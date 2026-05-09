ראם שרביט בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו

יש רגעים בחיים שבהם הניווט הרוחני מחשב מסלול מחדש בבת אחת. עבור ראם שרביט, מעצב שיער ומאפר מהשורה הראשונה, הרגע הזה לא קרה על שטיח אדום. הוא קרה בלובי של בית מלון, מול כלה ואמה שהטיחו בו מילים ששינו את חייו. ומשם - לכותל, לרב, ולחיים חדשים לגמרי.

במסגרת התוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו, מביא שרביט סיפור שלא משאיר עין אחת יבשה. זהו סיפורו של אדם שהיה בטופ של החומריות, שראה ביופי חיצוני את חזות הכל, וגילה שהיופי האמיתי מסתתר דווקא בין דפי הגמרא. "עד גיל 32 זה היה ראם שרביט משהו מסוים. ופתאום מאז שקיבלתי את ההחלטה, זה גלגול אחר. חיים חדשים לחלוטין", הוא מתאר בהתרגשות. מרחל אמנו: שם התחיל הכל הפרמדיק הנבל מעזה: חוסל המחבל שחטף את מייה שם בבוקר הטבח יאיר טוקר | 07.05.26 הכל התחיל בשקט. ההורים של ראם גרים קרוב לקבר רחל. יום אחד, יחד עם חברה שהתעסקה ברוחניות, עצר לביקור בקבר רחל. "עמדתי מול הקיר, פתחתי את התיקון הכללי, והתחלתי פשוט לדבר. אמרתי: אמא רחל, באתי לפה. תעזרי לי. תדייקי אותי. תקיפי אותי באנשים שטובים". הוא עוצר, עיניו מתלחלחות. "הרגשתי מין אור גדול. כמו אמא שדואגת לילדים שלה. זה היה הרגע הראשון שבאמת התפללתי". במשך כעשרה חודשים הוא חזר לשם כל בוקר לפני העבודה. הלוז לא עצר. כלות, הפקות בחו"ל, טלוויזיה. אבל בפנים, משהו כבר לא היה כמו לפני. "הייתי חצוי ברמות", הוא מודה. "בבוקר בקדושה אצל רחל, ובצהריים מאפר כלה. הנשמה שלי צעקה".

ראם שרביט מאפר

הדרמה באשדוד: והקללה שהפכה לברכה

זה היה נראה כמו עוד יום עבודה שגרתי. שרביט, שכלות היו דוחות את יום חתונתן רק כדי לזכות למגע ידו, הגיע לאפר כלה באשדוד. הוא לא ידע שבאותם רגעים, המסלול של חייו עומד להשתנות.

"סיימתי לאפר את האמא של הכלה, הגשתי את הסכום שסוכם מראש. היא הסתכלה עליי ואמרה: 'אם אתה חושב שאנחנו הכלות שלך מדובאי, העשירות והמיליונריות...'", ראם משחזר בקושי. "היא עלתה על כיסא, הצביעה לשמיים ואמרה: 'אני ואלוקים חברים טובים. אם תיקח את הכסף הזה, זה ילך לך לתרופות'".

לאחר מכן, היא לקחה 700 שקל וזרקה אותם על הרצפה. "אמרתי לה: את הכסף הזה אני לא רוצה. רצתי למטה ללובי, גמור ושבור. לא הבנתי מה קרה".

חבר טוב דחף אותו להגיע באותו הערב לגדול מחזירי התשובה הגאון רבי ראובן אלבז. "אתה מגיע לרב אלבז עכשיו", הוא אמר לו. ראם, עייף ומרוסק, הסכים. "נכנסתי לחדר של הרב, סיפרתי מה קרה. הוא הסתכל עליי ואמר: 'מה שראית היום זו לא אישה. זה שטן. זה שד שבא לעורר אותך ולהגיד לך: סטופ'".

הרב קם, שם את שתי ידיו על גבו של ראם ואמר: "אתה מפסיק לגעת בנשים".

החלטה אחת קשה: 57 כלות שבוטלו בלילה אחד

"יצאתי משם, הלכתי לכותל, התפללתי. הגעתי הביתה בארבע לפנות בוקר". אשתו חן ישנה, הוא העיר אותה. "אמרתי לה: כמה כלות יש לי ביומן? היא ספרה ואמרה: 57. אמרתי לה: תבטלי לי את כולן. אני לא נוגע יותר בנשים".

אשתו חשבה שהוא עייף. "היא אמרה לי לנוח, שהכל יהיה בסדר". הוא חזר ואמר: "לא. עכשיו".

וכך קרה.

המסירות הזו לא נשארה ללא מענה. באותו חודש שבו ויתר על מספר הלקוחות הגדול ביותר שלו למען קדושה, התבשר שרביט על הנס הגדול ביותר בחייו: אשתו נכנסה להיריון לאחר תקופה ארוכה של ציפייה, בדרך הטבעית, ללא כל טיפול. "אני מסתכל על הילד יאר ואני אומר אמאל'ה - אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אני רואה את הפלא הזה ממש".

מסכת סוכה, גמרא, וההתבודדות הראשונה על שפת הים

מה שהחל בשקט ברחל אמנו הפך בהדרגה למסע לימודי שלם. ראם החל ללמוד גמרא, מסכת סוכה תחילה, בחברותא. "בהתחלה הסתכלתי על השעון כל חמש דקות. מה אני עושה פה? ואז פתאום הבנתי מה זה גמרא. איזו גאונות יש שמה. הגמרא היא מגן. היא כמו מקווה לנשמה".

ההתגלות האמיתית הגיעה בלילה אחד על שפת הים. "הלכתי בשעה עשר בלילה, שמתי את הטלפון בצד, הסתכלתי על הנקודה הכי רחוקה בים, והתחלתי לדבר. לא מסידור, לא מתיקון הכללי. רק אני. 'אבא, אני פה. אני הבריאה שלך. תעזור לי'. הגעתי לרכב ויש לי מין שקט. מין שלווה. הבנתי שקיבלתי את המסרים".

האישה שנתנה לו לגדול

לאורך כל הריאיון חוזרת דמות אחת: חן, אשתו. "היא לא גדלה בבית דתי. אבל מהרגע הראשון שהכרנו, אמרתי לה שאני רוצה בית שומר שבת. והיא פשוט נתנה לי להיות מי שאני. 'עושה לך טוב ללכת להתפלל? לך'. היא לא עצרה אותי פעם אחת".

ראם מאמין שדרך אשתו הוא הבין מי זה הקדוש ברוך הוא. "דרך הפשטות שלה, דרך האהבה שלה, הגעתי לשאלות שמעולם לא ידעתי לשאול".

שמירת השבת הגיעה עם כל הלב. "שאני מחליט משהו, אין אצלי חצי קלאץ'". היום הוא מספר שכל השבוע הוא מחכה לשבת. "אם זה ללכת לסופר, אם זה לחנות בגדים, הכל קודם לשבת. הכל לכבוד שבת. אנחנו כמו סוללה והשבת ממלאת אותה באור גדול. אני יוצא ממנה ואומר לעצמי: בוא שוב".

ראם שרביט מניח תפילין ומתפלל

שמונה פעמים ביום "מזמור לתודה"

"מה שמלווה אותי בכל רגע", הוא אומר, "זה 'מזמור לתודה'. שמונה פעמים ביום. שמונה זה אינסוף. אתם רוצים לקבל משהו מטורף? תגידו 'מזמור לתודה' שמונה פעמים ביום. פשוט דברים קורים".

ולראיה הוא מספר: "הייתי על סט הפקת הצילומים של הקולקציה שלי, לאחר ההחלטה שלא לגעת בנשים, אני עומד באמצע הסט ואומר בקול: 'מזמור לתודה הריעו לה'', מול כולם. אחת ההפקות הכי מטורפות שיצאו לי בחיים. איזה קידוש השם".

חיזוק לקראת שבועות: קבלת תורה אישית לכל אחד

סיפורו של ראם שרביט הוא השראה עצומה במיוחד בימים אלה, כשאנחנו צועדים לקראת חג השבועות וחג מתן תורה. ממש כפי שראם עזב את ה"עגל" של הפרסום, הכסף והחומריות למען תורת אמת, כך כל אחד מאיתנו מוזמן לבצע את ה"ביטול" האישי שלו לקראת קבלת התורה.

"הקדוש ברוך הוא הוא לא דבר שאנשים הולכים אליו כי רע להם. הוא אהבה. הוא אור", אומר שרביט. "גם כשרע לך, גם כשטוב לך, גם כששמח לך, הוא שמה. כל יהודי, עם כל הקעקועים, עם כל הבחירות שעשה בחיים, יש בו ניצוץ. יש בו אור. הקדוש ברוך הוא מחכה שנחזור אליו לא מתוך פחד, אלא מתוך הבנה שזה הבית האמיתי.

"אנחנו, החיים האלה, הם ווייז. אם תלך לפי הדרך שלך לבד, תטעה. יש מסלול מדויק שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, וזו התורה".

לפני שהריאיון נגמר, יוסי עבדו וראם שרביט, אמרו יחד "מזמור לתודה" ומהאולפן עלתה קדושה שקשה לתאר במילים.

