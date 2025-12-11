כיכר השבת
זירה קשה

תאונה קטלנית משולשת: הרכב התרסק על הכביש הרטוב, בת 32 נהרגה במקום

חובשים ופרמדיקים קבעו בתאונת דרכים קשה בכפר סבא את מותה של נהגת בת 32, שהייתה מעורבת בתאונת דרכים משולשת על הכביש הרטוב | הרכב התרסק בחלקו העליון ומותה של האישה נקבע במקום (בארץ)

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

אישה בת 32 נהרגה הערב (חמישי) בתאונת דרכים קטלנית ומחרידה בכפר סבא, במעורבות שלושה כלי רכב. מותה נקבע למרבה הצער בזירה, ושלושה פצועים נוספים פונו במצב קל.

התאונה התרחשה בסביבות השעה 17:00 בערב, ברקע הגשמים הרבים שירדו היום והכבישים הרטובים, ברחוב דב לאוטמן בכפר סבא. התאונה כאמור הייתה עם שלושה כלי רכב פרטיים.

רכבה של האישה התרסק ונמעך, בעיקר בחלקו העליון. למקום הגיעו חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א לצד לוחמי כבאות והצלה. האישה חולצה מהרכב ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית ומותה נקבע במקום.

דוד זינאטי, דיויד אבל ויהודה בן דוד חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות שלושה כלי רכב. למרבה הצער נאלצו לקבוע מותה של גברת ששהתה באחד מכלי הרכב עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה. כמו כן: הענקנו סיוע רפואי ראשוני לשלושה שנפצעו באורח קל".

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

חובש מד"א אביחי פנחסי, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב פרטיים. אחד מהרכבים היה מרוסק ובתוכו נלכדה אישה כבת 60, היא הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה, העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים 3 פצועים שנפצעו באורח קל."

המשטרה הודיע על פתיחה בחקירה: "בוחני התנועה של מרחב שרון פתחו כעת בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה בכפר סבא במעורבות שלושה כלי רכב, כאשר עפ"י גורמי רפואה, נקבע מותה של אחת המעורבות, תושבת פתח תקווה. בוחני התנועה של משטרת כפר סבא אוספים ממצאים בזירה, במסגרת חקירת נסיבות התאונה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר