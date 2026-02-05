לא קשור לבנק: האישה גילתה מה גרם לה להיכשל בקניית דירה | צפו

| צילום: צילום: ללא קרדיט
(צילום: ללא קרדיט)
"לא מגיע לי", "מי אני בכלל?", "אני לא מספיק טוב" - הקול הפנימי הזה מכיר לך? הוא מופיע בדיוק ברגע שאתה הכי קרוב להצלחה ומשתיק את כל החלומות שלך.
בשיעור הזה תגלה:
- מדוע דווקא לפני ההצלחה הגדולה מגיעה תחושת "לא ראוי"
- מי זה עמלק האישי שלך - הכוח שתוקף אותך רגע לפני היעד
- למה כישלונות מחזקים את הקול המייאש ואיך לשבור את המעגל
- הכלי שישנה הכל: "ציור הלב" - דמיין את עצמך כבר שם
- הסוד מפרשת יתרו: למה עם ישראל כמעט פיספסו את מתן תורה
- "מאין באת?" - למה להתחיל מהגדלות ולא מהשפלות
0 תגובות