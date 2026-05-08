קרן עולם התורה היא קרן מיוחדת שהוקמה בהנהגת גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, במטרה להציל את עולם התורה ולמלא את הפער התקציבי שנוצר בישיבות ובכוללים בעקבות הפסקת התקצוב הממשלתי. הקרן פועלת בראשות המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, המשגיח הגאון רבי דן סגל ועוד גדולי ישראל, ומתמקדת בגיוס כספים מיהודי התפוצות לטובת תמיכה באברכים ובבחורי ישיבות.

הקמת הקרן באה בעקבות פסיקות בג"ץ שהורו על הפסקת התקצוב הממשלתי לישיבות ולכוללים, מה שיצר משבר כלכלי חמור בעולם התורה. גדולי ישראל החליטו לפעול למען עצמאות כלכלית של עולם הישיבות, ולהקים מנגנון שיבטיח את המשך קיומן של הישיבות והכוללים ללא תלות בתקציבי הממשלה. הקרן מחלקת את הכספים שנגבו לישיבות ולכוללים ברחבי הארץ, תוך שמירה על שוויון והגינות בחלוקה.

במסגרת פעילות הקרן, יוצאים גדולי ישראל למסעות גיוס כספים נרחבים ברחבי העולם. המסעות כוללים ביקורים בארצות הברית, קנדה, אנגליה, צרפת, שוויץ, דרום אמריקה ועוד מדינות, שם נערכים דינרים מרכזיים, עצרות חיזוק ומפגשים עם נגידים ותומכי תורה. במהלך המסעות, גדולי הדור פונים לקהילות היהודיות בקריאה לתמוך בהחזקת התורה בארץ הקודש ולהיות שותפים בהצלת עולם התורה.

המסעות מתאפיינים בהשתתפות רחבה של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, כולל ראשי ישיבות ליטאיות, אדמו"רים חסידיים ורבנים ספרדים. בין המשתתפים הבולטים במסעות: הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי דן סגל, הגאון רבי יעקב הלל, הגאון רבי אברהם סאלים, האדמו"ר מרחמסטריווקא, האדמו"ר מצאנז ועוד. האחדות והשיתוף פעולה בין כל הזרמים מהווים מסר חזק על חשיבות הנושא ועל הצורך בהתגייסות כללית למען עולם התורה.

הדינרים והאירועים שנערכים במסגרת המסעות מתקיימים בבתי נגידים, במלונות יוקרה ובאולמות גדולים, ומושכים אלפי משתתפים. במהלך האירועים נשמעים נאומים מרגשים של גדולי הדור, המתארים את המצב הקשה בעולם התורה ואת הצורך הדחוף בתמיכה כספית. הנגידים והתומכים נענים לקריאה ותורמים סכומים משמעותיים, כאשר המטרה היא לגייס עשרות ואף מאות מיליוני דולרים בכל מסע.

בנוסף למסעות בחוץ לארץ, הקרן מקיימה גם אירועים בארץ ישראל, כולל דינרים בבתי נגידים ובאולמות מרכזיים. האירועים בארץ מאפשרים לנגידים ישראלים להיות שותפים במפעל ההצלה, ומהווים הזדמנות לחיזוק הקשר בין תומכי התורה לבין עולם הישיבות. הקרן פועלת בשקיפות מלאה ומדווחת על הכספים שנגבו ועל אופן חלוקתם לישיבות ולכוללים.

המסעות של קרן עולם התורה זוכים לסיקור תקשורתי נרחב בתקשורת החרדית, כולל תיעודים מרגשים מהאירועים, ראיונות עם גדולי ישראל ודיווחים על הסכומים שנגבו. התקשורת מדגישה את חשיבות המפעל ואת האחדות הנדירה שמתבטאת בהשתתפות של גדולי ישראל מכל החוגים. המסעות מהווים גם הזדמנות לחיזוק הקשר בין יהודי התפוצות לבין עולם התורה בארץ ישראל, ולהעברת מסרים של אמונה וחיזוק.

הקרן ממשיכה לפעול באופן שוטף, עם מסעות נוספים המתוכננים לעתיד הקרוב. גדולי ישראל רואים בקרן כלי מרכזי להבטחת המשך קיומו של עולם התורה בארץ ישראל, ומדגישים את החשיבות של עצמאות כלכלית ואי-תלות בתקציבי הממשלה. המסעות ממשיכים למשוך תשומת לב רבה ולעורר התעניינות בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם, המבקשות להיות שותפות במפעל ההצלה.