לזר. הרבנים נשאו דברים חמים בזכות היוזמה לציון 'יום השחרור וההצלה' והעלו על נס את פועלו של יוזם הרעיון הנגיד גבריאל גרמן זכרייב שנשא נאום נרגש.

בין המשתתפים נמנו שגריר ישראל עודד יוסף, שגריר בחריין אחמד אל-סאיטי ונציגים בכירים מהממשל והסגל הדיפלומטי. מקהלת 'הקפלה היהודית' ריגשה את המשתתפים והציתה את הלבבות. מאות המשתתפים ובהם חברי פרלמנט, ניצולים, לוחמים וטרנים, אישי ציבור ובני הקהילה אמרו פרקי תהילים והחזן אוריאל גרנט נשא את תפילת קל מלא רחמים.

העצרת במוסקבה ( צילום: סטמאגי )

בכינוס הוקראו מכתבי ברכה מיוחדים ששיגרו הנשיאים ולדימיר פוטין, יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו ל'יום השחרור וההצלה'. בערב התקיימה עצרת נשים בה השתתפו כאלף נשים שחתמו בהפרשת חלה המונית ובתפילה על העם היהודי בכל תפוצות ישראל.

עצרות מרגשות ברחבי העולם

בהיכל ישיבת 'אור תורה' שבביהכ"נ רבי שלום זצוק"ל בג'רבה שבתוניסיה התקיימה עצרת תפילה מרגשת במיוחד בהשתתפות מאות תושבים ותלמידים. לפני התיבה עלה רבה של תוניסיה הרה"ג רבי חיים ביתאן, ובהדלקת הנר התכבד יניב ביתאן.

בהיכל בית המדרש בבוקרשט שברומניה, לשם עברה הקהילה היהודית על מוסדותיה מאודסה, קיימה הקהילה עצרת תפילה והודיה בהשתתפות מאות תלמידי מוסדות 'תקוה'. מאות פליטים מאוקראינה השתתפו בעצרת המרגשת. רבה של אודסה הרה"ג רבי שלמה בקשט עבר לפני התיבה ונשא דברים מרגשים על משמעות חיוב ההודיה לה' על השחרור וההצלה של העם היהודי וזיכרון הקדושים הי"ד.

גואנגז׳ו סין ( צילום: באדיבות הקהילה )

בבית הכנסת הגדול 'וועסטענד' בפרנקפורט קיימה הקהילה היהודית עצרת תפילה והודיה. את התפילה ופרקי התהילים ותפילת יזכור נשא החזן הנודע יוני רוז.

בבית הספר 'בית אהרן' שע"י מוסדות סטולין קרלין שבפינסק קיימו התלמידים עצרת תפילה ולימוד משניות. בפני התלמידים נשא דברים ראש המוסדות הרב משה פימה. עצרות נוספות התקיימו בבודפשט, בווינה, בג'ורג' טאון בניו יורק ובמינסק שבבלארוס, כולן במעמד הרבנים הראשיים ובהשתתפות נציגי ממשלות ושגרירים.

בודפשט הונגריה ( צילום: באדיבות הקהילה )

מכתב ברכה מנשיא המדינה

נשיא המדינה יצחק הרצוג שיגר מכתב ברכה מיוחד לכבוד 'יום השחרור וההצלה'. הנשיא הרצוג כתב כי "יש משמעות עמוקה לכך שדווקא בירושלים, מול אבני הכותל, מתכנסים יהודים להודות על ההצלה ולזכור את אשר עבר עמנו בשעות החשוכות ביותר בתולדותינו. ירושלים, אולי יותר מכל מקום אחר, מסמלת את נצח ישראל ואת יכולתו של העם היהודי לקום, לבנות, ולהמשיך קדימה גם לאחר האסונות הגדולים ביותר".

"יום השחרור וההצלה איננו רק יום של זיכרון היסטורי, אלא גם יום של הכרת תודה, של אחריות ושל אמונה", הוסיף הנשיא. "אחריות להמשיך לספר את סיפורם של הנספים והמשפחות, ולהנחיל לדורות הבאים את ערכי החירות, התקווה והעמידה האיתנה מול כוחות של שנאה ואנטישמיות".

כמו כן, השנה התקיימו התפילות בסימן 'מדור דור מול האנטישמיות בעולם' בדגש מיוחד על השתתפות תינוקות של בית רבן תלמידי בתי הספר ותלמודי התורה.

היוזמה לציון היום בתאריך העברי של כניעת הנאצים מבקשת לא רק לציין את סיום הטרגדיה, אלא גם את היכולת לבנות מחדש, להוקיר תודה למצילים ולחסידי אומות העולם, ולהפוך את הזיכרון לאחריות ולקריאה מוסרית מתמשכת לדורות הבאים.

הנחת הזר ליד אש התמיד לזכר חללי מלחמת העולם השניה במוסקבה ( צילום: סטמאגי )

העצרת בכותל המערבי ( צילום: אלי איטקין )

העצרת שהופקה על ידי 'טיפ הפקות' ננעלה בתפילת יזכור מפי החזן דוד וינבך ובתפילה ובערגה: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". בישראל התקיימו גם עצרות נוספות בעשרות בתי כנסת ובשמונה עשר ריכוזי ותיקי מלחמת העולם השניייה.