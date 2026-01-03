הרב ישראל כנפו בריאיון ( תחקיר והגשה: יוסי עבדו | עיצוב אולפן: ידידיה כהן | בימוי וצילום: נריה סעדיה | עריכה: שלמה רוטנברג )

הרב ישראל כנפו, ראש קהילת "משכנותיך ישראל", בריאיון מקיף לתוכנית "השם אחד", חושף פרקים לא ידועים ממסע חייו - מהילדות בבית מסורתי חסר גבולות, דרך המפגש עם עולם החסידות ועד להקמת קהילה המונה מאות בעלי תשובה.

במהלך הריאיון גילה הרב כנפו כי היה קרוב לוותר על פעילות הקירוב לאחר שנה ללא תוצאות - וסיפר על הרגע הדרמטי שהפך את הקערה על פיה. הרגע שהציל את הכל: הבחור האחרון שחשבתי שישמור שבת "הייתה לי קבוצה של בחורים בגילאי 17-21, חלקם חיילים שברחו מהבסיס להגיע לשיעור", מספר הרב כנפו. "הם אהבו את התוכן, אבל עברה שנה ולא ראיתי תזוזה. אותם קעקועים, אותן מסיבות. באים לשיעור עם עיניים אדומות, גומרים וממשיכים למועדון". לדבריו, באותו ערב, הרב חשב לסגור את השיעור. "אמרתי לעצמי: אני לא אחד שמוכר מוצרי חשמל, אני מוכר יהדות - משהו צריך לזוז". אלא שאז, שנייה לפני ההכרזה, אחד התלמידים ביקש לדבר איתו בצד. "הוא אמר: 'הרב, התחלתי לשמור שבת'. עמדתי מולו והדמעות ירדו". "הבחור הזה היה האחרון שחשבתי עליו", הוא מספר, "קוקו ענק, אוהב את תאילנד והמסיבות. ודווקא הוא. הבנתי שהקדוש ברוך הוא שולח לי מסר: תמשיך, יש פירות". אחד העקרונות המרכזיים בגישת הקירוב של הרב כנפו הוא ההתמקדות בחיוב."אני אף פעם לא אומר לתלמיד 'אתה מחלל שבת'", הוא מסביר. "אני אומר לו: 'אתה שומר חצי שבת'. זה משנה את כל התמונה. במקום שירגיש רע עם עצמו - הוא מרגיש שהוא כבר במשהו, שיש לו בסיס לבנות עליו". הרב כנפו מדמה את התהליך לבניית שרירים: "כמו שאתה בונה מסת שריר בחדר כושר - צריך לבנות מסת שריר רוחנית. לא קופצים ל-100 קילו ביום הראשון. מתחילים קטן, מוסיפים בהדרגה". הרב כנפו חושף את ההכנות שלו לפני מפגש עם תלמידים. "אני עוסק עם אנשים שמגיעים ממקומות לא פשוטים בכלל - ממעמקי הקליפות", הוא מתאר. הוא חושף בריאיון כי הוא משתמש בהגנות רוחניות כשהוא יורד למקומות הנמוכים ביותר: "אני טובל במקווה ולומד זוהר. צריך הגנות כדי לקרב אותם ולא לרדת אליהם חלילה".

יוסי עבדו בריאיון עם הרב ישראל כנפו

"אני שם את הטלפון על שקט – ואומר: אני איתך"

כששואלים את הרב כנפו מה הסוד להתחברות עם תלמידים, התשובה מפתיעה בפשטותה. "כשמישהו מגיע אליי, אני שם את הטלפון על שקט. מסתכל לו בעיניים. ואומר לו: 'אני איתך. דבר'. זהו. בזה קנית אותו".

לדבריו, הדור הזה רעב לתשומת לב, לאכפתיות אמיתית. "הרבה פעמים אין מי שבאמת מקשיב להם - ההורים עסוקים, לרוב את החברים שלהם לא מעניינים הצרות שלהם. וכך, לרוב הם נשארים אולי עם הרבה חברה, אבל בלי הרבה חברים... ופתאום מישהו יושב מולך ובאמת מקשיב, זה שובה אותם... הם נפתחים בשניות ושופכים לך את כל החיים שלהם... פתאום אתה מסתכל על היהודי היקר הזה שיושב מולך ואתה אומר - וואי תראה איך הוא מצליח לעבוד על כולם שהוא מאושר ושטוב לו".

הרב מספר: "יש לי תלמידים שהם יוצאי יחידות מובחרות, קצינים מפקדים, חלקם לשעבר, חלקם עדיין בתפקיד. הם לקחו את עבודת ה' בדיוק כמו שעשו את המסלול הצבאי - בלי פשרות, בלי לוותר על קוצו של יוד - 'האריות של עולם התשובה', אני מכנה אותם.

"בא אליי בחור, אומר שהוא שומר על עצמו כבר ארבעה חודשים. אמרתי לו: 'תקשיב, יש עליך מצלמה? מי אומר לך לא לעשות עבירות? אתה צעיר, דמים רותחים, הכל זמין, אין עליך הורים שיושבים עליך, בטח ובטח לא משגיח. אמרתי לו: 'אתה לא מבין כמה אתה חשוב בשמים, הקב"ה משתבח ביהודים כמוך בכל יום... אין לי ספק שאתה במדרגה הרבה יותר גבוהה ממני. הניסיון שאתה עובר בכל החזיתות - עם ההורים שלא שומרים שבת, ואתה לבד סגור בחדר קורא עלונים, מסתדר איכשהו על אוכל עם הפלטה שקנית מהכסף שלך, עם שמירה במסירות כמו של יוסף הצדיק, עם חברים ומשפחה שבזים לדרך שבחרת, ואתה, עומד איתן ונשאר נאמן להקב"ה - זו מסירות נפש של ממש, זו מסירות שווה הרבה יותר משלי".

קירוב במקרה

את דרכו בקירוב החל במקרה. "חבר, בעל תשובה ושחקן כדורגל, ביקש שאחליף אותו בשיעור לבחורים במעלה אדומים. אמרתי שאני לא יודע למסור שיעור. הוא ענה לי: 'זה פיקוח נפש. אם לא תבוא - הם מעשנים על הגדרות'. באתי עם הלב. לא היה הרבה תורה, אבל היה הרבה אהבה.

וכך השיעורים התרחבו לבית סבתו בקטמונים. "כל המשפחה התאספה, ואז הצטרפו בני דודים, ואז חברים שלהם. הבית הוצף. עברנו לבית פרטי, משם לבית כנסת. ככה הקהילה גדלה".

"פתחתי שיעור חסידות לקבוצה קטנה. תניא, בעל שם טוב, רבי נחמן. והם היו מגיעים בבגדים של יציאה, מסיימים את השיעור ויוצאים למועדון. יום אחד, אמר אחד מהתלמידים בגילוי לב: 'כבוד הרב אתה רואה אותנו באים לשיעור עם בגדים של יציאה... השיעור מסתיים ואנחנו יוצאים למסיבות למועדונים וכו'... זה נראה כאילו השיעור פורח ונעלם, חשוב שתדע הרב, הרעיונות העמוקים שאנחנו מקבלים כאן הולכים איתנו כל השבוע, ויותר מזה אנחנו יושבים באיזה פינה במועדון עם בירה וכו', ומעבירים את מה שלמדנו לאנשים שלידנו. כל התוכן עובר - בלב המועדון, אתה קולט הרב?! אנחנו פותחים איתם סוגיא משער ה'ייחוד והאמונה' באמצע 'ברדק' שלם בלב תל אביב. זה הזוי... ועוד יותר הזוי כבוד הרב, שהם שותים את מה שאנחנו אומרים ברמה שהם לא רוצים שנפסיק לדבר...".

הרב ישראל כנפו בריאיון

הרב כנפו: "הבנתי שהאור של החסידות צריך להגיע גם למקומות הנמוכים. אני לא אלך למועדון, אבל יוצא שהם מגלגלים את זה הלאה. אולי זה הכוונה לתשובה שענו לבעל שם טוב שעשה את ה'עליית נשמה' המפורסמת והגיע להיכלו של משיח ושאל אותו מתי יגיע ואמר לו 'לכשייפוצו מעיינותיך חוצה'... זה נקרא חוצה...".

כששואלים את הרב כנפו מה נותן לו כוח להמשיך למרות הקשיים, ההיעדרות מהבית, הלילות הארוכים וההתמודדות עם נפשות שבורות - התשובה ברורה: "מהרגע שהבנתי שזו שליחות, הכל השתנה. אני לא עובד בתור רב – אני שליח. הקדוש ברוך הוא שם אותי במקום הזה, עם האנשים האלה, בדיוק בזמן הזה. זו לא בחירה שלי, זו משימה".

מבעלי מועדון בתל אביב - להעביר שיעור תורה בקהילה

"התלמידים שלי כמו שאר הדור עוברים ניסיונות קשים", מציין הרב כנפו, "יש לי תלמיד, מה לא עברתי איתו? טלפונים בלילה, נפילות וקימות. האמת שממנו כמעט התייאשתי כמה פעמים... הוא נבנה בצורה הדרגתית ויציבה עד שיום אחד הוא התקשר אלי ואמר לי שהוא מוכן והוא רוצה שידוך, זה היה יום ראשון בשבוע, עוד באותו שבוע אשתי קיבלה טלפון מבחורה מהקהילה שחיפשה שידוך. מיד הבנתי - זה הזיווג.

"היום הוא ברמה של אברך. יש לו ידע והיקף בתורה, יש לו יראת שמים מיוחדת, וברוך ה' עוד רבים כמותו שבמקום להיות בעולם חשוך ללא תכלית ומטרה, היום הם אברכי כולל, שוקדים על התורה יומם ולילה במסירות נפש... זה מבחינתי אור של משיח".

'החזרת את הבן בתשובה? תשלם מחיר כבד

אבל לא כל המשפחות מקבלות בברכה את החזרה בתשובה של הילד שלהם. "קיבלתי טלפון מהורים: 'החזרת את הבן בתשובה? תשלם מחיר כבד. עוד נתפוס אותך בפינה'. נתתי להם לשפוך. בסוף אמרתי: 'ניפגש בעוד חמש שנים, אתה עוד תתקשר להגיד תודה'. וכך קרה, הבן היום אברך ואב לארבעה, היחיד מהמשפחה שהביא לו נכדים ושנשאר בארץ".

אחת הנקודות המזעזעות בראיון היא הגילוי של גויים המשתלבים בקהילה. הרב מספר על תלמיד שלמד גמרא במסירות במשך חצי שנה, עד שיום אחד גילה כבדרך אגב: "אמא שלי הולנדית" (כלומר, הבחור גוי על פי ההלכה. י"ע). "נפל עליי מסך שחור", משחזר הרב.

במקרה אחר, זוג שהוא ליווה בדרך לקידושין, התגלה ברבנות, חודש לפני החתונה, כשבאו לפתוח תיק - שהכלה אינה יהודייה. "לצערנו זה דבר מאוד מצוי היום", אומר הרב בצער.

"דבר נוסף היה לי לא מזמן", הוא ממשיך ומספר, "חניתי את הרכב באיזה מקום, ירדתי ופתאום צועק לעברי מישהו - 'הרב כנפו, הרב כנפו'... הסתובבתי אליו אמרתי לו, 'שלום צדיק, אני מכיר אותך?', הוא אמר לי 'לא נראה לי, אבל אני מכיר אותך מהשיעורים ביוטיוב... הנה בוא תראה איזה השגחה'. הוא פותח לי את הטלפון ואני רואה את עצמי בסרטון. 'בדיוק שלחו לי סרטון שלך ואני רואה אותך כאן'... השגחות כאלו היו לי המון. אמרתי לו: "וואי איזה יופי... משמח לשמוע'... שאלתי בנימוס: 'איך קוראים לך?'. 'נעים מאד כבוד הרב קוראים לי איסמעיל'. קפאתי, הייתי בטוח שהוא צוחק עלי... שאלתי אותו 'מאיפה אתה?', הוא אמר לי משועפט... המבטא החזק הסגיר אותו. הוא היה ערבי…".

יוסי עבדו בריאיון עם הרב ישראל כנפו

"כואב לי לראות מה קורה בציבור החרדי"

הרב כנפו, שמכיר את שני העולמות מקרוב, לא חושש להעלות ביקורת כואבת. "אני רואה הרבה דברים מהעולם החילוני שמשתרבבים מתחת לשטיח - עם טוויות של 'כשרות', לתוך העולם החרדי. עמוק עמוק. וזה כואב לי מאוד".

לדבריו, השינוי הבולט ביותר הוא בתחום הנראות: "בעולם החרדי, הנראות הייתה פעם הדבר הכי זר שיש. לא היה משנה איך אתה נראה, מה המותג, מה הסטייל. ופתאום יש בחורי ישיבות שהולכים כמו דוגמנים. אצל הנשים גם נכנס מושגים שלא היו, צילומים, פאות מעוצבות, בגדים ממותגים. מושגים שלפני עשרים שנה היו בשוליים, היום תופסים מקום מרכזי".

ספר הגאולה: "מה זה לרצות משיח"

לקראת סיום, הרב כנפו מעורר נקודה חשובה. "לא מספיק לרצות גאולה רק כי קשה. צריך געגוע אמיתי לה'. אם אתה רוצה את ה' תלמד עליו. תבין מה זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. הגאולה מתחילה בנפש. בגלל זה כתבתי ספר על הגאולה".

הרב כנפו זכה להוציא ספר על הגאולה שמופץ ברחבי העולם, במיוחד מאז ה-7 באוקטובר. "הרעיון התחיל מתלמיד שלי, נועם פ'צ'צו', הוא מספר. "הוא הציע ליצור תוכנית לימוד יומית על עניין הגאולה. משהו קצר, נגיש, שכל אחד יכול ללמוד כל יום. הספר כולל לימוד יומי קצר במידע חשוב ומעניין על הגאולה, סיפורים על צדיקים שניסו להביא את הגאולה לאורך הדורות, ותפילות מיוחדות לגאולה.

"אחרי המלחמה, אחרי הקורונה וכל הטלטלות - כולם מצפים למשיח. יש לי תלמידים שאמרו לי: 'הרב, קניתי בגדים למשיח'. ממש הלכו לקנות בגדים חגיגיים". לדבריו, הגאולה האמיתית מתחילה בגעגוע פנימי: "אם אתה רוצה את המשיח - תלמד עליו. תבין מה זה 'גוג ומגוג', 'ערב רב', שני המשיחים, כל תהליך הגאולה המבואר בספרים. כשאנשים ירצו את זה באמת, יבינו את זה, יכניסו את זה למודעות - הגאולה תבוא הרבה יותר מהר.

"אנחנו רוצים רק את ה'. גאולה שלמה בלי פשרות. בניין בית המקדש. וזה מתחיל בלב, בכיסופים האמיתיים".

עצות לקירוב

הרב כנפו מפרט את העקרונות לפעילות קירוב:

להתמקד בחיוב - "אל תגיד 'אתה מחלל שבת', תגיד 'אתה שומר חצי שבת'.

"אל תגיד 'אתה מחלל שבת', תגיד 'אתה שומר חצי שבת'. לשים טלפון על שקט - "להסתכל בעיניים, להגיד 'אני איתך'. בזה קנית אותו".

"להסתכל בעיניים, להגיד 'אני איתך'. בזה קנית אותו". לא להיכנס לוויכוחים - "הרבה פעמים במקום קידוש ה' יוצא ההפך".

"הרבה פעמים במקום קידוש ה' יוצא ההפך". להחמיא בלי סוף - "כל הקניינים בטלו, חוץ מקניין ה'גבהה' - אתה מחמיא ליהודי, פותח לו את הלב - קנית אותו".

"כל הקניינים בטלו, חוץ מקניין ה'גבהה' - אתה מחמיא ליהודי, פותח לו את הלב - קנית אותו". הערכה - אם לא יעריכו אותך לא יקבלו ממך - גם בבית, אישה וילדים, וכל שכן תלמידים וכו'...

אם לא יעריכו אותך לא יקבלו ממך - גם בבית, אישה וילדים, וכל שכן תלמידים וכו'... לבנות הדרגתית - "כמו מסת שריר. לא קופצים ל-100 קילו ביום הראשון".

"כמו מסת שריר. לא קופצים ל-100 קילו ביום הראשון". להכיר מי מולך - "להכיר את נפש השואל, החולשות, הקשיים... ומנגד את היתרונות והכוחות שלו, ולבנות לו תוכנית לפי היכולות שלו. יש כאלו שדורשים הנהגה בצורה הכי תקיפה שיש, ישנם כאלו שצריכים רק חום ואהבה... כל יהודי הוא עולם בפני עצמו".

