"אתם הרשע!"

תקרית חריגה בוושינגטון: פעילים פרו פלסטינים ניסו לתקוף את ראשי הרשויות

פעילים פרו-פלסטינים ניסו לתקוף את יוסי דגן וישראל גנץ ביציאתם מהדיון התקדימי על יו"ש בקונגרס בוושינגטון | ישראל גנץ: "האנטישמים מאבדים שליטה למראה התמיכה האדירה ביו"ש". יוסי דגן הטיח בהם: "אתם הרשע ואנחנו הצדק, אתם העבר ואנחנו העתיד! ננצח אתכם - ונחיל את הריבונות" (בעולם)

אירוע חריג התרחש היום (חמישי) בבניין הקפיטול בוושינגטון, כאשר פעילים פרו פלסטינים התנפלו בצעקות על ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ.

הפעילים התקרבו לראשי הרשויות מיו"ש כינו אותם "תומכי רצח עם", והטיחו בהם אמירות קשות נגד מדינת ישראל. ראש מועצת שומרון יוסי דגן הטיח בפעילים: ״אתם הרשע ואנחנו הצדק, אתם העבר ואנחנו העתיד, ננצח אתכם ונחיל ריבונות״.

בעקבות התקרית, שהתרחשה בסיום הדיון התקדימי בקונגרס בו לראשונה עסקה ועדת החוץ והביטחון של ארה"ב ביהודה ושומרון, שוטרים מקומיים הוזעקו למקום וליוו את גנץ ודגן, שהמשיכו למפגש נוסף בקונגרס.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר: "הגענו לקונגרס לדיון תקדימי וראשון מסוגו על יהודה ושומרון, והצגנו את זכותנו ההיסטורית על ארץ אבותינו. הדיון, שבו הובהר על ידי דוברים רבים כי יו"ש היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ושבו השתתפנו כאורחי כבוד, מוכיח את הלגיטימיות הרבה שלה זוכה היום יהודה ושומרון.

"העובדה שאנו מצליחים גורמת להיסטריה ולאובדן שליטה אצל פעילים פרו-פלסטינים, שחוששים מהתמיכה הרחבה שיו"ש מקבלת. לא נירתע מפעילים אנטישמיים שמאבדים את עשתונותיהם בגלל עמדנו הצודקת – ונמשיך לפעול עד החלת ריבונות על כל אדמת ארץ ישראל".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "זו פשיטת רגל מוסרית של מי שמנסים באלימות ובהסתה אנטישמית להשתיק את הקול הציוני והיהודי. לא נירתע ולא נפחד מההפחדות של אותם תומכי טרור. באנו לייצג את המתיישבים ואת מדינת ישראל, ולקדם את הריבונות מול מאות בכירים בארה״ב ששותפים איתנו לחזון החשוב הזה. נמשיך לבוא שוב ושוב ולא נירתע מהטרור".

