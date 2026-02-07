כיכר השבת
רימוני הלם ועצורים

מהומות ענק באופקים: אברך נעצר והוסגר למשטרה הצבאית, המונים הפגינו

אברך צעיר, שהתחתן רק לפני חודשיים, נעצר הלילה בחשד לעבירת תנועה והועבר למשטרה הצבאית בשל היותו 'עריק' | מאות הפגינו מול תחנת המשטרה | המשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות (חרדים)

3תגובות
ההפגנות באופקים, הערב (צילום: דוברות המשטרה)

האברך אברהם בן דיין, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד', הוסגר הערב (מוצאי שבת) למשטרה הצבאית בשל היותו 'עריק' לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שנשלחו לביתו צווי גיוס.

האברך עוכב על ידי המשטרה בחשד לעבירת תנועה, אז זיהו השוטרים כי מדובר ב'עריק' והעבירו אותו לידי המשטרה הצבאית.

המשטרה הצבאית צפויה להביא את האברך לדיון בפני שופט צבאי שיגזור את דינו ויכריע כמה ימים הוא יישב מאחורי סורג ובריח. יצוין כי מדובר באברך שהתחתן רק לפני כחודשיים, כך שמעצרו נחשב לחריג.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים.

כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.

ההפגנות באופקים, הערב (צילום: דוברות המשטרה)

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז הדרומי פועלים כעת בצומת הכניסה לעיר אופקים על כביש 241 להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה, מתנהגים באלימות ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור. כוחות המשטרה ביצעו את מעצרם של שלושה מפרי סדר.

"משטרת ישראל מדגישה כי התפרעות אלימה של מפרי הסדר ופורעי החוק וחסימת צירי תנועה, ראויות לכל גנאי ומהוות עבירות פליליות , מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד".

2
אני נמצא כאן בהפגנה, האלימות הינה מצד המשטרה, השוטרים נוהגים באלימות כלפי כל מי שעומד גם כשאינו מפר את הסדר, מפילים בחורים לרצפה, זורקים רימוני הלם לעבר המפגינים, וזאת ללא כל אלימות מצד המפגינים... אח’’כ כשהמפגינים יחזירו באלימות יאמרו, שהמפגינים השתמשו באלימות...
מ.ב.
לא מבין? מה חשבתם? לנצח את המשטרה? גם פראים וגם נאיבים?
עצקושניק
1
נשמע כמו ערוץ תעמולה שמאלני, מפגינים מנסים לחסום כביש שלא מתקרב לכביש איילון והמשטרה מתנהגת בפראות וזורקים רימונים על אנשים... דייי להסתה ולשנאה עצמית הזו, אנחנו אנשים שגאים בעצמם ושומרים על עצמנו שלא נלקח לכלא כאחרוני הפושעים.
ישראל

