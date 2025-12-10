כיכר השבת
אלו הטענות שהוצגו

חוק הגיוס | למרות הלחצים של השר סופר: זו ההחלטה שקיבלו רבני הציונות הדתית

רבני הציונות הדתית התכנסו אמש, יחד עם חברי הכנסת והשרים של המפלגה, לדון בתמיכה בחוק הגיוס המוצע כעת | לאחר דין ודברים שנמשך במשך שעות, הרבנים הכריעו כי יש לתמוך בחוק (חדשות בארץ)

כינוס רבני הציונות הדתית בעבר | ארכיון

נכון שישנם עוד קשיים עד לחקיקת  והסדרת מעמד תלמידי הישיבות רק הולכים ומתגברים, אך נדמה כי אחד המכשולים העיקריים הוסרו, וזאת בשל ההחלטה שקיבלו רבני הציונות הדתית לתמוך בחוק הגיוס.

במפלגת הציונות הדתית אין קונצנזוס על תמיכה בחוק ולמרות רצונו של יו"ר המפלגה סמוטריץ' להעביר את החוק, צבע אחת בוודאי תהיה חסרה לו והיא של השר , שמתנגד נחרצות לחוק.

בשל הבעיות הפנימיות, השר , החליט לקיים התייעצות פנימית של רבני המפלגה, שיכריעו בפלונטר.

הרבנים התכנסו אמש (שלישי) לישיבה דחופה יחד עם חברי המפלגה, שם שמעו את הצדדים, לחיוב ולשלילה.

הישיבה נמשכה עד השעות הקטנות של הלילה והיא כללה כאמור את חברי הכנסת של המפלגה והרבנים; הרב דוד דודקביץ, הרב יהושע שפירא, הרב תמיר גרנות, הרב יעקב מדן, הרב איתן איזמן והרב אליקים לבנון.

השר אופיר סופר היה זה שניסה לשכנע את הרבנים שלא לתמוך בחוק, ועל פי הדיווח היום בכאן חדשות, הרבנים החליטו להכריע כנגדו.

על פי הדיווח, השר סופר טען כי חייבים להתנגד לחוק, מכיוון שהחוק לא יביא לגיוס אמיתי של חרדים לצה"ל.

הרבנים לא התרשמו מהטענות, ואף טענו כנגד, כי "הצבא אינו עומד בהתחייבויות שלו כלפי הציבור החרדי והוא גם לא יצליח לגייס חרדים מה שייצר משבר אמון חריף".

השר אופיר סופר באולפן 'כיכר' על ההתנגדות לחוק | הריאיון המלא

סופר שרצה מקצה שיפורים בחוק - לא קיבל את מבוקשו, שכן הרבנים טענו כי שיפור חוק הגיוס לא יכול לבוא על חשבון פירוק הממשלה, ולכן גם אם יש לפעול לשפרו - אין להתנגד לחוק במחיר פירוק הקואליציה.

כך או כך הרבנים הכריעו כאמור על פי הדיווח, כי יש לתמוך בחוק המוצע כעת. השר סמוטריץ' קיבל עמדה זו - שהייתה כאמור הדעה שלו מלכתחילה.

0 תגובות

3
יאלה שס 15 מנדטים
מוטי
2
הכתבה מטעה - הרבנים לא הכריעו לתמוך, הרבנים אמרו כי יש לנסות לשנות את הנוסח ובינתיים להסכים. אם הציונות הדתית תעביר את החוק המוצע כיום - היא תקבל התנגדות גדולה מהרבנים ומהבוחרים
דתי לאומי
1
אם טענתם כי הצבא מפר הסכמים והם בכל זאת תומכים ב 50 אחוז הרי הם...
ערבוביא

