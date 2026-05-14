סערת חופש הדת באירופה עולה מדרגה: המוהל המפורסם מארצות הברית, הרב מרדכי צבי סולמון, מצא את עצמו בתקופה האחרונה פעם נוספת מאחורי סורג ובריח בשווייץ, רק בשל קיום מצוות ברית מילה. הרב סולמון נעצר על ידי המשטרה המקומית בעוון עריכת ברית מילה בבית פרטי, במה שנראה כחלק מגל רדיפה משפטי המתפשט במדינה.

בראיון מיוחד וטעון לאחר שחרורו, הרב סולמון אינו חוסך במילים קשות על ההתנהלות המקומית: "בשווייץ הם מאוד אינטליגנטים. הם שונאים יהודים, אבל הם לא יעשו את זה בפומבי בצורה גסה. הם עושים את זה באופן 'אלגנטי', כביכול מטעם החוק". לדבריו, השלטונות משתמשים בתירוצים פרוצדורליים, כמו עריכת הברית בבית במקום במוסד רפואי, כדי להצר את צעדי המוהלים.

זהו מעצרו השלישי של הרב סולמון בשווייץ. הוא מספר כי בעת המעצר, השוטרים לא היססו להטיף לו מוסר וציינו בפניו כי "כל עניין הברית הוא דבר מאוד לא בריא".

הרב שחזר מקרה קודם שאירע לו בעיר לוצרן, שם נקלע לדרמה רפואית ומשפטית: "הייתה ברית קשה, הדם לא נעצר והתינוק אושפז בלילה. הרופא בבית החולים, עוד לפני שבכלל התחיל לטפל בתינוק, מיהר להזמין משטרה". באותו מקרה, רק לאחר התערבות נמרצת של עסקני הקהילה והורי התינוק שהבהירו כי הרב הוא אדם ישר והכל נעשה בהסכמתם המלאה, הוחלט לשחררו.

מעצרו של הרב סולמון אינו אירוע מבודד. ל"כיכר השבת" נודע כי תלונה פלילית הוגשה לאחרונה למשרד התובע הציבורי בציריך נגד מוהלים יהודים, בטענה ל"התנהגות מסוכנת הקשורה לתינוקות". מאחורי התלונה עומד יהודי שהגיש בעבר תלונות דומות בווינה ובאנטוורפן, שהובילו להרשעות ולסערה אדירה בקהילות היהודיות.

בבלגיה השכנה, המצב החמיר בשנה שעברה כאשר המשטרה פשטה על בתי מוהלים והחרימה סכיני מילה. צעדים אלו עוררו ביקורת בינלאומית חריפה, כולל מצד שגריר ארה"ב בבלגיה, ביל ווייט, שדרש להסדיר את פעילות המוהלים בחוק ולהגן על חופש הדת.

כעת, עם מעצרו החוזר של הרב סולמון, החשש בקרב יהדות אירופה הוא מפני תקדים שיעניק לגיטימציה לרשויות במדינות נוספות להחמיר את הפיקוח. המוהל הרב סולמון, ששוחרר לאחר לחצים כבדים, מסכם את התחושות בתפילה שנשא ברגעי המעצר: "אליהו מלאך הברית, עמוד נא לימיני וסמכנו".