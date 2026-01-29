למה בחורים שלא לומדים לא מתגייסים?

אני מצליח להבין שבחורים שלומדים תורה ימשיכו במסלול הישיבתי, אבל ישנם הרבה בחורים המסתובבים ברחובות בחוסר מעש, ולפעמים נמצאים כאלו אף בתוככי הישיבה, מדוע הרבה רבנים נלחמים עליהם שלא ילכו לשרת בצבא?

נחלק את התשובה לשתיים: בחורים הנמצאים בישיבה ולא לומדים, עדין שומרים על צביון של בני תורה, מתפללים ומקיימים מצוות, הישיבה מבחינה זו היא "תיבת נח" עבורם. אין ספק שבחוץ הם ידרדרו מבחינה רוחנית וכל שכן בצבא. וכבר כתבנו שאין חיוב לשרת באופן שיש חשש שיתקרר באמונה והחזו"א התבטא על כך "יהרג ואל יעבור". ואף שישנם כיום בצבא מסגרות דתיות כמו "הנחל החרדי" וכדו'. עדיין שהותו של בחור זה בישיבה במסגרת אחת עם בני תורה עולה מבחינה רוחנית שבעתיים על יציאתו לעולם הפרוץ. ובפרט שבדרך כלל בחורים אלו אין להם חוסן עצמי וחסר להם 'בתורה תבלין' שתגן בעדם.

מה גם, שפעמים רבות בחורים אלו, נמצאים בעת משבר קטן, שלאחר זמן יוצאים ממנו ועולים ומתעלים בלימוד התורה, ואם נשלחם לצבא נפסידם לגמרי.

אולם אין לכחד שישנם גם בחורים שרשומים בישיבות ובמסגרות שונות ובאמת מסתובבים ברחובות ועושים ככל העולה על רוחם, וכלפי בחורים אלו, נחלקו מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א: יש שסברו, שאכן מוטב שילכו לשרת בצבא במסגרות דתיות שעל כל פנים יתחנכו שם להשכמה בבוקר, לסדר יום קבוע ולתרום מכוחם ומרצם עבור עם ישראל.

אולם רבים התנגדו בכל תוקף גם לזאת! לפי שרבים מבחורים אלו לאחר זמן תופסים את עצמם ועולים על דרך המלך ואם ילכו לצבא יפרקו כל עול מעל צווארם ועכ"פ לא יעלו שם רוחנית.

ובפרט לאחר שהתברר שאין שום שיתוף פעולה עם ראשי ההנהגה, היות ואינם נשמעים לדעת גדולי התורה, ועושים ככל העולה על רוחם בחלוקת הוראות הנוגדות לדעת תורה, על כן איבדנו כל אמון בהם! וגם את אותם בחורים שהיינו צריכים לשולחם לשירות, לא נשלח.

וכיום שרוצים הם לגייס את 50% מבחורי הישיבות ללא שום הבחנה רואים זאת בתור מלחמה עם הצבא, לפיכך מתנגדים אנו לשלוח את הבטלנים!

סדרת "דע מה שתשיב" >>>

אם אתם סוברים שהתורה מגנה על עם ישראל ולכן צריך לומדי תורה והרבה, אז למה יש לכם חופשות "בין הזמנים" שבהם בני הישיבות מתבטלים וכפי שאנו רואים אותם מסתובבים בצמתים וברחובות בשעה שאחיהם נלחמים בשדה הקרב, ובכך אתם לשיטתכם מסכנים ומפקירים את עם ישראל?

שלוש תשובות בדבר:

לא אנושי לדרוש מאדם שיעבוד ויעמול 365 יום בשנה ללא מנוחה. לפי שיטה זו יהיה אסור על בחורי הישיבות לישון, גם לא לאכול, אין לדבר סוף, אלא הנהג בהם מנהג דרך ארץ. גם חיילים העומדים על משמרתם בקו הראשון של הגבול, אוכלים, ישנים, יוצאים ל״אפטרים״, לחופשות שבת וחגים, וכולם מבינים שכך צריך להיות בכדי שימשיכו לתפקד טוב יותר, ועל כן אף אחד לא בא אליהם בטענה של הפקרת שמירה.

גם בחורי הישיבות שנלחמים בחירוף נפש ובמאמץ מוחי עילאי שעות רבות וכפי שנתבאר, חייבים פרקים למנוחה כפי הזמן שקבעו לנו רבותינו ראשי הישיבות זצ"ל, ובפרט שהתורה מתשת כוחם.

רבבות בני ישיבה מתכנסים גם בימי מנוחתם וממשיכים בהגנתם הרוחנית בישיבות "בין הזמנים" הנמצאים באזור מגוריהם.

רבים מהישיבות בזמני לחץ ומלחמה, מקצרים את שהות ימי החופשה שניתנו להם וחוזרים לספסל הלימודים מתוך תחושה של אחריות ונשיאה בנטל.

הרב מאיר פנחסי, מחבר "תורת הישיבה" ו"תורת מאיר".

המשך הדברים יבוא בע"ה בכתבה הבאה