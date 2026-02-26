כיכר השבת
ההתלהבות של אהבת השם גודרון אחרי הנאצות: "זה היה מתוק בטירוף"

בשיחה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, סיפר המתאגרף אהבת השם גורדון, שעשה השבוע קידוש השם עצום, על הניצחון של הקרב: "זה היה מתוק בטירוף, עם מה שהיריב הטורקי דיבר ברשתות, זה פתאום נהיה הרבה יותר לאומי" (אנשים)

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (חמישי) עם המתאגרף אהבת השם גורדון, שעורר השבוע קידוש השם גדול לאחר ניצחונו מול יריבו המתאגרף הטורקי, ולאחר שספג אמירות אנטישמיות לקראת הקרב. הרצוג בירך אותו על ההישג המרשים שהביא גאווה רבה לישראל.

"התלהבתי מאוד לראות את היכולת שלך. אתה מתאגרף נפלא", אמר הרצוג. "התפקוד שלך כספורטאי מרשים ביותר, ולצד זאת גם מעורר גאווה לאומית ישראלית. המשך כך, ואני מאחל שתגיע לתחרויות עולמיות ולהצלחה רבה. כולנו גאים בך״.

אהבת השם הודה לנשיא והשיב: ״לרוב זה ענף ספורט שלא הרבה מכירים, ועכשיו כולם צופים בקרב ואני מקבל המון הודעות מכולם".

הוא הוסיף וסיפר: "בדרך כלל זה אני, המשפחה שלי והחברים שלי. אבל עם מה שהיריב הטורקי דיבר ברשתות, זה פתאום נהיה הרבה יותר לאומי וכולם היו איתי, ואז הניצחון פשוט היה מתוק בטירוף".

4
תארו לכם שהיה לנו נשיא מדינה שוויוני ולא נשיא קפלן, כמה שהיה נראה יותר יפה
נחום
3
איזה קידוש ה' היה?
יוני ל
2
מישהו הסביר לו פעם מה זה מצוות? השמיטו את החלק הזה מתהליך הגיור?
זוכמיר

