נכון שישנם עוד קשיים עד לחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות רק הולכים ומתגברים, אך נדמה כי אחד המכשולים העיקריים הוסרו, וזאת בשל ההחלטה שקיבלו רבני הציונות הדתית לתמוך בחוק הגיוס.

במפלגת הציונות הדתית אין קונצנזוס על תמיכה בחוק ולמרות רצונו של יו"ר המפלגה סמוטריץ' להעביר את החוק, צבע אחת בוודאי תהיה חסרה לו והיא של השר אופיר סופר, שמתנגד נחרצות לחוק.

בשל הבעיות הפנימיות, השר בצלאל סמוטריץ', החליט לקיים התייעצות פנימית של רבני המפלגה, שיכריעו בפלונטר.

הרבנים התכנסו אמש (שלישי) לישיבה דחופה יחד עם חברי המפלגה, שם שמעו את הצדדים, לחיוב ולשלילה.

הישיבה נמשכה עד השעות הקטנות של הלילה והיא כללה כאמור את חברי הכנסת של המפלגה והרבנים; הרב דוד דודקביץ, הרב יהושע שפירא, הרב תמיר גרנות, הרב יעקב מדן, הרב איתן איזמן והרב אליקים לבנון.

השר אופיר סופר היה זה שניסה לשכנע את הרבנים שלא לתמוך בחוק, ועל פי הדיווח היום בכאן חדשות, הרבנים החליטו להכריע כנגדו.

על פי הדיווח, השר סופר טען כי חייבים להתנגד לחוק, מכיוון שהחוק לא יביא לגיוס אמיתי של חרדים לצה"ל.

הרבנים לא התרשמו מהטענות, ואף טענו כנגד, כי "הצבא אינו עומד בהתחייבויות שלו כלפי הציבור החרדי והוא גם לא יצליח לגייס חרדים מה שייצר משבר אמון חריף".