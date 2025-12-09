לאחר שדווח אתמול (שני) בכיכר השבת', על ביטול המופע של הזמר שמוליק סוכות, כעת הוא מגיב על ביטול מופע חנוכה שלו בארנה בירושלים, בעקבות מכתב הרבנים נגד הופעות בהפרדה.

"קהל יקר ואהוב", פתח סוכות וכתב: "אני כותב לכם כאן מדם ליבי מילים היוצאים מן הלב - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כמו שרובכם ראיתם הודענו אתמול על ביטול ההופעה הגדולה בארנה בחג החנוכה, אבל אני רוצה להתחיל עוד קודם".

"ברוך השם", כתב הזמר: "שזכיתי לעמוד כשליח ציבור ולקרב רבבות מעמך ישראל לאבא שבשמים על ידי שירים ולחנים שנכתבים מהמקום הכי פנימי וטהור שבלב, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל זה אחריות עצומה, ואין יום שאני לא דן שעות על גבי שעות עם ידידי המנהל המסור ר׳ נטע לוין על כל צעד וכל פרט הכי קטן בשביל להגיש את הכל בצורה הנכונה האמיתית והמדויקת בשביל שתוכלו להנות מהמוזיקה שלי בצורה הכי טובה ששייך, אם זה התוכן ואם זה המופעים למיניהם".

עוד הוא כתב: "אני יוצא כל יום להתבודדות ובהרבה מהימים אני פשוט יושב ובוכה להשם יתברך בדמעות שליש שיכוון אותי, שיתמוך בי, ושיתן לי את הכוחות לחזק ולתת את הכח לכל עם ישראל מכל גווניו, זה מלווה גם במשברים ובכוחות נפש שאני מתמודד איתם, אני עברתי בחיים כל כך הרבה קשיים ומניעות שבזכותם אני היום זוכה להשפיע לאחרים אז זה המקום להודות להשם יתברך על כל הכוחות נפש שהוא נותן לי גם בזמנים הפחות טובים שמלווים אותי בכל מיני תקופות".

"אבל", הוסיף סוכות וכתב: "דבר אחד אני חייב להבהיר לכם - כל המטרה שלי זה לשיר איתכם, להתקרב איתכם, להתחזק איתכם, לתת כוח, ולעורר את הלב לאבא שבשמים. זה היעוד שלי ואני עושה אותו במלוא העוצמה".

לדבריו: "לפני מספר שבועות הוזמנתי על ידי חברת הפקה למופע ענק למשפחות בחג החנוכה בהיכל ארנה ירושלים. שבוע לאחר שנפתח המופע הבנתי שנקלעתי לסיטואציה מאוד מורכבת, שמצד אחד הכל נוסע, הכרטיסים נחטפים והמקומות אוזלים, אבל מצד שני אני מבין שכל נושא ההופעות בהפרדה מורכב עד למאוד, למרות שתוכנן כאן כניסות נפרדות, מחיצות והחשכה וכל הפרטים הכי קטנים בשביל לשמור על קדושת המעמד".

"אבל", הסביר הזמר: "לצערי ובצער גדול ראיתי שאין איך לפתור את המורכבות שנוצרה שזה מצטייר כאילו חס ושלום נגד דעת תורה, ואני לא הסכמתי בשום פנים ואופן שיצא חילול השם על ידי".

"כמו שכבר אמרתי בעבר", המשיך סוכות להסביר: "אני מציית לגדולי ישראל כי אני יהודי פשוט שמצווה ב'ועשית ככל אשר יורוך', ואמש כשקיבלתי בקשה מביתם של גדולי ישראל לבטל את המופע אף על פי שעשיתי את כל המאמצים בשביל לפגוש אתכם - המופע בוטל כי אני נשמע לדעת גדולי הדור. אני כאוב כל כך שהדבר העצום הזה לא קורה, אבל אני לא רוצה שיצא שום מכשול תחת ידי. אני מבין את העגמת נפש שלכם, כי רציתי את זה לא פחות ממכם והצער שלי הוא עצום!!".

"אז אני מתנצל בפניכם", כתב סוכות למעריציו: "שבהזדמנות הזו לא נוכל באמת להיפגש ואני בטוח שכולכם יודעים ומבינים שהמטרה שלי היא לקדש את שמו יתברך ולקרב את ליבותיהם של ישראל. אני מאמין באמונה שלימה שהכל מאיתו יתברך, שהוא עשה ועושה ומיטיב עימי בכל רגע ורגע, ואני מבטיח להמשיך את השליחות שלי כאן בעולם לשיר ולחדש במלוא הכוח ובמלוא העוצמה מתוך שמחה ואהבה עצומה להשם יתברך!! אוהב אתכם ומעריך אתכם ואת התמיכה והאהבה שאתם שולחים", חתם סוכות.

כזכור וכפי שדווח אתמול, לאחר הסערה הציבורית בעקבות מכתב הרבנים נגד הופעות בהפרדה - המפיק נטע לוין הודיע על ביטול מופע חנוכה הענק של הזמר שמוליק סוכות ב'ארנה' בירושלים. לוין התנצל בפני אלפי רוכשי הכרטיסים והבטיח החזר כספי מלא. הביטול נעשה תחת הדרכתו של ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש.