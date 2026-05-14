חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן לסיכום שבוע דרמטי במיוחד במערכת הפוליטית.

בין הנושאים המרכזיים שעלו בפאנל: ההחלטה הדרמטית של 'דגל התורה' לפזר את הכנסת ולהקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הגיוס, המכתב בכתב יד של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו נגד ראש הממשלה נתניהו, והפער המשמעותי בין 'דגל התורה' לש"ס בעמדותיהם הפוליטיות.

ההחלטה הדרמטית: לפזר את הכנסת

לאחר חודשים ארוכים של איומים והתרעות, 'דגל התורה' קיבלה השבוע את ההחלטה לפזר את הכנסת ולהקדים את הבחירות. הסיבה המרכזית להחלטה הייתה הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי אין רוב לחוק הגיוס והוא לא יעלה את החוק להצבעה במהלך כנס הקיץ של הכנסת.

חברי הפאנל דנו בשאלה המרכזית: האם מדובר במהלך דרמטי אמיתי או באירוע מתוכנן ומבוקר מראש עם ראש הממשלה. על פי דיווחים שפורסמו ב'כיכר השבת', עולה כי ייתכן שהמהלך תואם מראש עם נתניהו, בניגוד למה שמוצג לציבור.

המכתב הדרמטי של הגר"ד לנדו

נקודת השיא של השבוע הייתה המכתב בכתב ידו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בו הודיע כי אין לו אמון בראש הממשלה נתניהו וכי מעתה 'דגל התורה' אינה עוד חלק מגוש נתניהו. המכתב עורר סערה במערכת הפוליטית ומעלה את השאלה עד כמה זה אכן פותח את הדלת למשא ומתן עתידי בין הסיעות החרדיות למפלגות האופוזיציה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בכירים חרדים הבהירו השבוע כי "אין יותר גוש" וכי הם מוכנים לשבת גם עם בנט וליברמן. מוטי בבצ'יק, המקורב לח"כ יצחק גולדקנופף, אף הצהיר בריאיון כי "אם בנט יתקשר ב-2 לספטמבר - נדבר ב-2 לספטמבר".

הפער בין דגל התורה לש"ס

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בפאנל היה הפער המשמעותי בין 'דגל התורה' לש"ס. בעוד ש'דגל' הכריזה על סיום הברית עם נתניהו, במפלגה החרדית הספרדית מבהירים כי הם עדיין חלק מגוש נתניהו ואין מה לבנות על שיתוף פעולה עתידי עם גוש השמאל.

חברי הפאנל התייחסו לשאלה מדוע ב'דגל התורה' וש"ס האמינו שיש סיכוי שהחוק יעבור, בעוד שעל פי הסימנים היה ברור שחוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית, כפי שהזהירו בחסידות גור.

מתי ייערכו הבחירות?

נושא נוסף שעלה בפאנל היה מועד הבחירות הצפוי. על פי הדיונים, אריה דרעי מעדיף שהבחירות ייערכו בעשרת ימי תשובה, בשיא מעמדי הסליחות, בעוד שב'דגל התורה' מעדיפים מועד מוקדם יותר - בתחילת חודש אלול.

הפרשנים דנו בהשלכות של כל מועד אפשרי על הציבור החרדי ועל תוצאות הבחירות, תוך התייחסות לאווירה הרוחנית המיוחדת של התקופה ולהשפעתה על הבוחר החרדי.