בין הופעה להופעה: כך בחר הזמר הישראלי להתפלל בסוף השבוע

הזמר עדן חסון שטס לסבב הופעות בארצות הברית - ערך בסוף השבוע סיור ותפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק | הוא הניח תפילין לפני כניסתו לציון וגם פגש קבוצה של נערים יהודיים בעולם שהגיעו לתפילה במקום | צפו

צילום: באדיבות המצלם
(צילום: באדיבות המצלם)

הזמר הישראלי עדן חסון, שנמצא בניו יורק לסבב הופעות, הגיע בסוף השבוע לאוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, ברובע קווינס שבניו יורק - לתפילה.

הוא תועד ברחבת הכניסה לציון כשהוא מניח תפילין על ידו השמאלית ועל ראשו וקורא את תפילת "שמע ישראל".

בהמשך נכנס חסון יחד עם מקורביו לתוך הציון, ושם שפך צקון לחש וכתב "פדיון נפש" כמקובל - אותו קרע וזרק לתוך הציון כמנהג במקום.

בעת שהותו במתחם פגש חסון בקבוצה של נערים צעירים יהודים מנקודות שונות בעולם שהגיעו במיוחד גם הם לתפילה במקום - ונעמד עמם לתמונה משותפת.

כזכור, חסון, מהזמרים המצליחים בישראל, מקפיד שלא להופיע בשבת. לא מכבר הוא תועד קובע מזוזה בביתו החדש שרכש בעיר הרצליה.

(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)

