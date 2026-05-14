כיכר השבת
הדרמה הפוליטית, הפרשנויות והתרחישים 

ישראל הולכת לבחירות | האם ש"ס ו'דגל התורה' בדרך לממשלה עם גוש השמאל? • צפו ב'אולפן ליל שישי'

פאנל מורחב באולפן ליל שישי דן בהחלטה הדרמטית לפזר את הכנסת לאחר שראש הממשלה הודיע שחוק הגיוס לא יעלה להצבעה  • המכתב הדרמטי של הגר"ד לנדו נגד נתניהו בו הודיע כי 'דגל' אינה חלק מגוש הימין והפער במסרים של ש"ס | מסכמים שבוע דרמטי בפאנל מיוחד בהשתתפות חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אברהם קרויזר ואבי גרינצייג | צפו (אולפן ליל שישי)

חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת לסיכום שבוע דרמטי במיוחד במערכת הפוליטית.

בין הנושאים המרכזיים שעלו בפאנל: ההחלטה הדרמטית של 'דגל התורה' לפזר את הכנסת ולהקדים את הבחירות בעקבות אי העברת , המכתב בכתב יד של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו נגד ראש הממשלה נתניהו, והפער המשמעותי בין 'דגל התורה' לש"ס בעמדותיהם הפוליטיות.

ההחלטה הדרמטית: לפזר את הכנסת

לאחר חודשים ארוכים של איומים והתרעות, 'דגל התורה' קיבלה השבוע את ההחלטה לפזר את הכנסת ולהקדים את הבחירות. הסיבה המרכזית להחלטה הייתה הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי אין רוב לחוק הגיוס והוא לא יעלה את החוק להצבעה במהלך כנס הקיץ של הכנסת.

חברי הפאנל דנו בשאלה המרכזית: האם מדובר במהלך דרמטי אמיתי או באירוע מתוכנן ומבוקר מראש עם ראש הממשלה. על פי דיווחים שפורסמו ב'כיכר השבת', עולה כי ייתכן שהמהלך תואם מראש עם נתניהו, בניגוד למה שמוצג לציבור.

המכתב הדרמטי של הגר"ד לנדו

נקודת השיא של השבוע הייתה המכתב בכתב ידו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בו הודיע כי אין לו אמון בראש הממשלה נתניהו וכי מעתה 'דגל התורה' אינה עוד חלק מגוש נתניהו. המכתב עורר סערה במערכת הפוליטית ומעלה את השאלה עד כמה זה אכן פותח את הדלת למשא ומתן עתידי בין הסיעות החרדיות למפלגות האופוזיציה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בכירים חרדים הבהירו השבוע כי "אין יותר גוש" וכי הם מוכנים לשבת גם עם בנט וליברמן. מוטי בבצ'יק, המקורב לח"כ יצחק גולדקנופף, אף הצהיר בריאיון כי "אם בנט יתקשר ב-2 לספטמבר - נדבר ב-2 לספטמבר".

הפער בין דגל התורה לש"ס

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בפאנל היה הפער המשמעותי בין 'דגל התורה' לש"ס. בעוד ש'דגל' הכריזה על סיום הברית עם נתניהו, במפלגה החרדית הספרדית מבהירים כי הם עדיין חלק מגוש נתניהו ואין מה לבנות על שיתוף פעולה עתידי עם גוש השמאל.

חברי הפאנל התייחסו לשאלה מדוע ב'דגל התורה' וש"ס האמינו שיש סיכוי שהחוק יעבור, בעוד שעל פי הסימנים היה ברור שחוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית, כפי שהזהירו בחסידות גור.

מתי ייערכו הבחירות?

נושא נוסף שעלה בפאנל היה מועד הבחירות הצפוי. על פי הדיונים, מעדיף שהבחירות ייערכו בעשרת ימי תשובה, בשיא מעמדי הסליחות, בעוד שב'דגל התורה' מעדיפים מועד מוקדם יותר - בתחילת חודש אלול.

הפרשנים דנו בהשלכות של כל מועד אפשרי על הציבור החרדי ועל תוצאות הבחירות, תוך התייחסות לאווירה הרוחנית המיוחדת של התקופה ולהשפעתה על הבוחר החרדי.

3
לענ״ד זה זמן מאד קשה לכל ע״מ ישראל והבחירות יש לנו זמן אלה האנשים שמזרזים לבחירות הם מאד טועים
שלום
2
מקווה שיהיה חיבור אייזנקוט והחרדים עם הליכוד.סמוטריץ איכזב אמנם אני מבין אותו הוא לא רוצה להכעיס חלק מהבוחרים שלו אבל הוא יודע שרק קריאה של הרבנים או חלקם שהחוק טוב והלא לומדים יתגייסו זה רק הפטרון כל השאר זה כאוס והוא שתק וחבל.
פיני
1
כולל בדיקה עם ישיבה עם הערבים...לבדוק כדאיי לנו החרדים.
יהודי

