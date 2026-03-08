משרד החינוך מודיע כעת (ראשון) כי החל ממחר תתאפשר פעילות פיזית במסגרות לבני נוער בסיכון, שר האוצר סמוטריץ' החליט כי הורים לילדים מתחת לגיל 14 בכל הארץ יוכל אחד ההורים לצאת לחל"ת כל זמן שמערכת החינוך סגורה.

ממשרד האוצר נמסר: "שר האוצר סמוטריץ' החליט כי במסגרת מתווה הפיצויים, במשפחות עם ילדים מתחת לגיל 14 בכל הארץ יוכל אחד ההורים לצאת לחל"ת כל זמן שמערכת החינוך סגורה. משרד האוצר צפוי לגבש בימים הקרובים באופן סופי את מתווה הפיצויים לעסקים ולעובדים יחד עם נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות".

בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובכפוף לסמיכות למרחב מוגן תקני, החל ממחר תתאפשר פעילות חינוכית פיזית במספר מסגרות המיועדות לבני נוער בסיכון.

ההחרגה תחול על המסגרות הבאות: חסות הנוער והכלא, מרכזי חירום, קידום נוער היל"ה, מועדוניות, מח"טים ומפתנים וכן מרכזי נוער הפועלים בשעות אחר הצהריים.

במשרד החינוך מדגישים כי אין מדובר בפתיחה של מערכת החינוך. שלומם וביטחונם של הילדים וצוותי החינוך הם השיקול המרכזי, והפעלת המסגרות תיעשה באופן מצומצם ובהתאם מלא להנחיות פיקוד העורף.

"משרד החינוך ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות בתיאום עם פיקוד העורף והשלטון המקומי, ויעדכן בהתאם להתפתחויות", נמסר מהמשרד.

אורן אוזן יו"ר הנהגת ההורים הארצית הגיב: "שר האוצר מוציא הודעה ומתהדר בהתחשבות בהורים. ההיפך הוא הנכון. שר האוצר מנותק ששוב מראה שאכפת לו רק מקופת האוצר ולא מכספם של ההורים. בשביל לצאת לחל״ת אנחנו לא צריכים אישור ממנו. הורים לא צריכים להיפגע כלכלית בשל החלטה חסרת אחריות וחסרת היגיון. ראוי שיקבל כבר החלטה אמיצה וצודקת של פיצוי להורה שנשאר בבית להיות עם הילדים".