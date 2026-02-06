כיכר השבת
קריאה מעורר הזמן

חדש על שולחן הפסח: הגדת 'בד קודש' מתורת הגרב"ד פוברסקי - המעמד המרגש בבית ראש הישיבה

בעיצומם של ימי קריאת פרשיות יציאת מצרים ומתן תורה, התכנסו תלמידים ובני משפחה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, לחגוג את הוצאת ההגדה של פסח המלקטת מדברי תורתו הבהירה | צפו בתיעוד (חרדים)

מסיבת הלחיים אצל הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)

קריאה מעורר הזמן: בלב ימי השובבי"ם, כאשר בשבועות אלו קוראים בתורה את פרשיות יציאת מצרים, נערך מעמד רווי הוד, מסיבת לחיים צנוע ומרגש במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי. המעמד נערך לרגל צאתו לאור של ההגדה של פסח - 'בד קודש', מדברי תורתו של ראש הישיבה. ההגדה כוללת פנינים, ביאורים ועומק מחשבתי שנאמרו בשיעוריו של הגרב"ד לאורך עשורים, ונערכו כעת לראשונה כסדר הגדה של פסח.

במעמד השתתפו קבוצה נבחרת מגדולי תלמידיו של ראש הישיבה, לצד בני המשפחה וצוות העורכים של מכון 'בד קודש', שעמלו על מלאכת העריכה וההפצה.

ראש הישיבה עיין בספר החדש זמן ממושך, והביע את קורת רוחו מהעובדה שהדברים יוצאים לאור דווקא בימים אלו, ימי קריאת התורה של יציאת מצרים וקבלת התורה, שהם הזמן המתאים ביותר להוצאת ההגדה לאור עולם.

מסיבת הלחיים אצל הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
כיכר השבת
