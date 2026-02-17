כיכר השבת
יעבור את אחוז החסימה?

צפו: כתב 'כיכר השבת' נתפס כשהוא משכנע מצביעים ברכבת

כתב 'כיכר השבת' יוסי עבדו, שהודיע זה לא מכבר על הקמת מפלגה חדשה, נתפס במצלמה כשהוא מדבר עם בוחרים פוטנציאליים ברכבת ישראל | "אנחנו נשב גם עם עבאס וגם עם בן גביר", הצהיר עבדו במהלך השיחה (בארץ)

2תגובות

כתב 'כיכר השבת' יוסי עבדו, שהודיע זה לא מכבר על ריצה לכנסת במסגרת מפלגתו החדשה "מפלגת הלא חשובים", נתפס במצלמה כשהוא מדבר עם בוחרים פוטנציאליים ברכבת ישראל.

"אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו נשב גם עם עבאס וגם עם בן גביר", הצהיר עבדו במהלך השיחה. בהמשך הוא כלל חברי כנסת נוספים ברשימה המתארכת, כמו ח"כ מירב בן ארי וטלי גוטליב.

"תצביעו לי, ונדאג שאתם תלמדו תורה", הבטיח לבני ישיבות שפגש. לדבריו, "עד שיהיו בחירות אתם תהיו בני 18".

עבדו ממשיך לקדם את עצמו כמציע פתרונות בלתי שגרתיים ומסרים מפתיעים, תוך פנייה ישירה לקהלים שונים ושילוב הבטחות ייחודיות שמטרתן למשוך תשומת לב ציבורית.

0 תגובות

2
פדחן 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
עע
1
אם אתה יושב עם עבאס למה שאצביע לך?!
אין עוד מלבדו

