מתי מותר לקדש על וויסקי, והאם מותר לעבור מול מצלמות בשבת?

במסגרת השו"ת המתפרסם בעלון 'אחוותא' מבית 'אחוות תורה', נדרש הגר"א בוטבול לשאלות אקטואליות בהלכות שבת - החל מקידוש על משקאות חריפים ועד לשימוש בטכנולוגיה ומצלמות אבטחה.

קידוש על וויסקי בשבת בבוקר

השאלה: אדם שאינו חפץ לשתות יין, האם רשאי לצאת ידי חובת קידוש בבוקר שבת בכוס ויסקי או משקה חריף אחר?

התשובה: הדין הוא שבמקום שאין יין מצוי, ניתן לעשות קידוש על חמר מדינה. ויסקי נחשב חמר מדינה, מאחר שהוא משקה אלכוהולי חשוב ומתכבדים בו. לעומת זאת, משקאות קלים כגון קולה או מיץ תפוזים אינם נחשבים חמר מדינה, ואין לעשות עליהם קידוש או הבדלה, ויש בכך חשש ברכה לבטלה ואי יציאה ידי חובה.

עם זאת, היתר זה נאמר רק במקום שאין יין מצוי כלל. אבל אם אין לו יין בביתו, ויש אפשרות להשיג יין משכן או מקרוב, אין להסתפק בחמר מדינה. רק כאשר אין יין בנמצא כלל, ניתן לקדש על ויסקי.

פעילות מצלמות אבטחה בשבת

השאלה: אדם בעל חנות שהתקין בה מצלמות אבטחה למניעת גניבות, האם מותר להשאירן פועלות בשבת, כאשר כל עובר ושב מצולם ומופיע על המסך באופן אוטומטי?

התשובה: נשמעה שמועה בשם הגאון הגרי״ש אלישיב זצ״ל שהחמיר שלא ללכת לכותל המערבי בשבת, משום שכל אדם העובר שם מצולם לצורכי ביטחון, והצילום מופעל על ידי תנועת האדם, ויש בכך חשש חילול שבת.

עם זאת, יש מקום גדול להקל. עצם פעולת הצילום אינה אסורה אלא מדרבנן, וגם הפעלת המצלמה נעשית על ידי תנועת הגוף באמצעות גלאי נפח, והרי זו גרמא, ונמצא שמדובר בתרי דרבנן.

נוסף לכך, האדם העובר אינו מתכוון כלל להפעיל את המצלמה ואף אינו חפץ בכך, והדבר נחשב פסיק רישיה דלא ניחא ליה בתרי דרבנן. ובכהאי גוונא, גם לבני אשכנז שמחמירים בדרבנן אחד, מודים שבתרי דרבנן מותר כשאינו מתכוון ואינו ניחא ליה, כפי שמבואר במשנה ברורה.

התשובות התפרסמו בעלון אחוותא מבית 'אחוות תורה' ומובא כאן באדיבותם.