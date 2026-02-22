כיכר השבת
"ביטלתי ימי צילום"

התפללו: הזמר פיני איינהורן מתמודד עם בעיה רפואית ומאושפז בבית חולים

איינהורן שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות וכתב בכנות: "חברים יקרים, לא חשבתי שאשתף אתכם בזה, חשבתי שאני חזק מזה, אבל בימים האחרונים אני מתמודד עם בעיה רפואית ומקווה מאוד שזה יסתיים בקרוב" (אנשים)

(צילום: יהודה רוזן)

הזמר פיני איינהורן מתמודד בימים האחרונים עם בעיה רפואית ומאושפז בבית החולים.

איינהורן שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות וכתב בכנות: "חברים יקרים, לא חשבתי שאשתף אתכם בזה, חשבתי שאני חזק מזה, אבל בימים האחרונים אני מתמודד עם בעיה רפואית ומקווה מאוד שזה יסתיים בקרוב".

עוד הוסיף: "נאלצתי לבטל שלושה ימי צילום לקליפים מטורפים, כי ככה ה' רצה".

למרות האשפוז, הזמר לא עוצר ופנה לעוקביו וביקש: "למרות הכול, תהיו איתי בשעה 20:00 הערב, החלטתי להוציא את האלבום החדש, תשתפו, תתייגו ותפיצו, המילים החמות שלכם הן הדבר היחיד שירים אותי כרגע".

