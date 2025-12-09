לאחר שדווח אתמול (שני) בכיכר השבת', על ביטול המופע של הזמר שמוליק סוכות, כעת הוא מגיב על ביטול מופע חנוכה שלו בארנה בירושלים, בעקבות מכתב הרבנים נגד הופעות בהפרדה.
"קהל יקר ואהוב", פתח סוכות וכתב: "אני כותב לכם כאן מדם ליבי מילים היוצאים מן הלב - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כמו שרובכם ראיתם הודענו אתמול על ביטול ההופעה הגדולה בארנה בחג החנוכה, אבל אני רוצה להתחיל עוד קודם".
"ברוך השם", כתב הזמר: "שזכיתי לעמוד כשליח ציבור ולקרב רבבות מעמך ישראל לאבא שבשמים על ידי שירים ולחנים שנכתבים מהמקום הכי פנימי וטהור שבלב, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל זה אחריות עצומה, ואין יום שאני לא דן שעות על גבי שעות עם ידידי המנהל המסור ר׳ נטע לוין על כל צעד וכל פרט הכי קטן בשביל להגיש את הכל בצורה הנכונה האמיתית והמדויקת בשביל שתוכלו להנות מהמוזיקה שלי בצורה הכי טובה ששייך, אם זה התוכן ואם זה המופעים למיניהם".
עוד הוא כתב: "אני יוצא כל יום להתבודדות ובהרבה מהימים אני פשוט יושב ובוכה להשם יתברך בדמעות שליש שיכוון אותי, שיתמוך בי, ושיתן לי את הכוחות לחזק ולתת את הכח לכל עם ישראל מכל גווניו, זה מלווה גם במשברים ובכוחות נפש שאני מתמודד איתם, אני עברתי בחיים כל כך הרבה קשיים ומניעות שבזכותם אני היום זוכה להשפיע לאחרים אז זה המקום להודות להשם יתברך על כל הכוחות נפש שהוא נותן לי גם בזמנים הפחות טובים שמלווים אותי בכל מיני תקופות".
"אבל", הוסיף סוכות וכתב: "דבר אחד אני חייב להבהיר לכם - כל המטרה שלי זה לשיר איתכם, להתקרב איתכם, להתחזק איתכם, לתת כוח, ולעורר את הלב לאבא שבשמים. זה היעוד שלי ואני עושה אותו במלוא העוצמה".
לדבריו: "לפני מספר שבועות הוזמנתי על ידי חברת הפקה למופע ענק למשפחות בחג החנוכה בהיכל ארנה ירושלים. שבוע לאחר שנפתח המופע הבנתי שנקלעתי לסיטואציה מאוד מורכבת, שמצד אחד הכל נוסע, הכרטיסים נחטפים והמקומות אוזלים, אבל מצד שני אני מבין שכל נושא ההופעות בהפרדה מורכב עד למאוד, למרות שתוכנן כאן כניסות נפרדות, מחיצות והחשכה וכל הפרטים הכי קטנים בשביל לשמור על קדושת המעמד".
"אבל", הסביר הזמר: "לצערי ובצער גדול ראיתי שאין איך לפתור את המורכבות שנוצרה שזה מצטייר כאילו חס ושלום נגד דעת תורה, ואני לא הסכמתי בשום פנים ואופן שיצא חילול השם על ידי".
"כמו שכבר אמרתי בעבר", המשיך סוכות להסביר: "אני מציית לגדולי ישראל כי אני יהודי פשוט שמצווה ב'ועשית ככל אשר יורוך', ואמש כשקיבלתי בקשה מביתם של גדולי ישראל לבטל את המופע אף על פי שעשיתי את כל המאמצים בשביל לפגוש אתכם - המופע בוטל כי אני נשמע לדעת גדולי הדור. אני כאוב כל כך שהדבר העצום הזה לא קורה, אבל אני לא רוצה שיצא שום מכשול תחת ידי. אני מבין את העגמת נפש שלכם, כי רציתי את זה לא פחות ממכם והצער שלי הוא עצום!!".
"אז אני מתנצל בפניכם", כתב סוכות למעריציו: "שבהזדמנות הזו לא נוכל באמת להיפגש ואני בטוח שכולכם יודעים ומבינים שהמטרה שלי היא לקדש את שמו יתברך ולקרב את ליבותיהם של ישראל. אני מאמין באמונה שלימה שהכל מאיתו יתברך, שהוא עשה ועושה ומיטיב עימי בכל רגע ורגע, ואני מבטיח להמשיך את השליחות שלי כאן בעולם לשיר ולחדש במלוא הכוח ובמלוא העוצמה מתוך שמחה ואהבה עצומה להשם יתברך!! אוהב אתכם ומעריך אתכם ואת התמיכה והאהבה שאתם שולחים", חתם סוכות.
כזכור וכפי שדווח אתמול, לאחר הסערה הציבורית בעקבות מכתב הרבנים נגד הופעות בהפרדה - המפיק נטע לוין הודיע על ביטול מופע חנוכה הענק של הזמר שמוליק סוכות ב'ארנה' בירושלים. לוין התנצל בפני אלפי רוכשי הכרטיסים והבטיח החזר כספי מלא. הביטול נעשה תחת הדרכתו של ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש.
בהודעה שפרסם כתב לוין: "'כשם שמקבלים שכר על הדרישה, כך מקבלים שכר על הפרישה' - לאחר התייעצות מעמיקה ודין ודברים עם גדולי ישראל, מנהיגי העדה, אשר לאורם אנו הולכים ובהכוונתם אנו צועדים, החלטתי לפעול ולהשפיע על מפיקי האירוע על ביטול המופע המתוכנן של שמוליק סוכות בארנה במוצאי חג החנוכה".
לוין הוסיף וכתב: "אנו רואים עצמנו כפופים לדעתם, עפר לרגליהם, ולאור פסיקתם נלך ונפעל. יהי רצון שיתקדש שם שמיים על ידינו בכל מעשינו".
לוין התייחס לביטול הכרטיסים וההחזרים הכספיים וכתב כי "אנו מתנצלים מעומק הלב בפני אלפי רוכשי הכרטיסים (כספם יוחזר במלואו ע"י אתר אתר המכירה) על עוגמת הנפש שנגרמה, בטוחים כי ההכרעה לציית להוראת גדולי ישראל מובנת ומקובלת על כלל הציבור".
כזכור, לפני שבועיים הודיע לוין, מנהלו של הזמר שמוליק סוכות, כי הוא פורש מחלקו בהפקת המופע של סוכות בארנה וזאת לאור דרישת הרבנים.
לוין כתב את הסיבות להחלטתו: "לרבים שפנו באישי אכתוב לכם בקצרה: זכיתי בשנים האחרונות לקיים אירועי מוזיקה בציבור החרדי אשר יועדו לגברים בלבד - זאת בהוראתם של גדולי ישראל עמם אני נועץ תדיר.
סירבתי במשך כל השנים לקיים אירועים בהפרדה כמו שעשו ועושים מפיקים נוספים בציבור החרדי ובנוסף אף צחקקו וגיחכו שאני היחיד שעושה הופעות מהדרין מן המהדרין לגברים בלבד! (ושאין סיכוי למלאות בלי עזרת נשים וכו' וכו' וכו'..) ושאני לא מבין את העניין ושהכול אפשרי! ובוא תראה איך אנחנו חוגגים על כל החתונות עושים באופן קבוע אירועים בהפרדה בנייני האומה והכל עובר חלק וכו... בניגוד לדעת גדולי ישראל.
בחסדי שמים עמדתי כחומה בצורה ולא נכנעתי (למרות הפיתוי הגדול ...) - וברוך ה' האולמות היו מלאים עד אפס מקום. עם אלפי אנשים שרצו לקנות כרטיסים והכל אזל!
בשבועות האחרונים פנו אליי על מופע בהיכל ה'ארנה' בירושלים וההפקה שכרה ממשרדי את ענק הזמר שמוליק סוכות. בהבנה ובהכרה שכל ילדי ישראל מכירים ושרים את שיריו וזה הזדמנות בחנוכה כאשר הילדים בחופש להביא אותם לאירוע שכזה. המופע לא מיועד כלל לבחורי ישיבות... אלא למשפחות עם ילדים ולציבור החרד"לי עם אמנים שמתאימים לקהל זה!
דאגתי שהאירוע יהיה בהפרדה מלאה עם גדרות מחוץ לאולם והמון השקעה בסדרנים אצל הגברים וסדרניות אצל עזרת הנשים שישמרו על קדושת האירוע מחיצות וישיבה באולם מעומעם ללא ראות נשים. אך לאחר שנועצתי עם בתי גדולי ישראל לילות כימים ופגישות עם נציגיהם קיבלתי את ברכתם והחלטתי להסיר את ידי מהאירוע... והוא יתקיים ללא חלקי בהפקה!
כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה!
בהוראתם אני ממשיך להוביל ולעשות הכל שהמוזיקה כיום תהיה באווירה כשרה ונקיה אמשיך לייצג את ענק הזמר שמוליק סוכות באירועים פרטיים בלבד. שלכם תמיד, ושנזכה רק לקדש שם שמים בתקווה שלא תצא תקלה תחת ידי".
האירוע המדובר גרר מתיחות מול המפיק המוזיקלי שלום וגשל, שטען כי נאלץ לבטל את היציע לנשים במופע ההשקה של הזמר והיוצר נפתלי קמפה, לאלבומו "עד שיבוא משיח", בבנייני האומה בירושלים.
כזכור, המופע אמור היה להתקיים בהפרדה מלאה עם יציע נשים עם מחיצה, כפי שכבר התקיימו במופעים הקודמים של וגשל. אלא שבמפתיע, לאחר מכירות של כמה מאות כרטיסים, הודיע וגשל כי החליט לבטל ולהשיב את הכסף לכל הרוכשות וזאת בעקבות לחצים סביב המופע והשוואה למופע המדובר של סוכות, כשלטענת וגשל ההפרדה בבנייני האומה היא זו שמאפשרת את ההפרדה הלא מספקת לדבריו בארנה.
כעבור ימים אחדים חברת ההפקות VMP הודיעה על ביטול מוחלט של המופע בבנייני האומה להשקת אלבומו של הזמר נפתלי קמפה. זאת לאחר הסערה הציבורית החריפה שהתעוררה בעקבות ההחלטה לסגור את עזרת הנשים במופע.
