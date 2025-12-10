היסטוריה בישיבת הדגל: הר"מ החדש למד בישיבה המתחרה  

חדשות דרמטיות מסעירות את היכל הישיבה הידועה בית מתתיהו בבני ברק: הגאון רבי אורי פאלק, חתנו של ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר, מונה לתפקיד מגיד שיעור (ר"מ) בישיבת הדגל "בית מתתיהו" בבני ברק, הנחשבת למעוז מובהק של הלימוד בשיטת הלומד'ס.

המינוי נעשה בצעד חריג: הרב פאלק מונה ישירות מספסל הכולל, על אף שלא גדל בין כתלי הישיבה בבני ברק, אלא בבית המדרש של ישיבת חברון המעטירה.

ל'כיכר השבת' נודע כי צירופו של הרב פאלק הוא חלק ממהלך ארגוני רחב לחיזוק והתאמת צוות הר"מים בישיבה והוא יחל למסור את השיעורים מיד לאחר חנוכה הבעל"ט

המינוי מוביל לסדרת קידומים פנימית:

הרב אורי פאלק יחליף את הרב הגאון רבי ישראל פרלייגר במסירת שיעורים לשיעור א' יחד עם הגאון רבי שלמה גנץ המכהן גם הוא כר"מ בישיבה

הרב ישראל פרלייגר יעלה למסור שיעורים לבני שיעור ב' במקום הגאון רבי שרגא פישהוף

הרב פישהוף, מראשי הישיבה, ימסור שיעורים לחצי מבני שיעור ג', כאשר את החצי השני ימשיך ראש הישיבה הגר"צ ויסבקר למסור כפי שמסר עד כה.

מינויו של הרב פאלק, שהוא כאמור חתנו של ראש הישיבה, הרב הגאון רבי צבי ויסבקר, מבהיר כי ראש הישיבה ממשיך את המסורת המכוננת של אביו מייסד הישיבה, הגאון רבי ברוך ויסבקר זצ"ל, אשר נהג למנות את בניו וחתניו לצוות הר"מים.

ובשולי הדברים, מתוך דבקות במשימת הקודש, ייאלץ הרב פאלק, המתגורר בשכונת נווה יעקב שבירושלים, לכתת רגליים מידי יום אל בית המדרש המרוחק בבני ברק.