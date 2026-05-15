המסע בארגנטינה ( צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק )

לאחר קרוב לשבוע חזרו אמש (חמישי) גדולי הרבנים לארץ הקודש, עם סיום מסע קרן עולם התורה ההיסטורי בדרום אמריקה.

המשלחת, בראשות הגר"י הלל, הגר"א סלים, הגרח"פ ברמן, הגר"מ קוטלר, הגר"ש גלאי והגר"י חברוני, השאירה אחריה חותם עמוק בקרב יהדות ארגנטינה וברזיל. המסע, שהחל בברזיל והמשיך לארגנטינה, התאפיין במעמדי תורה מרגשים, דינרים מפוארים וגיוס כספים נרחב למען החזקת עולם התורה בארץ ישראל. כידוע, הקרן פועלת להשלמת התקציבים שקוצצו מעולם התורה בשנתיים האחרונות. למחרת קבלת הפנים המיוחדת שערכו יהודי ארגנטינה לגדולי ישראל, יצאו הרבנים עם שחר ליום נוסף של חיזוק הקהילות ומפגשים למען הקרן. לאורך היום ליוו את המשלחת כוחות משטרה מיוחדים שפינו את צירי התנועה העמוסים, כדי לאפשר הגעה מהירה למעמדי התורה ברחבי בואנוס איירס. את הבוקר פתחו גדולי ישראל בתפילת שחרית רבת רושם בבית הכנסת "ישורון", בהשתתפות המוני נגידים ומתפללים מתושבי האזור שביקשו לזכות להתפלל במחיצתם. לאחר התפילה נשא דברים ראש הקהילה הרב יוסף מטה, שדיבר בהתרגשות על מסירות נפשם של גדולי ישראל למען עולם התורה.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק )

"הכספים נובעים מרצון אמיתי לרומם את התורה"

הגר"י הלל הרחיב על מעלת התרומות הנאספות מנדיבי העם למען עולם התורה. "הכספים שהגיעו בעבר מהממשלה היו אמנם נחוצים, אך לא נבעו מתוך רצון להחזיק את התורה, אלא מסיבות פוליטיות ומתוך צורך בקולותיהם של בני התורה", הבהיר ראש הישיבה. "אך הכספים הנאספים כעת נובעים מתוך רצון אמיתי לרומם את התורה ולהחזיק את תורת ה', מכוחו של כל יחיד ויחיד".

ההתגייסות הייתה אדירה, והציבור נרתם והוזיל מהונו סכומים עצומים לטובת קרן עולם התורה. לאחר מכן עברו המתפללים לפני גדולי ישראל להתברך באופן אישי.

מעמד מרגש עם אלפי ילדי הת"ת

לאחר ארוחה קלה יצאו הרבנים אל בית הספר "תורתנו", מהמוסדות המרכזיים והחשובים בקהילת בואנוס איירס. שם המתין להם מעמד אדיר ומרגש: אלפי ילדי הת"ת ותלמידות בתי הספר באזור התכנסו כדי לחזות בזיו פניהם של גדולי ישראל ולשמוע דברי חיזוק.

לכבודה של תורה הופיעו הילדים בלבוש אחיד וחגיגי, כשהם מניפים דגלים ובלונים מתוך שמחה והתלהבות עצומה. את המעמד פתח רב בית הספר הרב יחזקאל זעד, שאמר בהתרגשות לילדים: "עצם הזכות הנדירה לחזות בפניהם של גדולי ישראל מוסיפה אור וקדושה לנפשכם".

המעמד נפתח בפרקי תהילים ובמעמד קבלת עול מלכות שמים בראשות הגר"א סלים, כאשר אלפי תינוקות של בית רבן נושאים יחד תפילה למען הצלת עולם התורה. בהמשך נשא דברים הגר"ש גלאי, שחיזק את הילדים על גודל האחריות המוטלת עליהם דווקא כאשר הם חיים בסביבה הרחוקה מאווירת ארץ ישראל.

הגרח"פ ברמן דיבר על מתיקותה ועריבותה של התורה, והדגיש כי גם כאשר ישנם קשיים בעמל התורה, אשרי הזוכה להתאמץ ולהשקיע בה. לאחר המעמד נכנסו הרבנים לאחד מחדרי בית הספר, שם שוחחו זמן ממושך עם הצוות החינוכי ורבני המקום, עודדו אותם והדריכו אותם בענייני חינוך והעמדת הדור הבא בדרך התורה.

כינוס רבני הקהילות ודעת תורה ברורה

לקראת שעות הערב, לאחר מנוחה קצרה במלון, יצאו גדולי ישראל לכינוס מיוחד של רבני הקהילות מכל רחבי בואנוס איירס. במשך שעה ארוכה דנו הרבנים בנושאים מהותיים העומדים על סדר יומה של יהדות ארגנטינה, וגדולי ישראל השמיעו דעת תורה ברורה בכל סוגיה שעלתה.

את הכינוס הנחה אלחנן שרבאני, ובסיומו עברו רבני הקהילות להיפרד מגדולי ישראל טרם צאתם חזרה לארץ הקודש. מיד לאחר הכינוס המשיכו גדולי ישראל לשדה התעופה בבואנוס איירס, בדרכם לטיסה ארוכה חזרה לארץ.

צימאון לדבר ה' בקרב יהודי הגולה

המסע ההיסטורי, שכלל גם ביקור בברזיל בתחילת השבוע, חשף פעם נוספת את הצימאון האדיר לדבר ה' בקרב יהודי הגולה, ואת אהבת התורה הנדירה שמפעמת בהם. בברזיל התקיימו מעמדי תפילה וחיזוק בקהילת סאו פאולו, כאשר בבית הכנסת "מקור חיים" של הנגיד אלברטו ספרא התקיימה עצרת תפילה מיוחדת בהשתתפות עשרות נגידים ואלפי מתפללים.

יו"ר קרן עולם התורה ראובן וולף עמד על הסייעתא דשמיא המיוחדת המלווה את פעילות הקרן מאז הקמתה, וציין כי הקרן נכנסת לשנתה השלישית מתוך הצלחה למעלה מדרך הטבע. לדבריו, כלל הקהילות והחצרות ברחבי העולם שותפות למערכה הגדולה למען החזקת עולם התורה.

יצוין כי המסע יצא לדרך ללא הגרמ"ה הירש, שנאלץ להישאר בארץ ברגע האחרון בשל מצבה הרפואי של הרבנית המאושפזת בבית החולים. הקהילות בדרום אמריקה, יחד עם כלל ישראל, ממשיכות להתפלל לרפואתה השלמה.

גדולי ישראל נחתו בארץ הקודש כשהם נושאים עמם את ברכות הקהילות בדרום אמריקה, ואת ההישגים המרשימים של גיוס הכספים למען עולם התורה. המסע הוכיח בשנית כי למרות המרחק הגיאוגרפי, הקשר של יהדות התפוצות לעולם התורה בארץ ישראל חזק ועמוק.

