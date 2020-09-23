בעקבות סירובו העיקש של מוזיאון "אנו" (בית התפוצות) להיענות לפניות יד לאחים ולהסיר את המיצגים הפוגעניים המכירים בנישואי תערובת רח"ל ועוד, יצאו גדולי הפוסקים והרבנים בקריאת קודש כואבת שבה מוזהרים הגדולים והקטנים "שלא יהין איש להניח כף רגלו במפתן מוזיאון 'אנו' ולא להתקרב אליו משום סיבה ונימוק שבעולם" | יד לאחים: המאבק יימשך (חרדים)
פנייה של רבנים ואישי ציבור ליד לאחים הביאה לחשיפת נתונים מבהילים על המתרחש במגזר הדתי והחרדי • מתוך 313 תיקים של מקרים מסובכים משנת תש"פ 45 משתייכים למגזר הדתי ו-53 למגזר החרדי • בארגון קובעים: "רק הרצאות מניעה בנושא ימנעו הישנות של מקרים דומים" • קַבֵּץ וּבַקֵּשׁ אוֹבְדוֹת וְחַזֵּק נַחֲלָתֶךָ * כל הפרטים (חרדים)
בברכת הרבנית קנייבסקי, נמנעה ברגע האחרון חתונה של נערה מבני-ברק עם בחור ערבי ● למרבה האירוניה, הכלה באה לבקש את ברכת הרבנית לקראת נישואיה הקרבים ● הרבנית הפצירה בה לחזור בה מכוונתה, ללא הצלחה ● הסיפור המלא: כך נמנעה נפילתה של הנערה (באקטואליה, חרדים)
הרב חיים פוקס בעקבות "סקר ההתבוללות" של "כיכר השבת": קמיע נדיר של הגר"י כדורי זצ"ל, שהצליח למנוע נישואי תערובת. וגם: תרגום של מילות הקסם * מה נעשה וחס וחלילה שמענו על אחד או אחת שנפלו, איזו עיצה ותושיה נוכל לעשות כדי שיפרדו זה מזו ולהיפך? ישנם כמה סגולות ידועות יותר וידועות פחות
"אשתי יהודייה" הוא מטיל פצצה. בהמשך הוא מגלה לי שאשתו היהודייה גם מדליקה נרות שבת. והוא מגלה התחשבות וסולידריות במעשיה. הסיפור הזה הוא לא מצוץ מהאצבע ולא מורכב מבליל של רסיסי חלומות, הוא היה וגם נברא. יש לי שמות ופרטים. וזו רק דוגמא קטנה מאוד מיני אלף"