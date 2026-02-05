כיכר השבת
לא קשור לבנק: האישה גילתה מה גרם לה להיכשל בקניית דירה | צפו

מדוע דווקא לפני ההצלחה הגדולה מגיעה תחושת "לא ראוי"? מי זה עמלק האישי שלך - הכוח שתוקף אותך רגע לפני היעד? למה כישלונות מחזקים את הקול המייאש ואיך לשבור את המעגל? | המרצה הרב יואב אקריש בשיעור מיוחד לפרשת השבוע (יהדות)

"לא מגיע לי", "מי אני בכלל?", "אני לא מספיק טוב" - הקול הפנימי הזה מכיר לך? הוא מופיע בדיוק ברגע שאתה הכי קרוב להצלחה ומשתיק את כל החלומות שלך.

בשיעור הזה תגלה:

  • מדוע דווקא לפני ההצלחה הגדולה מגיעה תחושת "לא ראוי"
  • מי זה עמלק האישי שלך - הכוח שתוקף אותך רגע לפני היעד
  • למה כישלונות מחזקים את הקול המייאש ואיך לשבור את המעגל
  • הכלי שישנה הכל: "ציור הלב" - דמיין את עצמך כבר שם
  • הסוד מפרשת יתרו: למה עם ישראל כמעט פיספסו את מתן תורה
  • "מאין באת?" - למה להתחיל מהגדלות ולא מהשפלות

