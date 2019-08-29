שתי הופעות מרכזיות שהיו צפויות להתקיים בירושלים בימי חנוכה בוטלו, הראשונה הייתה של נפתלי קמפה ואתמול דווח גם על ביטול ההופעה של שמוליק סוכות, שהיום כתב מכתב נוגע על הביטול: "אני יוצא כל יום להתבודדות ובהרבה מהימים אני פשוט יושב ובוכה להשם יתברך בדמעות שליש שיכוון אותי" | המכתב (חרדים)
לאחר הפרסום נגדו ב"יום ליום" בעקבות הופעה מעורבת בה השתתף, החזן יחיאל נהרי טוען בראיון בלעדי ל"כיכר השבת" כי המאבק כנגדו הוא ניסיון לחסל לו את הקריירה • על המופע עצמו אמר: "אני לא הבעיה אלא ראש העיר י-ם ניר ברקת" • "לחכם שלום כהן אין מילה שלילית עליי" • "הגר"ע אמר לי: מקנאים בך" (חרדים)
גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח שובר שתיקה, ובראיון נרחב הוא מגיב למתקפות מצד הרב אמנון יצחק: "הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני לא צריך ללכת לפי מה שהרב אמנון יצחק אומר לי לעשות". ומצהיר: "תמיד אלך בדרך התורה". (מוזיקה, מגזין)