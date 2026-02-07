האברך אברהם בן דיין, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד', הוסגר הערב (מוצאי שבת) למשטרה הצבאית בשל היותו 'עריק' לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שנשלחו לביתו צווי גיוס.

האברך עוכב על ידי המשטרה בחשד לעבירת תנועה, אז זיהו השוטרים כי מדובר ב'עריק' והעבירו אותו לידי המשטרה הצבאית.

המשטרה הצבאית צפויה להביא את האברך לדיון בפני שופט צבאי שיגזור את דינו ויכריע כמה ימים הוא יישב מאחורי סורג ובריח. יצוין כי מדובר באברך שהתחתן רק לפני כחודשיים, כך שמעצרו נחשב לחריג.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים.

כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.