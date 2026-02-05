אני עוד מצליח להבין שבני ישיבה שמגינים בלימודם ניתן לפטור אותם משירות חובה, אבל מדוע הבנות החרדיות לא מתנדבות לצה"ל או לכל הפחות ל'שירות לאומי' הלא הן אינן לומדות תורה?

א. אנו רוצים לתרום למערכה ולא לגרוע, כאשר בת מתגייסת לצבא או לשירות לאומי, הרי היא גורמת להחליש את כוחותינו! ולחזק את כח האויב! שהרי פסוק מפורש בתורה: "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויבך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך".

חוסר הצניעות וההפקרות המשוועת שישנה כיום בצבא ובמסגרות של השירות לאומי, וכן הרוח הנושבת שם כנגד כל ערך שבקדושה, איננו מתאים כלל לבנות חרדיות השומרות מצוות וכן לא לבנות דתיות. וגם לא 'במלחמת מצוה' - לפי שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ולא לחינם התבטאו ע"ז בדיוק גדולי הדורות, "יהרג ואל יעבור".

ומעיד אני, שהתבטא בפני אחד ממנהלי המדרשיות לבנות שתלמידותיו משרתות בצבא ובשירות לאומי בהאי לישנא: "לאחר השירות הם חוזרות לי מפורקות משם". ודי בזה.

ב. שירות לאומי משמש כתרומה וכעזר לציבורים ואוכלוסיות שונות, ובכלל עשיית חסד הוא. והנה כבר אמרו חז"ל: שלענין עשיית צדקה וחסד "קרוב קרוב קודם". ואכן בנות המגיעות מבתים חרדים בדרך כלל באות ממשפחות ברוכות ילדים בל"ע, ועליהם לעזור להוריהם לטפל באחיהם הקטנים, הרי שמקיימות הן בכך את השירות "בהידור" בתוככי ביתם.

סדרת "דע מה שתשיב" >>>

מדוע אתם מקבלים כסף מהמדינה?

מדוע אתם מקבלים כסף מהמדינה הלא אינכם תורמים למען המדינה? אתם חיים על חשבוננו!

איננו חיים על חשבונכם! כיון שאנו משרתים מגיע לנו תשלום מלא. ומצד האמת מגיע לנו לכל הפחות משכורת כמו חייל לוחם המשרת "בקבע", שהרי שירות צבאי מלא נמשך שלוש שנים (גילאי: 18-21) בממוצע, לעומת זאת בחור ישיבה נמצא כבר מגיל שש עשרה בישיבה למשך שלש שנים, וממשיך לפחות עוד חמש שנות שרות בישיבה גדולה. וזאת ללא חישוב שנות הלימוד בכולל. אך לצערנו עושקים אותנו... אפילו חייל גובני'ק מקבל הרבה יותר מבן ישיבה, שומו שמים!

בתלמוד ובשולחן ערוך מובא, בני העיר חייבים לשלם על חיזוק שערי העיר העשויים לשמירת העיר, אבל תלמידי חכמים שתורתם אומנותם לא צריכים להשתתף בתשלום השמירה, לפי שהם תורמים בזה שהם לומדים תורה "ותורתם שמירתם".

ובאמת שמטעם זה מעיקר הדין וההלכה בעידן שלנו שלמעלה מ70% מהתקציב השנתי הולך לביטחון המדינה, בני תורה שתורתם אומנותם ומגינים בתורתם לא היו צריכים להשתתף ברוב תשלומי המע"מ המחויבים במדינה.

ונסיים בתפלה: יהי רצון "שמלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ותגלה ותראה מלכותך עלינו מהרה, וינשא שמך על כל הארץ, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויקוים בנו מאמר הנביא: "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה", אמן!

הרב מאיר פנחסי, מחבר "תורת הישיבה" ו"תורת מאיר"