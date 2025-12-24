עם בן החברותא של מרן רבנים, אישי ציבור וידוענים: המונים בחתונת בתו של הגאון הרב יגאל כהן | תיעוד ענק הגאון הרב יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חיתן אמש (שלישי) את בתו מיכל עם הבחור דוד ברוך שטרית,מבכירי ישיבת 'יסודות - לב' ובנו של הגאון הרב אליהו שטרית שהיה החברותא של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל • בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף • באירוע שנערך באולמי 'אווניו' השתתפו: רבנים, אישי ציבור, אנשי עסקים וידוענים • צפו בגלריה של הצלם אלעזר פיינשטיין (חרדים)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 07:24