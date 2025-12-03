הם ניסו להשתיק את הזהות היהודית שלו, אבל "אהבת השם" גורדון ענה להם בזירה | צפו בפרק הראשון של הסדרה החדשה "השם אחד": הניסים, ההשגחה הפרטית והמשפט שהוא אומר לעצמו כשהכל נראה אבוד: "הכל כבר כתוב, אני רק אוסף את הניצחון" | צפו בריאיון המלא והמסעיר (השם אחד VOD)
איש הרדיו, דידי הררי, חגג השבוע יום הולדת ועל תקן ההפתעה הגיעו לאולפן האחים איציק ואבישי אשל, ויחד ביצעו את השיר "השם אחד" שהפך להמנון הרשמי של התוכנית. הררי התרגש מהמחווה ואמר: "זו המתנה הכי טובה שיכולתי לקבל - שיר חיזוק מאיציק ואבישי אשל". כך זה נשמע בלייב
אבישי אשל, עוד כשרון מוזיקלי מבית משפחת אשואל (חיים ישראל ואיציק אשל) עובד על אלבום סולו איכותי. לשיר החדש קוראים ״השם אחד״, והוא מבטא היטב את האמונה של אשל ואת מה שמנווט את הקריירה המוסיקלית שלו. "אבישי מכוון גבוה", מספרים חבריו של אבישי. האזינו ל"השם אחד"