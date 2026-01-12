כיכר השבת
הוכמן זיהה חרדי עם נשק בקהל - מה קרה אחר כך?

דרמה על הבמה בשיא המופע: הסטנדאפיסט זיהה בקהל חרדי עם נשק המשרת בחטיבה החדשה – ולא נשאר אדיש • "אני מעריץ אותך, אתה הפרזנטור של חוק הגיוס" • צפו בתיעוד שהפך לוויראלי (ברנז'ה)

גיא הוכמן ולוחם חשמונאים (צילום: בן אורן)

בשיאו של מופע הסטנדאפ של גיא הוכמן, כוכב הרשת שידוע בסרטוני ה"פשיטה" שלו בחזיתות הלחימה, נרשם רגע מרגש ומפתיע שהשאיר את הקהל פעור פה. הוכמן, שאינו חושש לגעת בנושאים הכי נפיצים בחברה הישראלית, זיהה בקהל פנים מוכרות בנוף המגזרי: לוחם חרדי במדים.

"חרדי עם נשק - אני מעריץ אותך" הוכמן העלה לבמה את הלוחם, המשרת בחטיבה החרדית החדשה 'חשמונאים' – זו שנמצאת בימים אלו במוקד הסערה והגיבוי מצד צמרת צה"ל. הסטנדאפיסט לא הסתיר את התפעלותו ואמר מול מאות האנשים בקהל: "חרדי עם נשק, זה הפרזנטור האמיתי של חוק הגיוס. אני פשוט מעריץ אותך".

4
ואני לא מכבדו
יאיר
3
והלוחם החרדי הזה הלך למופע סטנד-אפ בישיבה מעורבת, בתיאטראות וקירקסאות, עם נשים לא צנועות ומסרים שמן הסתם כוללים ליצנות ולשון הרע. אכן - פרזנטור של חוק הגיוס, זה מה שיקרה בסוף לרובם.
הורס החגיגות
כל הכבוד. כל מילה מדוייקת
לייבל
2
הכול משחק מכור.תעמולה זולה על תקנו את הלוקשים שלהם
אריה
1
מבוים איזה חרדי הולך עם גרבים לבנות משוכות באמצע השבוע או שזה במוצאי שבת או שזה מבוים אבל בכל מקרה חרדי שהולך למקומות כאלו לא דמות לחיקוי
כחקח
זה במוצש הוא לא העיפרון הכי מחודד
יוסי

