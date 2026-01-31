הזמר והיוצר ניצן רויטמן בריאיון ( תחקיר והגשה: יוסי עבדו | צילום ובימוי: נריה סעדיה | עוזר צלם: חיים הבלין | עריכה: שלמה רוטנברג | ניהול מחלקת מדיה: ידידה כהן )

במסגרת סדרת הראיונות הפופולרית "השם אחד" באתר 'כיכר השבת', מארח יוסי עבדו לשיחה מרתקת וחשופה את הזמר והיוצר ניצן רויטמן. מי שנחשב לאחד הקולות המרעננים במוזיקה היהודית בתקופה האחרונה, חושף בריאיון מלא אמונה את הדרך המפותלת שעבר - מהילדות בבית חילוני בחיפה, דרך החיפוש אחר משמעות בבודהיזם ובפסיכולוגיה ועד לחיבור העמוק למקורות היהודיים ולעבודת השם מתוך שמחה וביטחון.

"ניסיויינס, דמיויינעס, בזיויינעס": קידוש השם בלב המשרדים בתל אביב הריאיון נפתח בביצוע סוחף ללהיט "ניסיויינס". רויטמן מספר כי הלחן הקליט "ירד" אליו דווקא במהלך השבת, והוא נאלץ לשיר אותו לעצמו שוב ושוב כדי לזכור אותו עד מוצאי שבת. השיר, שמשלב בתוכו הגייה אשכנזית בולטת ("ניסיויינס, דמיויינעס, בזיויינעס"), מצליח לגעת בלבבות רחוקים ולעשות קידוש השם במקומות לא צפויים. "חבר חילוני מתל אביב סיפר לי שהוא משמיע את זה במשרדים וברחוב, אנשים פשוט עפים על זה", מעיד רויטמן.

הוא מסביר כי המסר של השיר הוא אוניברסלי - לכל אדם יש ניסיויינס, דמיויינעס ובזיויינעס, והיכולת לשיר על כך, ואף לראות את הצד החיובי שבהם, מחברת את כולם. באופן מפתיע, רויטמן מעיד על עצמו שהוא בכלל "חצי עיראקי וחצי אשכנזי" הנוהג כמנהג עדות המזרח בביתו, אך ההגייה ה"ישיבתית" בשיר היא מזכרת מתוקה מתחילת דרכו בעולם התשובה, אז למד בישיבה אשכנזית והתאהב בצליל המיוחד שתפס לו את האוזן, אותו הוא מכנה היום "מגניב ושייך לי".

"אם השם אוהב אותך - תאמין לו"

אחד הרגעים המכוננים בראיון, החושף את עומק האמונה של רויטמן, נוגע לעבודתו כמטפל במוזיקה עם ילדים מיוחדים. רויטמן מספר על רגע שבו נכנס לשירותים במקום עבודתו ומצא שם ילד בשם יהודה, בעל תסמונת דאון, ממרר בבכי מול הכיור. כששאל אותו לפשר הבכי, ענה הילד משפט שטלטל את עולמו של ניצן: "כולם אוהבים אותי, אבל אני לא אוהב אותי".

רויטמן מתאר את הרגע הזה כהתפוצצות של רגש. באותו רגע, מתוך חיבור עמוק לכאב, העניק רויטמן לילד - ולצופים - שיעור מאלף באהבה עצמית הנובעת מאמונה: "חיבקתי אותו ואמרתי לו: 'גם אני חווה את זה לפעמים... אבל תגיד, אתה מאמין בהשם?'. הילד ענה שכן. אמרתי לו: 'אני חושב שהשם אוהב אותך. אם אתה מאמין שהשם אוהב אותך – תאמין לו שיש מה לאהוב בך'".

הסיפור הזה הפך עבור רויטמן למנוע של עשייה וחיבור לפנימיות של הילדים המיוחדים, מתוך הבנה שהעיקר הוא לא רק המוזיקה, אלא היכולת לגרום להם להרגיש ש"זה בסדר להיות אתה".

"אם אין אני לי, מי לי": המסע אל התשובה

סיפור החזרה בתשובה של רויטמן שזור בהשגחה פרטית. כילד שגדל בבית חילוני בחיפה, הוא תמיד שאל את עצמו "מה קורה פה?" וחיפש משמעות מעבר לסתמיות של העולם. נקודת המפנה הגיעה דווקא דרך הצורך בפרנסה: כסטודנט באקדמיה למוזיקה הוא הצטרף ל"נפש יהודי" שם, דרך הלימוד, גילה עולם שלם.

הרגע שבו "נפל האסימון" היה כשצלל למשנה בפרקי אבות: "אם אין אני לי, מי לי". לאחר ארבע שעות של התבוננות עצמית, הגיע להבנה שה"אני" האמיתי שלו חייב להתעורר ולפעול, ושאין לו על מי להישען אלא על עצמו בחיבור לרצון השם. המסע הוביל אותו להיכנס לישיבה במרכז ירושלים של הרב אליהו אילני, מקום שלדבריו "הציל את חייו" וגילה לו את האור הגדול של היהדות.

אמונה מול "בזיויינעס": הנס בריאיון עבודה

רויטמן לא מהסס לשתף בקשיים ובניסיונות שבדרך. הוא מספר על תקופה של ייאוש כלכלי וחרדה לעתיד לאחר סיום התואר, בה החליט לעבוד על מידת הביטחון. דווקא אז, בהשגחה פרטית מופלאה, פגש בהופעה של חנן בן ארי מישהי שהציעה לו עבודה ב"שלוה" למרות שלא היה לו שום ניסיון טיפול.

המבחן האמיתי הגיע רגע לפני שיעור הניסיון. היצר הרע תקף אותו בפחד משתק מכישלון ובושה ("בזיויינעס"), והוא עמד לבטל את הכל. "אמרתי לעצמי: זה בדיוק מה שלמדת על הביטחון... אתה מוכן ללכת ושיהיה ביזיון אם צריך", הוא מספר. ההתגברות הזו הובילה ל"פלא" גדול - השיעור הצליח, והוא עובד בתחום כבר 8 שנים מתוך תחושת שליחות.

חיזוק נוסף באמונה קיבל רויטמן דווקא ברחוב. הוא מספר על מפגש עם מקבץ נדבות בירושלים, שלא נתן לו כסף. בתגובה, הקבצן צעק אחריו "תודה, תודה, תודה". רויטמן נעצר בהלם והבין את המסר העמוק: "הוא גילה לי סוד ענק – להגיד תודה לא רק כשמקבלים, אלא גם כשלא מקבלים". התובנה הזו פתחה לו את הלב לתת והובילה להלחנת השיר "הודו להשם כי טוב".

סיום מתמטי של אמונה תמימה

הראיון נחתם בביצוע השיר "רק השם", המשלב קטע ראפ ייחודי המבוסס על תורתה של הרבנית קוק מטבריה ע"ה. "היא הייתה מורה למתמטיקה שלימדה שגם במספרים רואים את השם", מסביר רויטמן. הוא שר את המילים שהפכו להמנון אמונה פשוט וחזק: "אחד ועוד אחד – בעזרת השם שתיים... נסה אותי בגימטריה, אלוקים שווה הטבע... רק השם מושל בכל, אין עוד מלבדו".

בפתח הריאיון, מבצע רויטמן באולפן את הביצוע המקפיץ והסוחף ללהיט "ניסיויינס", ובסיום הריאיון - ביצוע מרגש ועוצמתי לשיר "השם אחד", שסוגר את המעגל ומזכיר לכולנו שגם בתוך הניסיונות והדמיונות, ישנה רק מציאות אחת שמנהיגה את העולם.

