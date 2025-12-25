יאיר סעדה הוא תלמיד הישיבה מישיבת כסא רחמים, ששהה בבית הוריו בעת שקדח מחום - והושלך לכלא הצבאי ל-10 ימים.

הבחור, שחש ברע בימים האחרונים ונאלץ לעזוב את כותלי הישיבה כדי להחלים בבית הוריו, מצא את עצמו נעצר בביתו. שוטרי המשטרה הצבאית פשטו ללא התראה מוקדמת על הבית באישון ליל, וגררו אותו ממיטתו - מבלי להתחשב במצבו הבריאותי.

האירוע הכואב מעורר מחדש את זעקת "האפליה המרה" שמרחפת מעל גל המעצרים האחרון. מדובר בנדבך נוסף בשרשרת מעצרים הממוקדת, באופן מעורר תהייה וזעם, דווקא בבני עדות המזרח.

קולו של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, מהדהד בשעות אלו בחלל עולם התורה. הרב שזעק לא אחת בכאב עצום על המצב הבלתי נתפס שבו רובם המוחלט של הבחורים הנעצרים בביתם הם ממוצא מזרחי.

"העצורים?", אמר הראשון לציון בדבריו: "כולם כמעט ספרדים, לצערנו הרב. צריכים הרבה זכויות כדי שהקב"ה יבטל מעלינו את כל הגזירות, היועצים המשפטיים, השופטים... יפר עצתם ויקלקל מחשבותם".