הנשמה לא meta: ישי ריבו עוזב את הרשתות החברתיות

כשענק המוזיקה ישי ריבו מחליט "להוריד את השאלטר" על האינסטגרם והפייסבוק שלו, כולם עוצרים להקשיב. בצעד חסר תקדים שהחל ביום הולדתו, משחרר היוצר פצצה אמנותית ורוחנית בשם "הנשמה לא meta", שיר שמהווה כתב אישום וגעגוע בו זמנית לעולם שמעבר למסכים. עם משחק מילים מבריק בין חברת הענק "Meta" לבין נצחיות הנפש, ריבו יוצא לגלות של 40 יום ולילה, ומשאיר את מעריציו עם שאלות נוקבות על חופש הבחירה בעידן הדיגיטלי.

בין סם חיים לסתם חיים השיר החדש, אותו כתב והלחין ריבו, משלב בין שפה עכשווית לעולם מושגים יהודי שורשי. בפזמון הממכר הוא קורא "שובי כבר הביתה", ומעמת את המאזין עם המתח שבין "סם חיים או סתם חיים". לדבריו, הרשתות הפכו למקום שבו תכנים נכפים על התודעה ללא הסכמתנו: "המנגנון שואב ומלא בהסחות דעת", כתב בפוסט הפרידה שלו, רגע לפני שניתק מגע.

ההקפאה הגדולה: מראש חודש אדר ריבו בחר בתקופה סמלית של "ארבעים יום וארבעים לילה", החל מראש חודש אדר, כדי לבחון מחדש את יחסו למרחב הווירטואלי. למרות שהרשתות היו עבורו פלטפורמה אדירה להפצת מוזיקה, הוא חש כי המחיר של "שלילת הבחירה החופשית" כבד מדי. המהלך, שפורסם לראשונה בפוסט מרגש, מסתיים במילים המהדהדות: "הנשמה היא נצחית ואינסופית", ומשאיר אלפי עוקבים לתהות האם גם הם ימצאו את האומץ להתנתק.

ואלה הדברים איתם ריגש הזמר:

שבוע טוב אהובים,

היום, כ״ח בשבט

יום ההולדת העברי שלי

וכידוע יום הולדת

זהו יום שמסוגל להתחדשות ושינויים

------

כבר תקופה ארוכה שאני בלבטים קשים

מול כל העולם הזה של רשתות חברתיות

שיתפתי את הקרובים אלי

אבל היצר תמיד גרם לי להדחיק

חששתי, גם אם לא הייתי מהפעילים

------

השיר הזה התחיל כשיח שעשיתי עם עצמי

אחרי תקופה ארוכה של התעמקות

וה׳ יתברך בחסדיו ריחם עלי וזימן לי

להביע את התחושות האלה בשירים חדשים

שאת הראשון מתוכם

אני זוכה לשתף אתכם היום

------

מצד אחד, הרשתות הן המקום שבו אני פוגש אתכם

כיוצר שירים זה גם המקום שבו

אני יכול להוציא את היצירה שלי לעולם

אבל הרגשתי שמשהו בבחירה החופשית

שלנו נשלל מאיתנו.

------

בתוך המסך הזה, הכל מתערבב

הטוב והרע, החיובי לצד השלילי

דברים נכפים לנו על העיניים ועל התודעה

מבלי שבחרנו בהם באמת

ידיעות שלא היינו בוחרים לקרא

מראות שלא היינו צריכים לראות

לשון הרע ודיבורים על אנשים אחרים

מראות אסורים או לא יפים

שלא הייתי בוחר לראות

אם בחיים אסור, איך בסרט מותר?!

------

הערבוב הזה מייצר אצלנו סוג של אדישות

שמקשה מאוד לחולל שינוי אמיתי

ואני לא רוצה להמשיך במערכת הזו באופן אוטומטי

יש הרבה טוב ברשת, יש גם הרבה חסד

אבל המנגנון הזה שואב

ומלא בהסחות דעת

------

אז בסיעתא דשמיא

קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה

וכדי לבחון לאן הדברים הולכים

להקפיא את הרשתות החברתיות

לתקופה של ארבעים יום וארבעים לילה

בע״ה החל מעוד יומיים,

ראש חודש אדר

-----

הצעד הזה הוא קודם כל עבורי

כדי להיות שלם עם עצמי ועם הדרך שלי

כי אני יודע ש״לא בשמיים היא״

וזו כנראה גזרה שעם קצת רצון ואמונה

אפשר גם לעמוד בה

-----

כי עם כל הכבוד לרשתות החברתיות

הנשמה לא meta

היא נצחית ואינסופית

וה׳ ברחמיו יתן ויוסיף כ״ח לכם ולי

הרי אחרי הכל המטרה היא חיובית

-----

יהי רצון שנזכה

להיות אהובים למעלה ואהובים למטה

ושהמהלך הזה יהיה לטובה לברכה ולתועלת

אוהב אתכם מאוד מאוד

ישי

❤️