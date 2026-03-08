כיכר השבת
מה יעשו הורים עם ילדים שצריכים לחזור לעבודה ואילו מסגרות חינוך ייפתחו מחר?

במשרד האוצר עדכנו לפני זמן קצר, כי הורים עם ילדים מתחת לגיל 14, אחד מהם, יוכל לקחת חופשה ללא תשלום | בנוסף, במשרד החינוך עדכנו אילו מסגרות כן ייפתחו מחר (חינוך ומלחמה)

ילדים בממ"ד (צילום: AI)

משרד החינוך מודיע כעת (ראשון) כי החל ממחר תתאפשר פעילות פיזית במסגרות לבני נוער בסיכון, החליט כי הורים לילדים מתחת לגיל 14 בכל הארץ יוכל אחד ההורים לצאת לחל"ת כל זמן שמערכת החינוך סגורה.

ממשרד האוצר נמסר: "שר האוצר סמוטריץ' החליט כי במסגרת מתווה הפיצויים, במשפחות עם ילדים מתחת לגיל 14 בכל הארץ יוכל אחד ההורים לצאת לחל"ת כל זמן שמערכת החינוך סגורה. משרד האוצר צפוי לגבש בימים הקרובים באופן סופי את מתווה הפיצויים לעסקים ולעובדים יחד עם נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות".

בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובכפוף לסמיכות למרחב מוגן תקני, החל ממחר תתאפשר פעילות חינוכית פיזית במספר מסגרות המיועדות לבני נוער בסיכון.

ההחרגה תחול על המסגרות הבאות: חסות הנוער והכלא, מרכזי חירום, קידום נוער היל"ה, מועדוניות, מח"טים ומפתנים וכן מרכזי נוער הפועלים בשעות אחר הצהריים.

במשרד החינוך מדגישים כי אין מדובר בפתיחה של מערכת החינוך. שלומם וביטחונם של הילדים וצוותי החינוך הם השיקול המרכזי, והפעלת המסגרות תיעשה באופן מצומצם ובהתאם מלא להנחיות פיקוד העורף.

"משרד החינוך ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות בתיאום עם פיקוד העורף והשלטון המקומי, ויעדכן בהתאם להתפתחויות", נמסר מהמשרד.

אורן אוזן יו"ר הנהגת ההורים הארצית הגיב: "שר האוצר מוציא הודעה ומתהדר בהתחשבות בהורים. ההיפך הוא הנכון. שר האוצר מנותק ששוב מראה שאכפת לו רק מקופת האוצר ולא מכספם של ההורים. בשביל לצאת לחל״ת אנחנו לא צריכים אישור ממנו. הורים לא צריכים להיפגע כלכלית בשל החלטה חסרת אחריות וחסרת היגיון. ראוי שיקבל כבר החלטה אמיצה וצודקת של פיצוי להורה שנשאר בבית להיות עם הילדים".

1
נכוןןןן מאודד אי אפשר להמשך ככה כל המרחב קולי מתנתק כשאין קליטה ועושה רעשים ואיך אפשר להשלים את השיעורים אם כל פעם יש אזעקה הרבה אנשים שחושבים שעדיף לחזור ללימודים.. וגם ההורים צריכים לחזור כבר ומה הילדים יעשו לבד בבית? צריך לחזור למסגרות אי אפשר אם מרחב קולי שכל פעם מתנתק🤦
יפית

