“אשלם במיטבא”: שטר ערבות בן מאתיים שנה שממשיך לפעול ישועות

גדולי הדור עמדו על כך שאין מדובר בלשון דרוש או סגולה בעלמא, אלא בהתחייבות מפורשת של צדיק, שקבע ערבות לקבלת התפילה למי שעושה טובה לנשמתו. וכפי שהעיד מרן הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א: “כאשר צדיק מבטיח הבטחה מפורשת ודאי נאמנים דבריו”.

בדורנו, קיבלה הבטחה זו ביטוי מעשי בהקמת כולל 'פלא יועץ' שע"י רינה של תורה, בו יושבים תלמידי חכמים והוגים בתורתו של הצדיק כל ימות השנה. מחזיקי הכולל זוכים הן לעשיית נחת רוח לנשמתו והן להשתתפות בתפילה מיוחדת על ציונו הקדוש כפי הסדר שקבע הצדיק עצמו.

במהלך השנים הצטברו עדויות מרטיטות על ישועות שנראו בבירור כקיום ההבטחה בזיווג, ברפואה, בפרנסה ובשלום בית. רבים רואים בכך “שטר חוב” רוחני, שנפרע שוב ושוב במיטב.

כעת ניתנת האפשרות להצטרף ולהיות חלק מההבטחה העתיקה, באמצעות האתר, באחת ממדרגות התרומה ולזכות להיות נמנה עם אלו שעליהם נאמר: הצדיק הבטיח והוא משלם, במיטב.

