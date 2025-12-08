( צילום: חיים טויטו )

לאחר הסערה הציבורית בעקבות מכתב הרבנים נגד הופעות בהפרדה - המפיק נטע לוין מודיע היום (שני) על ביטול מופע חנוכה הענק של הזמר שמוליק סוכות ב'ארנה' בירושלים. לוין התנצל בפני אלפי רוכשי הכרטיסים והבטיח החזר כספי מלא.

בהודעה שפרסם לפני שעה קלה כתב לוין: "'כשם שמקבלים שכר על הדרישה, כך מקבלים שכר על הפרישה' - לאחר התייעצות מעמיקה ודין ודברים עם גדולי ישראל, מנהיגי העדה, אשר לאורם אנו הולכים ובהכוונתם אנו צועדים, החלטתי לפעול ולהשפיע על מפיקי האירוע על ביטול המופע המתוכנן של שמוליק סוכות בארנה במוצאי חג החנוכה". לוין הוסיף וכתב: "אנו רואים עצמנו כפופים לדעתם, עפר לרגליהם, ולאור פסיקתם נלך ונפעל. יהי רצון שיתקדש שם שמיים על ידינו בכל מעשינו". לוין התייחס לביטול הכרטיסים וההחזרים הכספיים וכתב כי "אנו מתנצלים מעומק הלב בפני אלפי רוכשי הכרטיסים (כספם יוחזר במלואו ע"י אתר אתר המכירה) על עוגמת הנפש שנגרמה, בטוחים כי ההכרעה לציית להוראת גדולי ישראל מובנת ומקובלת על כלל הציבור".

סוכות במופע בעבר ( צילום: שלומי כהן )

כזכור, לפני שבועיים הודיע לוין, מנהלו של הזמר שמוליק סוכות, כי הוא פורש מחלקו בהפקת המופע של סוכות בארנה וזאת לאור דרישת הרבנים.

לוין כתב את הסיבות להחלטתו: "לרבים שפנו באישי אכתוב לכם בקצרה: זכיתי בשנים האחרונות לקיים אירועי מוזיקה בציבור החרדי אשר יועדו לגברים בלבד - זאת בהוראתם של גדולי ישראל עמם אני נועץ תדיר.

סירבתי במשך כל השנים לקיים אירועים בהפרדה כמו שעשו ועושים מפיקים נוספים בציבור החרדי ובנוסף אף צחקקו וגיחכו שאני היחיד שעושה הופעות מהדרין מן המהדרין לגברים בלבד! (ושאין סיכוי למלאות בלי עזרת נשים וכו' וכו' וכו'..) ושאני לא מבין את העניין ושהכול אפשרי! ובוא תראה איך אנחנו חוגגים על כל החתונות עושים באופן קבוע אירועים בהפרדה בנייני האומה והכל עובר חלק וכו... בניגוד לדעת גדולי ישראל.

בחסדי שמים עמדתי כחומה בצורה ולא נכנעתי (למרות הפיתוי הגדול ...) - וברוך ה' האולמות היו מלאים עד אפס מקום. עם אלפי אנשים שרצו לקנות כרטיסים והכל אזל!

בשבועות האחרונים פנו אליי על מופע בהיכל ה'ארנה' בירושלים וההפקה שכרה ממשרדי את ענק הזמר שמוליק סוכות. בהבנה ובהכרה שכל ילדי ישראל מכירים ושרים את שיריו וזה הזדמנות בחנוכה כאשר הילדים בחופש להביא אותם לאירוע שכזה. המופע לא מיועד כלל לבחורי ישיבות... אלא למשפחות עם ילדים ולציבור החרד"לי עם אמנים שמתאימים לקהל זה!

דאגתי שהאירוע יהיה בהפרדה מלאה עם גדרות מחוץ לאולם והמון השקעה בסדרנים אצל הגברים וסדרניות אצל עזרת הנשים שישמרו על קדושת האירוע מחיצות וישיבה באולם מעומעם ללא ראות נשים. אך לאחר שנועצתי עם בתי גדולי ישראל לילות כימים ופגישות עם נציגיהם קיבלתי את ברכתם והחלטתי להסיר את ידי מהאירוע... והוא יתקיים ללא חלקי בהפקה!

כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה!

בהוראתם אני ממשיך להוביל ולעשות הכל שהמוזיקה כיום תהיה באווירה כשרה ונקיה אמשיך לייצג את ענק הזמר שמוליק סוכות באירועים פרטיים בלבד. שלכם תמיד, ושנזכה רק לקדש שם שמים בתקווה שלא תצא תקלה תחת ידי".

וגשל מתייחס בראיון בכיכר השבת לפני כמה חודשים לנושא ( צילום ועריכה: למי עזוז )

האירוע המדובר גרר מתיחות מול המפיק המוזיקלי שלום וגשל, שטען כי נאלץ לבטל את היציע לנשים במופע ההשקה של הזמר והיוצר נפתלי קמפה, לאלבומו "עד שיבוא משיח", בבנייני האומה בירושלים.

כזכור, המופע אמור היה להתקיים בהפרדה מלאה עם יציע נשים עם מחיצה, כפי שכבר התקיימו במופעים הקודמים של וגשל. אלא שבמפתיע, לאחר מכירות של כמה מאות כרטיסים, הודיע וגשל כי החליט לבטל ולהשיב את הכסף לכל הרוכשות וזאת בעקבות לחצים סביב המופע והשוואה למופע המדובר של סוכות, כשלטענת וגשל ההפרדה בבנייני האומה היא זו שמאפשרת את ההפרדה הלא מספקת לדבריו בארנה.

כעבור ימים אחדים חברת ההפקות VMP הודיעה על ביטול מוחלט של המופע בבנייני האומה להשקת אלבומו של הזמר נפתלי קמפה. זאת לאחר הסערה הציבורית החריפה שהתעוררה בעקבות ההחלטה לסגור את עזרת הנשים במופע.