ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו בן ה־95 שב אתמול (יום שני) בערב משווייץ, וקיצר את שהותו במסע קרן עולם התורה, בשל הוראת הרופא, כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת'.

במהלך שהותו בשווייץ, נועד הגר"ד עם נדיבי עם ישראל, חיזק את רוחם ודיבר על גודל האחריות להחזיק את לומדי התורה בעת הזאת.

למרות גילו ומצבו הבריאותי, התמסר למסע כולו במלוא הכוח והנפש, אך כאמור בהוראת הרופא ובשל מזג האוויר הקר, רה"י נאלץ לחזור ארצה.

מיד עם שובו של ראש הישיבה לארץ – כבר בשעות הצהריים, הוא מסר שיעור תורני בביתו לתלמידי ישיבת סלבודקה, צפו בתיעוד המרגש