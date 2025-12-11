כיכר השבת
הציטוטים נחשפים

המצוקה של הח"כ החרדי: "לא יכול להגיע לבתי הכנסת, צועקים עלינו"

הפגישה של חברי הכנסת החרדים מיהדות התורה עם ראש הממשלה נתניהו הייתה טעונה במקצת. חברי הכנסת הביעו את מצוקתם בעקבות אי התקדמות החוק: "סבא שלך למד תורה, פה מכניסים אותם לכלא" (פוליטי)

2תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ברקע המגעים והדיונים על חוק הגיוס, נפגש היום (חמישי) ראש הממשלה עם חברי הכנסת של יהדות התורה. הפגישה, ברקע הזמן הלוחץ ברקע, הייתה טעונה למחצה.

בציטוטים שנחשפו בערוץ 13 מתוך הישיבה, צוטט נתניהו מסביר לחברי הכנסת כי אינננו מעוניין בבחירות בעת הזו וכי ידאג לקמפיין ציבורי שיתמוך בחוק וכך יעבור. חברי הכנסת מצידם הביעו את תסכולם.

חבר הכנסת טסלר אמר לנתניהו, לפי הדיווח: "אנחנו לא יכולים להגיע לבתי הכנסת כי צועקים עלינו על המצב".

ח"כ גולדקנופף הטיח בנתניהו: "סבא שלך למד תורה וישב ב"מזרח", פה מכניסים לומדי תורה לכלא". חבר הכנסת אשר הוסיף כי "הרבנים לא אישרו עדיין את הנוסח".

נתניהו אמר לחברי הכנסת: "אני לא מעוניין בבחירות בעת הזו, השותפות של הליכוד עם יהדות התורה ארוכת טווח. נעשה קמפיין ונסביר למה החוק הזה טוב, רק אדלשטיין והשכל יתנגדו".

מהליכוד נמסר הערב אחרי הפגישה: "ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים לפני זמן קצר פגישה עם סיעת יהדות התורה, במסגרת סדרת פגישות שמקיים ראש הממשלה עם כל סיעות הקואליציה. ראש הממשלה וחברי סיעת יהדות התורה דנו על הנושאים שעל הפרק".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זהו רגע קריטי כשהנציגים שלנו אינם יכולים להגיע לבתי הכנסת להדריך ולשמוע את הציבור בשל הצעקות והלחץ הציבור החרדי כולו חייב להתלכד מאחוריהם מדובר בזכויות יסוד של לומדי התורה כבוד התורה חופש הלימוד והזכות שלא להיפגע מאיומים ולחצים חיצוניים
ישראל
1
גולדקנופף מעלה נקודה שאין עליה עוררין הדורות הקודמים ישבו ולמדו תורה והיום מי שלומד תורה נכנס לכלא מדובר בפגיעה ישירה בליבה של החברה החרדית והנציגים חייבים להיאבק על זכותם של הלומדים לחיות וללמוד ללא איום
גיא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר