תלונה הוגשה במשטרת ישראל בידי תושב העיר החרדית מודיעין עילית, בעקבות נסיעת בתו לכפר פלסטיני שבו מתגורר אחד מהעובדים הערביים בעיר. הבת נסעה לכפר בהזמנת העובד.

לפי הדיווח היום (רביעי) בישראל היום, מדובר בעובד פלסטיני המועסק בסניף של רשת מזון גדולה בעיר. הוא הזמין את הנערה לביתו.

הבת נסעה לכפר, לפי הדיווח, לאחר שסיפרה להוריה שהיא יוצאת לבלות עם חברותיה. בפועל היא שמה פניה לעבר הכפר.

הדיווחים מכים גלים בעיר החרדית. האבא כאמור הגיש תלונה במשטרה, ובמקביל רשת המזון שבה הועסק הועבד החליטה בצעד חריג לפטר את כל העובדים הערבים המועסקים בסניף.