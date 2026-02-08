לפעמים, כדי למצוא את עצמך, אתה צריך לנסוע עד לקצה השני של העולם. עבור אסף רצון, כיום רב ודמות מוכרת בעולם התשובה ובתקשורת החרדית ("כיכר השבת"), המסע הזה עבר דרך דרום תל אביב, בימת "מיומנה" הנוצצת בספרד, ועד לאחוזה מבודדת בדרום אפריקה.

בראיון עומק מיוחד לפודקאסט של אלי גוטהלף, הרב רצון פותח לראשונה את כל התחנות בדרך: מהילדות כילד מחונן ומופרע שלא קיבל מרות, דרך השנים בלב הסצנה התל אביבית עם שמות כמו רוני קובן ורונה קינן, ועד לרגע שבו הבין שהתשואות של 2,000 איש בקהל לא מצליחות להשתיק את הרעב של הנשמה.

"הייתי עלה נידף ברוח" – הילדות בצל האמת

רצון נולד בדרום תל אביב של שנות ה-80. כילד שאובחן כמחונן אך סבל משעמום כרוני ומחוסר יכולת לקבל מרות, הוא מצא את המפלט שלו בתיאטרון. "לא הייתי ילד רגיל", הוא משחזר, "הייתי מאוד שובב, אבל לא מתוך חוצפה רעה, פשוט לא הייתי מוכן לקבל משהו שלא נראה לי אמת".

הצורך הזה בביטוי עצמי הוביל אותו לבית הספר "לטבע" ולתיכון היוקרתי לאמנויות "תלמה ילין". שם, הוא מספר, נזרעו הזרעים של אסף האמן, זה שמוכן ללכת עד הקצה בשביל היצירה שלו.

מיומנה, ספרד והדיסוננס הקורע

השיא המקצועי הגיע כמעט במקרה, כשרצון התקבל ללהקת "מיומנה" הבינלאומית ונשלח לפרויקט בפלמה דה מיורקה שבספרד. "זה הטופ של הטופ", הוא מתאר, "אימונים מפרכים, שתי הופעות ביום, מעמד של סלב מקומי".

אך דווקא שם, בתוך הזוהר, התחיל להתפתח הדיסוננס. "מצאתי את עצמי מניח תפילין בחדר עם שותף גוי, מדליק חנוכייה בחלון של מלון בספרד, ויוצא להופעות של קומדיה מטורפת כשהלב שלי בכלל במקום אחר".

השיר "The Show Must Go On" (ההצגה חייבת להימשך), הפך לפסקול חייו באותה תקופה: האיפור נמרח, הלב נשבר בפנים, אבל החיוך חייב להישאר על הבמה.

הגילוי באפריקה: ספר אחד ששינה הכל

אחד הרגעים המכוננים בראיון הוא הסיפור על "שמירת הלשון" של החפץ חיים. במהלך טיול של חצי שנה באפריקה, מצא את עצמו אסף שומר על אחוזה מרהיבה של זוג יהודים שיצאו לחופשה. שם, בתוך ספרייה עמוסת ספרים, הוא שלף ספר אחד ששינה את תפיסת עולמו.

"פעם ראשונה בחיים שהרגשתי שאני קורא משהו אמיתי. אמת נקייה בלי משחקים", הוא אומר בהתרגשות. באותו רגע, בלב אפריקה, הוא הבין שהוא לא "עלה נידף", אלא חלק מעץ עתיק עם שורשים עמוקים.

הביתה: לנפץ את החלום בידיים

החזרה בתשובה של אסף רצון לא הייתה "אורות" וקיצוניות. בהדרכת רבו, הרב מרדכי אוירבך, הוא למד שקודם כל צריך להיות "בן אדם". הוא ויתר על קריירה מבטיחה בפריים-טיים הישראלי, ניפץ את החלום המקצועי שבנה בדם ויזע, ובחר בחיים של לימוד תורה.

"זה כואב לנפץ לעצמך את החלום בידיים", הוא מודה ביושר נדיר, "ראיתי את החברים שלי מהתיכון הופכים לכוכבים הכי גדולים בישראל, וזה לא היה קל. אבל ידעתי שאני עושה את הדבר הנכון עבור הנשמה שלי".

מה אסף רצון חושב על החברה החרדית של היום? איך הוא משלב את אהבת המוזיקה והמשחק בתוך חיי היומיום כרב ומגיש? ואיזו עצה יש לו לכל מי שמפחד להיות לבד עם המחשבות שלו?

האזינו לראיון המלא והמרתק