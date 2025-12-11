אלפי בני הציבור החרדי בלונדון - למעלה מ-10 אלף איש - מספר שיא במספרים של הקהילה בלונדון יצאו היום (חמישי) בצהריים להפגין נגד חוק הגיוס הנידון בימים אלו בוועדת חו"ב בכנסת.

בראש העצרת שהתקיימה מול השגרירות הישראלית היו קהל חסידי סאטמר, גור, בעלזא, ויז'ניץ, באיאן, באבוב טשערנוביל, ועוד קהילות מכל חצרות הקודש שחלקם הגדול טרם השתתפו עד היום במחאות מהסוג הזה. הקהילות הגיעו בראשות הרבנים שהוציאו קול קורא לפני ההפגנה.

המפגינים עמדו וזעקו באנגלית: "ממשלת ישראל תתביישו לכם". בהפגה לא סגרו את התנועה כלל מול השגרירות הישראלית והמוחים עמדו בסדר מופתי בשני צידי הכביש שהתחבורה ממשיכה לזרום. רק מסטמפורד היל יצאו בצי של למעלה מ-70 אוטובוסים מלבד אלו שהגיעו בתחבורה רגילה וברכבת.

את המעמד פתח יו"ר המעמד - המגיד הרה"ג רבי יחזקאל וייס ממונסי שהגיע מארה"ב לנאום במיוחד בעצרת.

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי משה מנחם וייס רב קהילת סאטמר מהר"א בלונדון שסיפר לאלפים בהפגנה כי הוא היה בישראל בשבת פרשת תולדות במירון יחד עם הרבי מסאטמר, והעסקנים סידרו לו נהג שיקח אותו בעת שהותו. הנהג 'דרייבר חרדי' שלא יושב ולומד סיפר לרב כי הוא עריק מהצבא, הרב סיפר: "שאלתי אותו, למה אתה לא הולך לצבא? הרי אתה לא יושב ולומד בישיבה מה עניין שאתה לא מתגייס?".

"הוא ענה לי: אני עדיף לי שיקחו אותי לכלא מאשר שיקחו אותי לצבא, אני לא יוכל לשמור תורה ומצוות כמו שעכשיו אני משתדל, אני יודע שאני יחזור גוי לגמרי. הם רוצים לזנב בנחשלים אחריך כמו במלחמת עמלק - הם רוצים לקחת את השאבבניקים וגם עליהם צריך להלחם".

לאחריו נשא דברים הגאון רבי לייבוש פדווא בנו של המרא דאתרא הגרמח"א פדווא גאב"ד לונדון שאמר פרקי תהילים בהתעוררות יחד עם כל הקהל, לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי ברוך נתן הלברשטאם רב קהילת סאטמר מהרי"י, שזעק בככי איך יכול להיות דבר כזה במדינה דמוקרטית שלוקחים בחורים באמצע הלילה לצבא בהם בחורים יתומיםמ באמצע השבעה.

לאחריו נשא דברים הגאון רבי חיים פנחס מילר רב חסידי טשערנוביל בלונדון. כמו כן נשא דברים הרב מרמורשטיין שדיבר באנגלית רהוטה על כך שבחורים לא יכולים לישון בלילה כי הם נמצאים בפחד שמא יעצרו אותם.

העצרת הסתיימה ב'קבלת עול מלכות שמים על ידי הגאון הישיש רבי שלום פרידמן ראב"ד כדתיא הנושק לגיל המאה בלעה"ר.

בסיום הוקראו החלטות העצרת על ידי הרב יצחק מאיר קופל יו"ר ועד נאמני 'העדה החרדית' באירופה בקריאה לביטול גזירת הגיוס וכל הקהל פרץ בשירה בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים וה' הוא מלכנו.