כיכר השבת
שנה לאחר החשיפה

דרמה משפטית בפרשת המסמכים: בוטלו התנאים המגבילים לנגד החרדי

שנה לאחר חשיפת הפרשה הביטחונית, המחוזי קבע: התנאים המגבילים על ארי רוזנפלד בטלו בשל התמשכות החקירה; החשד: הדלפת מסמכים סודיים לעיתון זר, שרשרת המעורבים: מיועץ ראש הממשלה עד הנגד במודיעין (בארץ)

ארי רוזנפלד (צילום: יהושע יוסף פלאש 90)

בית המשפט קובע: לא ניתן להחזיק נגד חשוד בתנאים מגבילים ללא קידום החקירה

בית המשפט המחוזי קיבל היום (ה') את בקשתו של נגד המילואים, ארי רוזנפלד, והורה על ביטול כל התנאים המגבילים שהוטלו עליו בפרשה הפלילית-ביטחונית המטלטלת שנחשפה בסוף השנה שעברה.

רוזנפלד, נגד במילואים בצה"ל, נחשד במעורבות בהדלפה של מסמך סודי ביותר מאגפי המודיעין לעיתון הגרמני "בילד" בספטמבר 2024. המסמך הושג באופן בלתי חוקי ונמסר דרך שרשרת אנשים מקורבים לראש הממשלה.

בהחלטה מהיום, קבע בית המשפט כי מדובר בסיטואציה חד-פעמית וכי חלפה שנה שלמה מבלי שהתיק התקדם. בהתאם לכך פסקו השופטים כי לא ניתן עוד לטעון למסוכנות המצדיקה תנאים מגבילים בעניינו. בית המשפט הוסיף כי כל שינוי בתיק, כגון הצגת ראיות חדשות, יצריך שינוי בכתב האישום.

הפרשה הביטחונית: מסמכים סודיים וקשר ללשכת ראש הממשלה

הפרשה עומדת בצומת רגיש שבין הדרג המדיני למודיעיני: מספר מקורבים לראש הממשלה, , חשודים כי קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים ממערכות המודיעין של צה"ל מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם לכלי תקשורת זרים וישראלים.

בין המעורבים המרכזיים בפרשה:

יונתן אוריך: יועצו הפוליטי של נתניהו (נגדו צפויה הגשת כתב אישום).

אלי פלדשטיין: דובר ראש הממשלה דאז לענייני צבא.

ישראל איינהורן: בעל חברת ייעוץ וקמפיינר בכיר בליכוד.

ארי רוזנפלד: הנגד במילואים שסיפק את המסמכים המסווגים.

החקירה חשפה כי ההדלפה עלולה הייתה לפגוע בביטחון כוחות צה"ל, לסכן חטופים ולחשוף מקורות מודיעניים חשובים. החוקרים אף טענו כי ראש הממשלה נתניהו ידע לכאורה על ההדלפה, שוחח עם פלדשטיין בנושא ואף הודה לו על פעילותו – בניגוד להכחשותיו הראשוניות.

ביטול התנאים המגבילים על רוזנפלד מעורר סימני שאלה בנוגע לקצב התקדמות החקירה בתיק הרגיש והנפיץ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר