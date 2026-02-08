האברך הצעיר, אברהם בן דיין, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד' שנישא רק לפני כחודשיים, יובא היום (ראשון) בפני שופט צבאי שיגזור את דינו ויכריע כמה ימים ייצטרך להמשיך ולשבת מאחורי סורג ובריח בכלא הצבא.

בן דיין, שהתארח בשבת בעיר אופקים, עוכב על ידי שוטר תנועה ביישוב יפרח בחשד לעבירת תנועה, אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסיגרו לידי המשטרה הצבאית.

בפלג הירושלמי נערכים לחדש את ההפגנות במחאה על מעצר לומדי התורה: "בן דיין נעצר בעוון לימוד התורה ואנחנו נצא למחאות ברחבי הארץ, לא נשב בשקט שלומדי התורה נעצרים, חבל שבמפלגות החרדיות שכחו את מי הם מייצגים", אמר גורם בפלג הירושלמי בשיחה עם 'כיכר השבת'.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום אמש את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים.

כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.

מהמשטרה נמסר הלילה: "שוטרי מחוז הדרומי פעלו בצומת הכניסה לעיר אופקים על כביש 241 להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה, מתנהגים באלימות ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור. כוחות המשטרה ביצעו את מעצרם של שלושה מפרי סדר.

"משטרת ישראל מדגישה כי התפרעות אלימה של מפרי הסדר ופורעי החוק וחסימת צירי תנועה, ראויות לכל גנאי ומהוות עבירות פליליות , מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד".