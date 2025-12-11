( צילום: דוברות איחוד הצלה )

אישה בת 32 נהרגה הערב (חמישי) בתאונת דרכים קטלנית ומחרידה בכפר סבא, במעורבות שלושה כלי רכב. מותה נקבע למרבה הצער בזירה, ושלושה פצועים נוספים פונו במצב קל.

התאונה התרחשה בסביבות השעה 17:00 בערב, ברקע הגשמים הרבים שירדו היום והכבישים הרטובים, ברחוב דב לאוטמן בכפר סבא. התאונה כאמור הייתה עם שלושה כלי רכב פרטיים. רכבה של האישה התרסק ונמעך, בעיקר בחלקו העליון. למקום הגיעו חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א לצד לוחמי כבאות והצלה. האישה חולצה מהרכב ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית ומותה נקבע במקום. דוד זינאטי, דיויד אבל ויהודה בן דוד חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות שלושה כלי רכב. למרבה הצער נאלצו לקבוע מותה של גברת ששהתה באחד מכלי הרכב עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה. כמו כן: הענקנו סיוע רפואי ראשוני לשלושה שנפצעו באורח קל".

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

חובש מד"א אביחי פנחסי, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב פרטיים. אחד מהרכבים היה מרוסק ובתוכו נלכדה אישה כבת 60, היא הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה, העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים 3 פצועים שנפצעו באורח קל."

המשטרה הודיע על פתיחה בחקירה: "בוחני התנועה של מרחב שרון פתחו כעת בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה בכפר סבא במעורבות שלושה כלי רכב, כאשר עפ"י גורמי רפואה, נקבע מותה של אחת המעורבות, תושבת פתח תקווה. בוחני התנועה של משטרת כפר סבא אוספים ממצאים בזירה, במסגרת חקירת נסיבות התאונה".