כיכר השבת
עם בן החברותא של מרן

רבנים, אישי ציבור וידוענים: המונים בחתונת בתו של הגאון הרב יגאל כהן | תיעוד ענק

הגאון הרב יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חיתן אמש (שלישי) את בתו מיכל עם הבחור דוד ברוך שטרית,מבכירי ישיבת 'יסודות - לב' ובנו של הגאון הרב אליהו שטרית שהיה החברותא של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל • בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף • באירוע שנערך באולמי 'אווניו' השתתפו: רבנים, אישי ציבור, אנשי עסקים וידוענים • צפו בגלריה של הצלם אלעזר פיינשטיין (חרדים)

חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)
חתונת בת הגאון הרב יגאל כהן עם בן הגאון הרב אליהו שטרית (צילום: אלעזר פיינשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

עם בן החברותא של מרן

|

פרסום ראשון ובלעדי

||
16

שיעור בפשטות וענווה

||
2

מאות זעקו בתפילות

|

העתירו בתפילות

||
3

הבובה אורה כיכבה

|

שיחת היום בעולם היהודי

||
13

רגעי הגבורה נחשפים

||
3

רדיו אינטרנטי • האזינו

||
1

הסערה לא שוככת

||
14

הוקרה למסירות הנפש

||
6

מאות נותרו בחוץ

||
16
ש

שיקום תשתיות

אסף מגידו|מקודם
ש

"ישועות גדולות"

נחמן שטרנהרץ|מקודם

תקיפה חמורה

|

האלימות בהפגנות החרדים

||
30

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר