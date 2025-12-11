דרמה משפטית בפרשת המסמכים: בוטלו התנאים המגבילים לנגד החרדי

בית המשפט קובע: לא ניתן להחזיק נגד חשוד בתנאים מגבילים ללא קידום החקירה

בית המשפט המחוזי קיבל היום (ה') את בקשתו של נגד המילואים, ארי רוזנפלד, והורה על ביטול כל התנאים המגבילים שהוטלו עליו בפרשה הפלילית-ביטחונית המטלטלת שנחשפה בסוף השנה שעברה.

רוזנפלד, נגד במילואים בצה"ל, נחשד במעורבות בהדלפה של מסמך סודי ביותר מאגפי המודיעין לעיתון הגרמני "בילד" בספטמבר 2024. המסמך הושג באופן בלתי חוקי ונמסר דרך שרשרת אנשים מקורבים לראש הממשלה.

בהחלטה מהיום, קבע בית המשפט כי מדובר בסיטואציה חד-פעמית וכי חלפה שנה שלמה מבלי שהתיק התקדם. בהתאם לכך פסקו השופטים כי לא ניתן עוד לטעון למסוכנות המצדיקה תנאים מגבילים בעניינו. בית המשפט הוסיף כי כל שינוי בתיק, כגון הצגת ראיות חדשות, יצריך שינוי בכתב האישום.

הפרשה הביטחונית: מסמכים סודיים וקשר ללשכת ראש הממשלה

הפרשה עומדת בצומת רגיש שבין הדרג המדיני למודיעיני: מספר מקורבים לראש הממשלה, בנימין נתניהו, חשודים כי קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים ממערכות המודיעין של צה"ל מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם לכלי תקשורת זרים וישראלים.

בין המעורבים המרכזיים בפרשה:

יונתן אוריך: יועצו הפוליטי של נתניהו (נגדו צפויה הגשת כתב אישום).

אלי פלדשטיין: דובר ראש הממשלה דאז לענייני צבא.

ישראל איינהורן: בעל חברת ייעוץ וקמפיינר בכיר בליכוד.

ארי רוזנפלד: הנגד במילואים שסיפק את המסמכים המסווגים.

החקירה חשפה כי ההדלפה עלולה הייתה לפגוע בביטחון כוחות צה"ל, לסכן חטופים ולחשוף מקורות מודיעניים חשובים. החוקרים אף טענו כי ראש הממשלה נתניהו ידע לכאורה על ההדלפה, שוחח עם פלדשטיין בנושא ואף הודה לו על פעילותו – בניגוד להכחשותיו הראשוניות.

ביטול התנאים המגבילים על רוזנפלד מעורר סימני שאלה בנוגע לקצב התקדמות החקירה בתיק הרגיש והנפיץ.