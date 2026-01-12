הוכמן זיהה חרדי עם נשק בקהל - מה קרה אחר כך?

בשיאו של מופע הסטנדאפ של גיא הוכמן, כוכב הרשת שידוע בסרטוני ה"פשיטה" שלו בחזיתות הלחימה, נרשם רגע מרגש ומפתיע שהשאיר את הקהל פעור פה. הוכמן, שאינו חושש לגעת בנושאים הכי נפיצים בחברה הישראלית, זיהה בקהל פנים מוכרות בנוף המגזרי: לוחם חרדי במדים.

"חרדי עם נשק - אני מעריץ אותך" הוכמן העלה לבמה את הלוחם, המשרת בחטיבה החרדית החדשה 'חשמונאים' – זו שנמצאת בימים אלו במוקד הסערה והגיבוי מצד צמרת צה"ל. הסטנדאפיסט לא הסתיר את התפעלותו ואמר מול מאות האנשים בקהל: "חרדי עם נשק, זה הפרזנטור האמיתי של חוק הגיוס. אני פשוט מעריץ אותך".