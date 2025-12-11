למה אתם לא משלבים לימוד תורה עם שירות צבאי?

אני מבין שיש כח בלימוד תורה להגן ולהציל, אולם מדוע שלא תשלבו גם מעט שנות שירות כפי שעושים כמה וכמה ישיבות מהציבור הדתי לאומי וישיבות ההסדר, שלומדים תורה בעמל ועם כל זאת בבוא העת תורמים את תרומתם למדינה על ידי שירות בצבא?

ארבע תשובות נענה על כך:

האם נכון לשאול את היושבים במערכת חדרי הבקרה של טילי כיפת ברזל, מדוע אתם לא משלבים שנות התנדבות בלחימה? הלא שאלה כזו לזר תחשב. אנו מאמינים שללא חיל של לומדי התורה בארץ, מערכות הצבא לא יתפקדו אפילו יום אחד! והואיל וכן, אנו לא נעזוב לרגע אחד את החיל הנצרך הזה.

לימוד התורה אינו כלימוד שאר החכמות. בשאר החכמות אפשר ללמוד ולעשות הפסקות ולאחר מכן לחזור שוב ואין בכך פגם גדול, משא״כ בלימוד התורה. לימוד התורה מצריך לימוד ברצף, בהתמדה, בשקידה, בחריצות ובעיון רב ללא הפסקה, וכמו שאמר שלמה בחכמתו: "התעיף עיניך בו ואיננו". ופרש"י: אם תכפול עיניך ממנה הרי היא משתכחת ממך כהרף עין.

רבנו המאירי כותב וז״ל: "השקידה, רוצה לומר התמדת הלימוד והעיון, בכלל קבלת התורה. כי שאר המלאכות אין החלק מהן תלוי בחלק האחר, שאם הוא עושה מלאכה ראויה לעשרה ימים, הנה בראשון נשלמה עשירית המלאכה. ואם יבטל קצת זמן, מכל מקום כל אשר ישוב עליה עשירית עשוי, לא יצטרך לחזור. אבל התורה, אם יפסיק בה ויבטל זמן - הכל נשכח". עכ"ל.

בשני מחקרים גדולים שנעשו בשנים האחרונות עלה כי בכל שנתון לכל הפחות 40% מהצעירים הדתיים לאומים לצערנו פורקים מעליהם עול מצוות! בעוד שבמגזר החרדי מדובר במספרים קטנים בהרבה. הנתון המזעזע הזה מלמד כי בכל הנוגע לשימור היהדות בעם ישראל והנחלתה לדורות הבאים החרדים הם היחידים שמצליחים להוכיח עמידה מרשימה במימוש משימת הקודש הערכית הזאת. תוצאות אלו נזקפים רבות אודות לשירותם של הציבור הדתי לאומי בצה"ל ומניעתם של הציבור החרדי בשירותיו שם.

הצבא לא מתאים ולא ערוך כיום לקלוט את הציבור החרדי השומר מצוות קלה כבחמורה. צבא המותאם לציבור החרדי, הוא שהרמטכ"ל, שר הביטחון, כמו כל נותני הפקודות בצה"ל, יש להם דעת תורה ואמונים לפסקי ההלכה של התורה הקדושה. "כיצד אני יכול לשלוח את בני לצה"ל אם המפקד שאינו שומר דת מצוה אותו לחלל שבת בטענת של פיקוח נפש, אם אינו יודע מהם הגדרים ההלכתים של פיקוח נפש"?

עשרות פעמים אני מקבל שאלות הלכתיות מתלמידי שקיבלו הוראות של חילול שבת, כגון לענות לטלפון בשבת, או לערוך סיורים וכיוצ"ב, ולאחר בירור קצר, התברר שאין זה בגדר פיקוח נפש כלל ואף לא מתקרב לכך.

ואפילו במקרי פיקוח נפש בהם מותר לחלל שבת ישנם הוראות הלכתיות ברורות, האם דוחים נפש בפני נפש וכיוצ"ב. האם מותר לצאת לקרב בשבת או אסור, צריך כאן גם דעת תורה ופוסקי הלכה. וכן מפורש ברמב"ם.

כמו כן ידוע הדבר שכיום נשים וחיילות משרתות ודבר זה נוגד את כל גישת העולם של הציבור ה'חרדי'.

צבא המותאם לנו, הוא צבא שחייב לספק כל בוקר מקווה 'לחסיד', והכשר בכשרות מהודרת "גלאט כשר" כל אחד ורמת כשרותו שמהדר בה, שלוש תפילות ביום, אימונים רק לפי הנצרך ושאר הזמן מנוצל מאה אחוז ללימוד תורה, האם יהיה אי פעם כדבר הזה...!?

וגם אם יבואו כל יוצאי צבא ויצהירו בפה מלא, אנו ננגיש ונבנה לכם מסגרות שמתאימות בדיוק לכם, אנו נדחה אותם בשתי ידיים, ונאמר להם: לצערנו, אין לנו אמון בכם! וגם אם תבטיחו לנו לשמור על "טהרת המחנה".

אציין מה שאמר הרב נויגרשל שליט"א שלמרות ההבטחות אין לסמוך עליהם כי לא פעם הם מפירים, ומי שמעיד על כך הוא מי שהיה רב חייל האויר שהקים את "שחר כחול" [שרות חרדי בחיל האויר], שנאלץ לעזוב את החיל בעקבות זה שהפרו את ההבטחות שנתנו לו.

וכן נחשפתי אני לאחרונה לאיזה הצהרה שהבטיחו לי בצה"ל בנוגע למעמדם של שני בחורי ישיבה, ולא עמדו בהבטחתם כלל.

בא' בניסן תשפ"ה (30.3.25) נעמד האלוף "דוד זיני" מי שעומד מאחורי הקמת החטיבה החרדית החדשה בצה”ל "חשמונאים”, האלוף "דוד זיני" המשמש כיום כמפקד פיקוד ההכשרות והאימונים בצה”ל ואמר בהאי לישנא: "כשבדקנו לעומק, אפשר לומר שחרדי שיבוא ויגיד שצה”ל לא עמד בהתחייבויותיו לאורך הדרך, קנינו את האמירה הזו ביושר". עוד הוסיף ואמר: "כל מסלול בצה”ל שאני בדקתי, ואני לא רוצה לומר שבדקתי את כולם אבל בדקתי את רובם המכריע, במידה משתנה ובעיתוי משתנה לא עמדנו באופן מלא במה שהבטחנו". עכ"ד. וכל מילה מיותרת.

• • •

אני אלך ללמוד תורה ואתה תלך לצבא

שאל אותי טייס נחמד שהתארח אצלי בשבת קודש, האם אתה מסכים שנעשה עסק, אני ילך לישיבה ואתה כבוד הרב תשלח את בנך לצבא?

כשם שכל אב משתוקק שבנו ישרת ביחידה העילית המובחרת ביותר, גם אני משתוקק שבני ישרת בסיירת הנבחרת ביותר, שהוא צבא ה'. והיות ואני מאמין שבני תורם בשירות שלו בישיבה למען המדינה בפרט ולמען עם ישראל בכלל הרבה יותר ממה שתורם כל טייס, לפיכך לא אסכים לעסקה כזו לעולם!

הרב מאיר פנחסי, מחבר "תורת הישיבה" ו"תורת מאיר"

המשך הדברים יבוא בע"ה בכתבה הבאה...