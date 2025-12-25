כיכר השבת
אין פוצה פה

בושה: תלמיד הישיבה יאיר סעדה נגרר ממיטתו קודח מחום והושלך לכלא הצבאי

יאיר סעדה הוא תלמיד הישיבה מישיבת כסא רחמים, ששהה בבית הוריו בעת שקדח מחום - והושלך הלילה לכלא הצבאי ל-10 ימים | שוטרי המשטרה הצבאית פשטו ללא התראה מוקדמת על הבית, וגררו אותו ממיטתו - מבלי להתחשב במצבו הבריאותי (חרדים)

2תגובות
(צילום: פלאש90)

יאיר סעדה הוא תלמיד הישיבה מישיבת כסא רחמים, ששהה בבית הוריו בעת שקדח מחום - והושלך לכלא הצבאי ל-10 ימים.

הבחור, שחש ברע בימים האחרונים ונאלץ לעזוב את כותלי הישיבה כדי להחלים בבית הוריו, מצא את עצמו נעצר בביתו. שוטרי המשטרה הצבאית פשטו ללא התראה מוקדמת על הבית באישון ליל, וגררו אותו ממיטתו - מבלי להתחשב במצבו הבריאותי.

האירוע הכואב מעורר מחדש את זעקת "האפליה המרה" שמרחפת מעל גל המעצרים האחרון. מדובר בנדבך נוסף בשרשרת מעצרים הממוקדת, באופן מעורר תהייה וזעם, דווקא בבני עדות המזרח.

קולו של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, מהדהד בשעות אלו בחלל עולם התורה. הרב שזעק לא אחת בכאב עצום על המצב הבלתי נתפס שבו רובם המוחלט של הבחורים הנעצרים בביתם הם ממוצא מזרחי.

"העצורים?", אמר הראשון לציון בדבריו: "כולם כמעט ספרדים, לצערנו הרב. צריכים הרבה זכויות כדי שהקב"ה יבטל מעלינו את כל הגזירות, היועצים המשפטיים, השופטים... יפר עצתם ויקלקל מחשבותם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
איפה ש״ס מפלגת פח !!!
שי
1
הכל כבר הוסבר, המעצרים נעשים בפריפרייה מחוץ לריכוזים החרדים מחשש להפגנות, לכן לא נעצרים גם ספרדים בבני ברק. רוב מוחלט של בני הישיבות בפריפייה, ספרדים. לא קשור לאפליה. נקסט. וכן, מומלץ לבני הישיבות מהפריפרייה שלא מעוניינים להיעצר לשבועיים (לא כזה נורא), למעט מלשהות בבית ולהתמיד בישיבה כמה שיותר.
אשרי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר