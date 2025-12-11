ברקע המגעים והדיונים על חוק הגיוס, נפגש היום (חמישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו עם חברי הכנסת של יהדות התורה. הפגישה, ברקע הזמן הלוחץ ברקע, הייתה טעונה למחצה.

בציטוטים שנחשפו בערוץ 13 מתוך הישיבה, צוטט נתניהו מסביר לחברי הכנסת כי אינננו מעוניין בבחירות בעת הזו וכי ידאג לקמפיין ציבורי שיתמוך בחוק וכך יעבור. חברי הכנסת מצידם הביעו את תסכולם.

חבר הכנסת טסלר אמר לנתניהו, לפי הדיווח: "אנחנו לא יכולים להגיע לבתי הכנסת כי צועקים עלינו על המצב".

ח"כ גולדקנופף הטיח בנתניהו: "סבא שלך למד תורה וישב ב"מזרח", פה מכניסים לומדי תורה לכלא". חבר הכנסת אשר הוסיף כי "הרבנים לא אישרו עדיין את הנוסח".

נתניהו אמר לחברי הכנסת: "אני לא מעוניין בבחירות בעת הזו, השותפות של הליכוד עם יהדות התורה ארוכת טווח. נעשה קמפיין ונסביר למה החוק הזה טוב, רק אדלשטיין והשכל יתנגדו".

מהליכוד נמסר הערב אחרי הפגישה: "ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים לפני זמן קצר פגישה עם סיעת יהדות התורה, במסגרת סדרת פגישות שמקיים ראש הממשלה עם כל סיעות הקואליציה. ראש הממשלה וחברי סיעת יהדות התורה דנו על הנושאים שעל הפרק".