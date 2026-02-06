קריאה מעורר הזמן: בלב ימי השובבי"ם, כאשר בשבועות אלו קוראים בתורה את פרשיות יציאת מצרים, נערך מעמד רווי הוד, מסיבת לחיים צנוע ומרגש במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי. המעמד נערך לרגל צאתו לאור של ההגדה של פסח - 'בד קודש', מדברי תורתו של ראש הישיבה. ההגדה כוללת פנינים, ביאורים ועומק מחשבתי שנאמרו בשיעוריו של הגרב"ד לאורך עשורים, ונערכו כעת לראשונה כסדר הגדה של פסח.

במעמד השתתפו קבוצה נבחרת מגדולי תלמידיו של ראש הישיבה, לצד בני המשפחה וצוות העורכים של מכון 'בד קודש', שעמלו על מלאכת העריכה וההפצה.

ראש הישיבה עיין בספר החדש זמן ממושך, והביע את קורת רוחו מהעובדה שהדברים יוצאים לאור דווקא בימים אלו, ימי קריאת התורה של יציאת מצרים וקבלת התורה, שהם הזמן המתאים ביותר להוצאת ההגדה לאור עולם.