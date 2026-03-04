רגע לפני חג הפורים, יצאנו לבדוק מה המצב במסדרונות הכנסת. מתברר שהפוליטיקה שלנו נראית לפעמים ממש כמו מגילת אסתר - יש בה תככים, מזימות, וגם לא מעט תחפושות.

יוסי עבדו יצא לספיישל פורים חגיגי במסדרונות ופגש את חברי הכנסת לשיחה פתוחה ומשעשעת על המגילה.

שאלנו את חברי הכנסת למי היו מלהקים את דמויות המגילה?

חברת הכנסת טלי גוטליב הבהירה שיש רק מלכת אסתר אחת, וזו היא כמובן. היא גם הוסיפה עקיצה: "יש לנו אויבים מבית. יש פה את המן, בגתן ותרש - הכל".

ומה חושב ח"כ עפיף עאבד? מבחינתו בנימין נתניהו הוא מרדכי היהודי, ואילו המראיין יוסי עבדו הוא לא אחר מאשר המן הרשע...

אצל ח"כ איימן עודה החלוקה שונה לגמרי. לטענתו, נתניהו הוא המן. ומי מרדכי היהודי והמלך? בני גנץ. "אבל לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן", הוא מיהר לסייג.

ח"כ עמית הלוי דווקא הרחיק עד לארצות הברית, הוא השווה את דונלד טראמפ לחרבונא או ויזתא.

ומי סירבה להשתתף במשחק הליהוקים? ח"כ מירב בן ארי. היא הכריזה: "גם מישהו שאני לא אוהבת, אני לא אגיד עליו שהוא המן הרשע. ככה לומדים הלכות לשון הרע".

שאלנו את הח"כים למה הם התחפשו בעבר?

ח"כ אושר שקלים סיפר שפעם הוא התחפש לעמיר פרץ. ח"כ צבי סוכות הלך על קו שנוי במחלוקת, הוא סיפר שהתחפש בעבר לח"כ עופר כסיף. ח"כ איימן עודה, לעומת זאת, הודה שמעולם לא התחפש.

אבל הרגע המצחיק ביותר נרשם כשיוסי עבדו התחפש בעצמו. הוא שלף פאה שחורה ארוכה והתחפש מול המצלמה לח"כ טלי גוטליב. התגובה שלה הייתה בלתי נשכחת.

איך הח"כים שלנו חוגגים במסיבות פורים?

ח"כ צבי סוכות מודה שהוא פשוט לא סופר כוסות, הוא שותה "עד דלא ידע". ח"כ עפיף עאבד לא נוגע באלכוהול, אבל הוא העיד בחיוך: "אצלנו שותים כל השנה". ומה שותה ח"כ אושר שקלים? כוס תה עם נענע.

את מי היו מזמינים הח"כים לסעודת פורים?

אושר שקלים היה שמח לשבת לסעודה עם ח"כ דוד ביטן. איימן עודה היה מזמין את ח"כ אלון שוסטר. ומי היה שמח לארח את ח"כ אלמוג כהן?

בגזרת משלוחי המנות, מירב בן ארי סירבה לעקוץ קולגות. היא הבהירה: "משלוח מנות זה כיף, לא פוליטיקה". אבל נרשמה גם עקיצה עסיסית עם מרואיין אחר, הוא אמר שהיה שולח למישהו שהוא לא אוהב "משלוח מנות שעושה בחילה". כנראה שגם בפורים, אי אפשר לברוח מהמציאות הפוליטית.

הח"כים נשאלו על האפשרות של פיליבסטר מתיש על חוק הגיוס. ח"כ הלוי סיפק את אחת מתשובות המחץ כשאמר: "אני מעדיף להיות חודשיים בג'באליה, ולא בפיליבסטר על חוק הגיוס".

לסיום, כולם נשאלו מה הם מאחלים לעם ישראל? כולם ייחלו שיעברו מעלינו הגזירות ושנזכה לאחדות, שנדע ימים של "ונהפוך הוא" לטובה. אמן.

