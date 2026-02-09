חקירה שנוהלה בתחנת אשדוד הובילה להגשת כתב אישום נגד שלושה חשודים, בגין חילול קבר בבית העלמין בעיר אשדוד והחזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, ולמטרות סחר.

במסגרת פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי תחנת אשדוד, נעצרו שלושת החשודים לאחר שעל פי החשד ביצעו חילול קבר, שבמהלכו הסתירו בקבר כ-600 גרם קוקאין ומאות כדורי MDMA.

החשודים הובאו לחקירה ומעצרם הוארך מעת לעת. עם סיום החקירה ולאחר גיבוש תשתית ראייתית, הוגש נגדם כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר באמצעות פרקליטות מחוז דרום (פלילי), לצד בקשת מעצר עד תום ההליכים וכן בקשה לחילוט רכוש בשווי כ-300,000 שקלים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה הן את הפגיעה החמורה בכבוד המת והן את עבירות הסמים והסחר בהם, הפוגעות בביטחון הציבור ובמרקם החיים התקין, ותמשיך לפעול בנחישות, ביוזמה ובמקצועיות נגד כל עבריין המבצע עבירות מסוג זה".