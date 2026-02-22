בין הופעה להופעה: כך בחר הזמר הישראלי להתפלל בסוף השבוע

הזמר הישראלי עדן חסון, שנמצא בניו יורק לסבב הופעות, הגיע בסוף השבוע לאוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, ברובע קווינס שבניו יורק - לתפילה.

הוא תועד ברחבת הכניסה לציון כשהוא מניח תפילין על ידו השמאלית ועל ראשו וקורא את תפילת "שמע ישראל".

בהמשך נכנס חסון יחד עם מקורביו לתוך הציון, ושם שפך צקון לחש וכתב "פדיון נפש" כמקובל - אותו קרע וזרק לתוך הציון כמנהג במקום.

בעת שהותו במתחם פגש חסון בקבוצה של נערים צעירים יהודים מנקודות שונות בעולם שהגיעו במיוחד גם הם לתפילה במקום - ונעמד עמם לתמונה משותפת.

כזכור, חסון, מהזמרים המצליחים בישראל, מקפיד שלא להופיע בשבת. לא מכבר הוא תועד קובע מזוזה בביתו החדש שרכש בעיר הרצליה.