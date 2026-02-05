לנוכח סירובה העיקש של הנהלת מוזיאון "אנו" (לשעבר בית התפוצות) בתל אביב, להיענות לפניות יד לאחים ולהסיר את המיצגים הפוגעניים המכירים בנישואי תערובת רח"ל ובחילול שם שמים, יצאו בימים אלו גדולי הפוסקים, הדיינים והרבנים מכל החוגים והעדות בקריאת קודש כואבת בה נקרא הציבור כולו שלא להתקרב למוזיאון ולא להניח כף רגל במפתנו.

על קריאת הקודש חתומים הפוסקים, הדיינים והרבנים הנודעים (לפי סדר א"ב): הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הגאון רבי משה ברנסדורפר, הגאון רבי שמאי קהת הכהן גרוס, הגאון רבי מנחם מנדל לובין, הגאון רבי נפתלי נוסבוים, הגאון רבי משה שאול קליין, הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, הגאון רבי חיים שמרלר.

בקריאת הקודש נאמר כי "הנה הגיעו לידינו ידיעות מהימנות, מפי ראשי ומנהלי ארגון הפעילים 'יד לאחים', הניצבים בפרץ זה שנים רבות כנגד מרשיעי ברית וכתות הרסניות ומוציאים יקר מזולל עד כדי מסירות נפש, ובפיהם עדות קשה על מיצגים של כפירה המקדמים את פני המבקרים במוזיאון 'אנו' (לשעבר "בית התפוצות") בעיר תל-אביב, עד כדי שורש פורה ראש ולענה להכרה גלויה בראש חוצות לנישואי תערובת רח"ל ועוד דברים נוראים שקשה להעלותם עלי כתב. הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו".

גדולי הרבנים מציינים בקריאתם כי "עוד נודע לנו, והוצגו בפנינו ראיות, כי בארגון 'יד לאחים' באו כמה וכמה פעמים בדברים, ונקטו בכל מיני השתדלות, מול הנהלת המוזיאון בבקשה ובדרישה, להסיר את המיצג – ולמרבה הצער כל פניותיהם נתקלו באוזניים אטומות ובערלת לב. אוי לנו שכך עלתה בימינו, דווקא בימים שבהם עם ה' זקוק לישועה גדולה. ומי יאמר למשחית הרף".

לאחר הצגת הדברים מבהירים גדולי הפוסקים והרבנים: "אי לכך הננו בזאת להזהיר גדולים על הקטנים מכל היהדות הנאמנה, החרדים לדבר ה' ומקפידים על קלה כבחמורה, שלא יהין איש להניח כף רגלו במפתן מוזיאון "אנו" ולא להתקרב אליו משום סיבה ונימוק שבעולם, וכבר אמרו חז"ל (במדבר רבה, כא,ד): "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו" ה"י".

קריאת הקודש מסתיימת בתפילה ובתקווה כי "השי"ת ברחמיו יעביר חטאים מן הארץ, חטאים ולא חוטאים, ויערה עליהם רוח ממרום ויחזירם לטוב ולמוטב, ובמהרה ניוושע בתשועת עולמים".

מארגון הפעילים יד לאחים נמסר כי גדולי הפוסקים הזדעזעו לקבל את הפרטים ופרטי הפרטים הכרוכים במאבק שמנהל הארגון זה תקופה ארוכה, אל מול אוזניה האטומות משמוע של הנהלת המוזיאון הנותרת במריה.

ביד לאחים הבהירו כי במקביל לפרסום קריאת הקודש, "נמשיך לנקוט בכל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשותנו, ולא ננוח ולא נשקוט עד שיוסר המייצג. לא יתכן", נאמר בהודעת יד לאחים, "שבעוד עם ישראל מתמודד עם איומים קשים ועם מזימות של הגרועים שבאויבינו הקמים עלינו לכלותנו, מוסד רשמי, הנהנה מהכרה ממלכתית בישראל, יפגע פגיעה כה אנושה בצביון ובזהות היהודית. בעולם כולו נאבקים כנגד נגע ההתבוללות המכלה נפשות מישראל מדי יום ביומו, ואילו כאן בתל אביב נועצים חרב בזהות היהודית בדמות הכרה זדונית ונפשעת בחילולה המחפיר. לא נאמר נואש ולא נרפה מהמאבק המתבקש והחיוני".